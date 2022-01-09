Штамм «омикрон» стремительно распространяется в Израиле. По первым наблюдениям врачей, он дает гораздо меньше тяжелых случаев, чем другие варианты коронавируса. И даже тяжелобольные с «омикроном» меньше нуждаются в кислородной поддержке и быстрее выздоравливают. https://detaly.co.il/etot-shtamm-sovsem ... -omikrone/ . Информация о более легкой форме нового штамма подтвердилась. Выдыхаем . Вместе с этим начался полный бардак с домашним экспресс тестированием, о котором писал ранее. Молодежь скрывают свою болезнь, делают домашний тест, получают положительный результат, но не идут на PCR-проверку, как указано в правилах минздрава. Также я слышу на каждом шагу, что все и так переболеют в ближайшие недели. https://detaly.co.il/skrytaya-ugroza-iz ... -na-kovid/
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 19:14, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Вкладчик подтвердил, что он приносил такое. Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.
Установленный научный факт, что Израиль приостанавливал введение четвертой дозы, до получения какой-то доп. инфо. Потом (где-то через неделю) введение 4 дозы возобновили. Что не так?
Вам тоже надо в школу? Насколько читал, Израиль ничего не приостанавливал. Просто было рекомендация какого-то органа рекомендовать 4-ю дозу всем, а потом решение Кабмина о 4 дозе только для 60+. Но в любом случае, это не научный факт, а административно-политический. Но, вообще-то, речь была не о решении Кабмина Израиля, а о влиянии 4-й дозы на иммунитет.
pilker написав:а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )
А он тоже на все свои утверждения дал ссылки на исследования, может сам исследования проводил? не видел ни одного исследования про ADE после вакцинации от ковида, которыми он пугает. или он директор CNRS, ему можно и на слово верить?
ЛАД написав:Вкладчик подтвердил, что он приносил такое. Но из этого не следует, что такая информация это установленный научный факт. Вкладчик много чего приносит.
Установленный научный факт, что Израиль приостанавливал введение четвертой дозы, до получения какой-то доп. инфо. Потом (где-то через неделю) введение 4 дозы возобновили. Что не так?
Вам тоже надо в школу? Насколько читал, Израиль ничего не приостанавливал. Просто было рекомендация какого-то органа рекомендовать 4-ю дозу всем, а потом решение Кабмина о 4 дозе только для 60+. Но в любом случае, это не научный факт, а административно-политический. Но, вообще-то, речь была не о решении Кабмина Израиля, а о влиянии 4-й дозы на иммунитет.
Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт. Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.
roberto dark написав:......... Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт. Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.
Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу. А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк.