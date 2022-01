Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4844484548464847 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 6 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 21% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22 ЛАД написав: roberto dark написав: .........

Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт.

Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать. .........Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт.Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.

Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу.

А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк. Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу.А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк.

Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.

Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ

https://news.israelinfo.co.il/health/99997 Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов, о том что по сути они Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 20:29, всього редагувалось 3 разів. roberto dark

Повідомлень: 787 З нами з: 04.06.19 Подякував: 191 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22 ...Сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.

Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.

Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4 ст. 41 Кримінального Кодексу України).

Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено .

Дослідивши накази МОЗ України за № 1576 від 27.07.2021р., № 1585 від 29.07.2021р., №1599 від 29.07.2021р., № 1709 від 10.08.2021р., №2148 від 04.10.2021р. «Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби СОVID-19» та коротких характеристик лікарських засобів ВООЗ (а.с.21-87) суд приходить до висновку, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби СОVID-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність .



https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193

https://www.youtube.com/watch?v=O70i9HbVjRw Igneus Повідомлень: 1237 З нами з: 29.08.18 Подякував: 875 раз. Подякували: 632 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 20:47 pilker написав: вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза

нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.



и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопатки



Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.



pilker написав: то что нашел. то что нашел.



то есть на практике их пока не видно, зато при

Molecular modeling studies were performed with Hyperchem и The energy of interaction (∆G) of each antibody-spike protein complex was calculated with Molegro Molecular Viewer



оказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопаткито есть на практике их пока не видно, зато приоказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение IgA Повідомлень: 1213 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 січ, 2022 21:58 Hotab написав: Ромасик написав: Откуда взялось число 5? У каждого человека своя реакция и свое начальное к-во антител. Откуда взялось число 5? У каждого человека своя реакция и свое начальное к-во антител.

То есть реакция антителами есть?? Или вакцина не действует? То есть реакция антителами есть?? Или вакцина не действует?

а в чем проблема с антителами? и как это связано с действием вакцины? на что? на уханьский вариант?

Если рука опухает, а человека колбасит неделю, то вероятно что действует.

Но что это доказывает? а в чем проблема с антителами? и как это связано с действием вакцины? на что? на уханьский вариант?Если рука опухает, а человека колбасит неделю, то вероятно что действует.Но что это доказывает? Ромасик

Повідомлень: 3960 З нами з: 30.03.15 Подякував: 975 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4844484548464847 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 790 , 791 , 792

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17215762

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19