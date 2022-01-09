roberto dark написав:......... Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт. Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.
Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу. А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк.
Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года. Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ https://news.israelinfo.co.il/health/99997
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 20:29, всього редагувалось 3 разів.
...Сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту. Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4 ст. 41 Кримінального Кодексу України). Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено. Дослідивши накази МОЗ України за № 1576 від 27.07.2021р., № 1585 від 29.07.2021р., №1599 від 29.07.2021р., № 1709 від 10.08.2021р., №2148 від 04.10.2021р. «Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби СОVID-19» та коротких характеристик лікарських засобів ВООЗ (а.с.21-87) суд приходить до висновку, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби СОVID-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність.
pilker написав:вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза
нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.
и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопатки
Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.
pilker написав:то что нашел.
то есть на практике их пока не видно, зато при
Molecular modeling studies were performed with Hyperchem
и
The energy of interaction (∆G) of each antibody-spike protein complex was calculated with Molegro Molecular Viewer
оказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение