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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4845484648474848>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:12

  pilker написав:
  IgA написав:
  pilker написав:а шо его статуса профессора лишили, уволили с должности директора CNRS ? инкогнито дал оценку. )


А он тоже на все свои утверждения дал ссылки на исследования, может сам исследования проводил? не видел ни одного исследования про ADE после вакцинации от ковида, которыми он пугает. или он директор CNRS, ему можно и на слово верить?

вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза ? )
то что нашел.
https://assets.researchsquare.com/files/rs-1054360/v1_covered.pdf?c=1636393878

Вам выделенное красным цветом в самом верху, еще перед названием статьи, ни о чем не говорит?
Preprints are preliminary reports that have not undergone peer review.
They should not be considered conclusive, used to inform clinical practice, or referenced by the media as validated information.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:14

  Hotab написав:
  roberto dark написав:кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.

Поняли, что омикрик несет в разы меньшую летальность? Или послушали Флая, что надо оставить сильнейших , и нация только выиграет? Голубоглазых белокурих оставляют?)

Голубоглазые, белокурые ЖЕНСКОГО пола - пользуются ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ, несмотря ни на какие вирусы :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:.........
Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт.
Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.

Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу. :)
А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк.

Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.
Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов :D , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ
https://news.israelinfo.co.il/health/99997
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 20:29, всього редагувалось 3 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22

...Сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.
Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4 ст. 41 Кримінального Кодексу України).
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
Дослідивши накази МОЗ України за № 1576 від 27.07.2021р., № 1585 від 29.07.2021р., №1599 від 29.07.2021р., № 1709 від 10.08.2021р., №2148 від 04.10.2021р. «Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби СОVID-19» та коротких характеристик лікарських засобів ВООЗ (а.с.21-87) суд приходить до висновку, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби СОVID-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
https://www.youtube.com/watch?v=O70i9HbVjRw
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:Голубоглазые, белокурые ЖЕНСКОГО пола

Ну а тем громозекам, которые давиче интересовались либидо привитых мужиков- возможны варианты))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:47

  pilker написав:вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза

нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.

и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопатки

Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.


  pilker написав:то что нашел.


то есть на практике их пока не видно, зато при
Molecular modeling studies were performed with Hyperchem
и
The energy of interaction (∆G) of each antibody-spike protein complex was calculated with Molegro Molecular Viewer


оказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:00

  Hotab написав:
  roberto dark написав:Голубоглазые, белокурые ЖЕНСКОГО пола

Ну а тем громозекам, которые давиче интересовались либидо привитых мужиков- возможны варианты))

+Для них в Тель-Авиве раздолье просто. На счёт либидо не знаю, но на месте они это прочувствуют :lol:( Оценил ваш юмор)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:10

  roberto dark написав:
  Hotab написав:
  roberto dark написав:Голубоглазые, белокурые ЖЕНСКОГО пола

Ну а тем громозекам, которые давиче интересовались либидо привитых мужиков- возможны варианты))

+Для них в Тель-Авиве раздолье просто. На счёт либидо не знаю, но на месте они это прочувствуют :lol:( Оценил ваш юмор)

Модератор, что во вложенных цитатах об "эпидемии коронавируса в Украине"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:12

  Вкладчик1234 написав:
  roberto dark написав:
  Hotab написав:Ну а тем громозекам, которые давиче интересовались либидо привитых мужиков- возможны варианты))

+Для них в Тель-Авиве раздолье просто. На счёт либидо не знаю, но на месте они это прочувствуют :lol:( Оценил ваш юмор)

Модератор, что во вложенных цитатах об "эпидемии коронавируса в Украине"?

Не,ну если вам не интересно уже, мы можем и удалить. Но ещё на днях вы внимательно присматривались к ширинкам привитых. Заглядывали, интересовались. Уже нет? От любви до ненависти один раз? Ну нет,так нет. Как скажете. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 січ, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:16

Может у нашего """латентного""" фейкомёта есть даже пруфы, а том что "давиче интересовались либидо привитых мужиков"?

Смею расстроить - либидо нашего привитого фейкомёта волнует только его одного. Примите Пфайзер

:)

  Hotab написав:Но ещё на днях вы внимательно присматривались к ширинкам привитых. Заглядывали, интересовались. Уже нет? От любви до ненависти один раз? Ну нет,так нет. Как скажете


1. Пруфы есть?
2. Зачем? Фейслес с Вами в одной компашке. Оставляйте. Ничего вам за это не будет. Не бойтесь. Дурь каждого должна быть видна
2.1. У нас же "толерантное" общество :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 09 січ, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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