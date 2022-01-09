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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4845484648474848 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 6 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 21% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Пон 10 січ, 2022 00:09 roberto dark написав: ........

Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.

Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ

https://news.israelinfo.co.il/health/99997 ........Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов, о том что по сути они

Я, собственно, не веду ожесточённые дебаты на тему 4-й дозы. Считаю, что пока что мало данных о влиянии 4-й дозы. Возражаю только против огульных заявлений о её бесполезности или даже вредности.

В вашей ссылке тоже нет утверждений , тем более доказанных. Есть сомнения. Это естественно. Я, собственно, не веду ожесточённые дебаты на тему 4-й дозы. Считаю, что пока что мало данных о влиянии 4-й дозы. Возражаю только против огульных заявлений о её бесполезности или даже вредности.В вашей ссылке тоже нет, тем более доказанных. Есть сомнения. Это естественно. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 січ, 2022 00:30, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 21337 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5030 раз. Подякували: 4670 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 00:10 Hotab написав: Ромасик написав: она пришла на работу она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. . Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .



зачем ждать полгода?

я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения. Менеджмент персонала на нуле у них, я бы не доволдил до отсранения и уволил бы ее заранее, чтоб не было потом этого гловняка с судами и т.п. - есть же пассивные антиваксы, есть агрессивные - это я так понимаю представитель последних. Ну в любом случае тетя с волчьим билетом - в системе образования она уже работать не сможет. Она же сто пудов и на уроках детям про чипы рассказывала и т.п. Я не понимаю, что это за руководитель у которого в штате остались антиваксы.

У меня соседка в частном бизнесе - у них начальник вызвал бригаду прямо на работу, сказал кто не привьется завтра можете не приходить и всё. В оранжевой или какой там зоне, если есть хоть одитн непривитый сотрудник - вся организация не может работаьть - а там сфера услуг, т.е. из-за одного антивакса должен весь бизнесс собственника страдать и доходы других сотрудников.



все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.



Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат (хоть это незаконно, но это логично хоть) или честно увольняется, если он такой принципиальный. А эти суды - это создать себе волчий билет. зачем ждать полгода?я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения. Менеджмент персонала на нуле у них, я бы не доволдил до отсранения и уволил бы ее заранее, чтоб не было потом этого гловняка с судами и т.п. - есть же пассивные антиваксы, есть агрессивные - это я так понимаю представитель последних. Ну в любом случае тетя с волчьим билетом - в системе образования она уже работать не сможет. Она же сто пудов и на уроках детям про чипы рассказывала и т.п. Я не понимаю, что это за руководитель у которого в штате остались антиваксы.У меня соседка в частном бизнесе - у них начальник вызвал бригаду прямо на работу, сказал кто не привьется завтра можете не приходить и всё. В оранжевой или какой там зоне, если есть хоть одитн непривитый сотрудник - вся организация не может работаьть - а там сфера услуг, т.е. из-за одного антивакса должен весь бизнесс собственника страдать и доходы других сотрудников.все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат (хоть это незаконно, но это логично хоть) или честно увольняется, если он такой принципиальный. А эти суды - это создать себе волчий билет. IMPRINTER 2 1

Свинорил 100 lvl Повідомлень: 38305 З нами з: 06.08.09 Подякував: 217 раз. Подякували: 6100 раз. Профіль 9 5 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4845484648474848 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7918 17220678

ЛОБ П'ят 07 січ, 2022 12:19