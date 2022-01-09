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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4845484648474848>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:.........
Что вы вцепились в эту 4-ю, малоизученную вакцину...До неё в масштабах всей страны может вообще и очередь не дойдёт.
Тут у нас уже события настолько стремительно развиваются, что правительство Израиля попросту решило подставить население под "естественный отбор" – позволить народу массово заражаться с тем, чтобы те, кто благополучно переболеет. Соответственно приобрели естественный иммунитет, а теми, кто переболеет "неблагополучно", готовы пожертвовать.

Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу. :)
А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк.

Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.
Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов :D , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ
https://news.israelinfo.co.il/health/99997
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 09 січ, 2022 20:29, всього редагувалось 3 разів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:22

...Сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.
Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4 ст. 41 Кримінального Кодексу України).
Відтак,слід стверджувати, що в правовому полі чинного законодавства України карантин не введено.
Дослідивши накази МОЗ України за № 1576 від 27.07.2021р., № 1585 від 29.07.2021р., №1599 від 29.07.2021р., № 1709 від 10.08.2021р., №2148 від 04.10.2021р. «Про затвердження суттєвих поправок до клінічного випробування лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію короновірусної хвороби СОVID-19» та коротких характеристик лікарських засобів ВООЗ (а.с.21-87) суд приходить до висновку, що лікарські засоби від коронавірусної хвороби СОVID-19 знаходяться в стадії клінічного випробовування на пацієнтах з метою дослідження їх для оцінки на ефективність та безпечність.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
https://www.youtube.com/watch?v=O70i9HbVjRw
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:47

  pilker написав:вот скажите, в очном споре по научной тематике положите на лопатки француза

нет конечно, я уже много лет как не в науке и не профессор. но вот Вас уложу запросто.

и судя по новостям из Франции, там нашелся кто-то кто уложил профессора с его интервью на лопатки

Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.


  pilker написав:то что нашел.


то есть на практике их пока не видно, зато при
Molecular modeling studies were performed with Hyperchem
и
The energy of interaction (∆G) of each antibody-spike protein complex was calculated with Molegro Molecular Viewer


оказывается что ADE есть. продолжайте вести наблюдение
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 21:58

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Откуда взялось число 5? У каждого человека своя реакция и свое начальное к-во антител.

То есть реакция антителами есть?? Или вакцина не действует?

а в чем проблема с антителами? и как это связано с действием вакцины? на что? на уханьский вариант?
Если рука опухает, а человека колбасит неделю, то вероятно что действует.
Но что это доказывает?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:14

  pilker написав:
  yanyura написав:2 человека из 17 (это только "Международный академический совет" и "Наблюдательный совет"). А остальные 15 тоже "соросята", которым нет доверия?


ну шо ж приглядимся к этим ребятам поближе.
https://voxukraine.org/ru/voks-chek-2/

когда-то читал у них статью об успехах медреформы. Я так был восхищен успехами, что чуть гимн не запел
что-то типа этого:
https://voxukraine.org/dosvid-medreform ... rkashhina/

https://voxukraine.org/reformu-sistemi- ... odovzhiti/
Фінансування медицини за ліжко-місцями чи квадратними метрами – це марнування коштів, яких і так небагато. Фактично фінансується інфраструктура, а не відновлення здоров’я людини.
а треба так:
«гроші йдуть за пацієнтом»
чим більше йде пацієнтів, тим більше у лікарні грошей.
чим більше ковідних хворих, тим втричі більше грошей у лікарень.

Обгадили Тодурова:
https://voxukraine.org/nespravzhnya-med ... -ministra/

вот еще раз Семашко обгадили:
https://voxukraine.org/vid-semashka-do- ... edreforma/
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:28

  ЛАД написав:Да я в неё не вцеплялся, это наши антиваксы устаивают истерики по поводу. :)
А ваш нынешний подход понял. По-моему, даже здесь писал об этом. Решили, что бороться с омикроном бесполезно и пустили на самотёк.

а почему с уханьским вариантом было полезно, а с омикроном бесполезно?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:34

  roberto dark написав:Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.
Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет...

Британию уже с красного списка убрали, или все же еще жим-жим?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:43

  roberto dark написав:Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов :D , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ
https://news.israelinfo.co.il/health/99997

зрада?
Американские ученые выражают сомнение в эффективности повторяющихся бустерных вакцинаций от коронавируса в долгосрочной перспективе.

Ученые отмечают, что бустер, несомненно, увеличивает уровень антител и помогает снизить нагрузку на системы здравоохранения. Но, с другой стороны, эффект от бустера весьма кратковременный. Издание пишет, что предварительные исследования показали снижение уровня антител уже через несколько недель после третьей прививки. И даже с пиковым уровнем антител бустер не предотвращает заболевание «омикроном», с которым иммунной системе справиться значительно труднее, чем с прежними вариантами.

«Даже с большими титрами антител очень трудно остановить вирус на долгое время, — сказала в интервью NYTimes вирусолог из Института иммунологии в Калифорнии Шейн Кротти.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:53

  Igneus написав:Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4 ст. 41 Кримінального Кодексу України).
https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193

красиво, я представляю, как она пришла на работу, и по харе, по харе решением этому директору :lol:
Стягнути з Центру позашкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час відсторонення, починаючи з 08.11.2021 по 20.12.2021 в розмірі 18285,30 грн.

Стягнути з Центру позашкільної освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на користь ОСОБА_1 судові витрати в розмірі 2724,00 грн.

Відповідно до ст.430 ЦПК України допустити негайне виконання судового рішення в частині поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час відсторонення в межах суми платежу за один місяць.

но все же, мне больше понравилось, когда на мента возложили уплату судебного сбора 1800 грн. Юрлица это не интересно. Каждый истинный верующий, причастный к благому делу, должен ощущать эффект собственным карманом :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .
Hotab
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