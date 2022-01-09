RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4845484648474848

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:09

  roberto dark написав:........
Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.
Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов :D , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ
https://news.israelinfo.co.il/health/99997

Я, собственно, не веду ожесточённые дебаты на тему 4-й дозы. Считаю, что пока что мало данных о влиянии 4-й дозы. Возражаю только против огульных заявлений о её бесполезности или даже вредности.
В вашей ссылке тоже нет утверждений, тем более доказанных. Есть сомнения. Это естественно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 січ, 2022 00:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21337
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5030 раз.
Подякували: 4670 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:10

  Hotab написав:
  Ромасик написав:она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .


зачем ждать полгода?
я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения. Менеджмент персонала на нуле у них, я бы не доволдил до отсранения и уволил бы ее заранее, чтоб не было потом этого гловняка с судами и т.п. - есть же пассивные антиваксы, есть агрессивные - это я так понимаю представитель последних. Ну в любом случае тетя с волчьим билетом - в системе образования она уже работать не сможет. Она же сто пудов и на уроках детям про чипы рассказывала и т.п. Я не понимаю, что это за руководитель у которого в штате остались антиваксы.
У меня соседка в частном бизнесе - у них начальник вызвал бригаду прямо на работу, сказал кто не привьется завтра можете не приходить и всё. В оранжевой или какой там зоне, если есть хоть одитн непривитый сотрудник - вся организация не может работаьть - а там сфера услуг, т.е. из-за одного антивакса должен весь бизнесс собственника страдать и доходы других сотрудников.

все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.

Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат (хоть это незаконно, но это логично хоть) или честно увольняется, если он такой принципиальный. А эти суды - это создать себе волчий билет.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38305
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6100 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 4845484648474848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17220678
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2831)
09.01.2022 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.