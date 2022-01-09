roberto dark написав:........ Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года. Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ https://news.israelinfo.co.il/health/99997
Я, собственно, не веду ожесточённые дебаты на тему 4-й дозы. Считаю, что пока что мало данных о влиянии 4-й дозы. Возражаю только против огульных заявлений о её бесполезности или даже вредности. В вашей ссылке тоже нет утверждений, тем более доказанных. Есть сомнения. Это естественно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 січ, 2022 00:30, всього редагувалось 1 раз.
Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .
зачем ждать полгода? я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения. Менеджмент персонала на нуле у них, я бы не доволдил до отсранения и уволил бы ее заранее, чтоб не было потом этого гловняка с судами и т.п. - есть же пассивные антиваксы, есть агрессивные - это я так понимаю представитель последних. Ну в любом случае тетя с волчьим билетом - в системе образования она уже работать не сможет. Она же сто пудов и на уроках детям про чипы рассказывала и т.п. Я не понимаю, что это за руководитель у которого в штате остались антиваксы. У меня соседка в частном бизнесе - у них начальник вызвал бригаду прямо на работу, сказал кто не привьется завтра можете не приходить и всё. В оранжевой или какой там зоне, если есть хоть одитн непривитый сотрудник - вся организация не может работаьть - а там сфера услуг, т.е. из-за одного антивакса должен весь бизнесс собственника страдать и доходы других сотрудников.
все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.
Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат (хоть это незаконно, но это логично хоть) или честно увольняется, если он такой принципиальный. А эти суды - это создать себе волчий билет.
IMPRINTER написав:зачем ждать полгода? я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения.
IMPRINTER, директоры разные бывают. Например, приказ МОЗ Украины № 2153 от 4 октября 2021 года об утверждении перечня профессий, на которых работники подлежат обязательной вакцинации, обжаловал в ОАСК директор специализированной школы № 210 Оболонского района города Киева Дмитрий Ламза: https://my.ua/news/cluster/2021-10-18-p ... 9dec367854
А на директоров "с секундомером" к решению по сути дела может быть отдельное определение суда с предложением уже по его кадровому вопросу.
IMPRINTER написав:во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.
Из дела видно, что у истицы есть представитель, но, к сожалению, в реестре не указана его фамилия. Это я к тому, что в указанных Вами случаях возможны варианты, если юрист, например, является выходцем из правоохранительных органов. Я помню случай, когда из частной медицинской клиники пытались уволить беременную сотрудницу. Директора клиники вызвали в районную прокуратуру и объяснили возможные для него варианты, после чего у него отпало это желание.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 10 січ, 2022 01:17, всього редагувалось 1 раз.
"Они знают, что были неправы. Выпутываются, пытаясь сохранить лицо от прежней позиции."
Заголовки медиа этим утром:
BBC: Сократите период самоизоляции Guardian: Прекратить Массовые Удары The Times: Конец Бесплатным Тестам Daily Mail: Шотландия Против Изоляции Telegraph: Сомнительные данные о Covid Evening Standard: Covid является эндемичным
IMPRINTER написав:зачем ждать полгода? я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения.
IMPRINTER, директоры разные бывают. Например, приказ МОЗ Украины № 2153 от 4 октября 2021 года об утверждении перечня профессий, на которых работники подлежат обязательной вакцинации, обжаловал в ОАСК директор специализированной школы № 210 Оболонского района города Киева Дмитрий Ламза: https://my.ua/news/cluster/2021-10-18-p ... 9dec367854
А на директоров "с секундомером" к решению по сути дела может быть отдельное определение суда с предложением уже по его кадровому вопросу.
он может его обжаловать, но не может его не выполнить, пока он не отменен. это общемироввая тенденция - постепеное внедрение обязательной вакцинации постепенно для каждой профессии
IMPRINTER, гнобление работников действует до определённой степени. Может заступиться 4я власть в виде СМИ(ютуб), и гнобитель просто станет изгоем в обществе и глубоко НЕуважаемым человеком. А может просто получить люлей на виду у других подчинённых или в тёмном переулке.
Так что, "я бы на сл день нашел за что ее уволить" может сработать с побочками для увольнителя. Знаю случай, когда украинского работника из Польши депортировали за то, что навалял бригадиру. Часть зарплаты потерял, но, типа "справедливость восторжествовала".
Так что, может вы и выбираете самых покорных рабов себе в сотрудники, я бы перегибать всё-таки не стал. Загнанный в угол зверь может и укусить, даже если это хомяк.
IMPRINTER написав:он может его обжаловать, но не может его не выполнить, пока он не отменен.
Не только может, но и должен не выполнять, если он противоречит законодательству, а он явно противоречит, т.к. есть перечень обязательных вакцин и там нет экспериментальной и до конца не проверенной от ковида.
IMPRINTER написав:Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат...
Не забывайте, что речь идёт об экспериментальной вакцине. Сегодня человек может быть не хочет вакцинироваться, а через год посмотрит, что смерти от вакцинации - достаточно редкое явление, и всё-таки захочет вакцинироваться, а сертификат уже куплен.
Понятное дело, что для работодателя такой работник поперёк горла. Прощё его насильно отвакцинировать, чем бодаться с властью, защищая свои права, когда будут штрафовать учреждение.