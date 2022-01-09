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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4846484748484849>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:09

  roberto dark написав:........
Как вариант - почему нет? В четвёртой волне в Израиле даже когда количество заболевших достигло максимума более 16 000 в сутки, в сентябре прошлого года.
Тогда правительство страны не ввело не то, что локдаун но и даже каких-то особых ограничений. В итоге этот шаг оказался лучшим из возможных. Поживем увидим, что сейчас будет... Мне лично понравилось мнение американских учёных в этой статье о бустерных вакцинациях, в контексте ваших ожесточённых дебатов :D , о том что по сути они БЕСПОЛЕЗНЫ
https://news.israelinfo.co.il/health/99997

Я, собственно, не веду ожесточённые дебаты на тему 4-й дозы. Считаю, что пока что мало данных о влиянии 4-й дозы. Возражаю только против огульных заявлений о её бесполезности или даже вредности.
В вашей ссылке тоже нет утверждений, тем более доказанных. Есть сомнения. Это естественно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 10 січ, 2022 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:10

  Hotab написав:
  Ромасик написав:она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .


зачем ждать полгода?
я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения. Менеджмент персонала на нуле у них, я бы не доволдил до отсранения и уволил бы ее заранее, чтоб не было потом этого гловняка с судами и т.п. - есть же пассивные антиваксы, есть агрессивные - это я так понимаю представитель последних. Ну в любом случае тетя с волчьим билетом - в системе образования она уже работать не сможет. Она же сто пудов и на уроках детям про чипы рассказывала и т.п. Я не понимаю, что это за руководитель у которого в штате остались антиваксы.
У меня соседка в частном бизнесе - у них начальник вызвал бригаду прямо на работу, сказал кто не привьется завтра можете не приходить и всё. В оранжевой или какой там зоне, если есть хоть одитн непривитый сотрудник - вся организация не может работаьть - а там сфера услуг, т.е. из-за одного антивакса должен весь бизнесс собственника страдать и доходы других сотрудников.

все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.

Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат (хоть это незаконно, но это логично хоть) или честно увольняется, если он такой принципиальный. А эти суды - это создать себе волчий билет.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:46

  IMPRINTER написав:зачем ждать полгода?
я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения.

IMPRINTER, директоры разные бывают.
Например, приказ МОЗ Украины № 2153 от 4 октября 2021 года об утверждении перечня профессий, на которых работники подлежат обязательной вакцинации, обжаловал в ОАСК директор специализированной школы № 210 Оболонского района города Киева Дмитрий Ламза:
https://my.ua/news/cluster/2021-10-18-p ... 9dec367854

А на директоров "с секундомером" к решению по сути дела может быть отдельное определение суда с предложением уже по его кадровому вопросу.

  IMPRINTER написав:во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу - но я бы на сл день нашел за что ее уволить и там уверен есть за что, ну или какой там срок контракта посмотреть - до конца учебного года уже не так много, а дальше не продлить контракт (не пройти по конкурсу) - вот тут уже никакой суд не поможет.

Из дела видно, что у истицы есть представитель, но, к сожалению, в реестре не указана его фамилия. Это я к тому, что в указанных Вами случаях возможны варианты, если юрист, например, является выходцем из правоохранительных органов.
Я помню случай, когда из частной медицинской клиники пытались уволить беременную сотрудницу. Директора клиники вызвали в районную прокуратуру и объяснили возможные для него варианты, после чего у него отпало это желание.
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 10 січ, 2022 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:12

Зображення

Перевод:

"Они знают, что были неправы.
Выпутываются, пытаясь сохранить лицо от прежней позиции."

Заголовки медиа этим утром:

BBC: Сократите период самоизоляции
Guardian: Прекратить Массовые Удары
The Times: Конец Бесплатным Тестам
Daily Mail: Шотландия Против Изоляции
Telegraph: Сомнительные данные о Covid
Evening Standard: Covid является эндемичным

Ты видишь, что происходит?

Они переходят на сторону победителя.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:13

  Igneus написав:
  IMPRINTER написав:зачем ждать полгода?
я не понимаю как вообще директор довел до состояния отстранения? Все антиваксы и так были известны заранее, когда час икса настанет и придется их отстранять также было известно заранее, - директор должен был с секундомером караулить ее под кабинетом - на секунду опоздала - выговор, что-то не сдала в срок документ - выговор. Два выговора - легалтьный повод уволить и не доводить до отстранения.

IMPRINTER, директоры разные бывают.
Например, приказ МОЗ Украины № 2153 от 4 октября 2021 года об утверждении перечня профессий, на которых работники подлежат обязательной вакцинации, обжаловал в ОАСК директор специализированной школы № 210 Оболонского района города Киева Дмитрий Ламза:
https://my.ua/news/cluster/2021-10-18-p ... 9dec367854

А на директоров "с секундомером" к решению по сути дела может быть отдельное определение суда с предложением уже по его кадровому вопросу.


он может его обжаловать, но не может его не выполнить, пока он не отменен.
это общемироввая тенденция - постепеное внедрение обязательной вакцинации постепенно для каждой профессии
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

IMPRINTER, гнобление работников действует до определённой степени. Может заступиться 4я власть в виде СМИ(ютуб), и гнобитель просто станет изгоем в обществе и глубоко НЕуважаемым человеком. А может просто получить люлей на виду у других подчинённых или в тёмном переулке.

Так что, "я бы на сл день нашел за что ее уволить" может сработать с побочками для увольнителя. Знаю случай, когда украинского работника из Польши депортировали за то, что навалял бригадиру. Часть зарплаты потерял, но, типа "справедливость восторжествовала".

Так что, может вы и выбираете самых покорных рабов себе в сотрудники, я бы перегибать всё-таки не стал. Загнанный в угол зверь может и укусить, даже если это хомяк.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 01:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IMPRINTER написав:он может его обжаловать, но не может его не выполнить, пока он не отменен.

Не только может, но и должен не выполнять, если он противоречит законодательству, а он явно противоречит, т.к. есть перечень обязательных вакцин и там нет экспериментальной и до конца не проверенной от ковида.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 02:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IMPRINTER написав:Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат...

Не забывайте, что речь идёт об экспериментальной вакцине. Сегодня человек может быть не хочет вакцинироваться, а через год посмотрит, что смерти от вакцинации - достаточно редкое явление, и всё-таки захочет вакцинироваться, а сертификат уже куплен.

Понятное дело, что для работодателя такой работник поперёк горла. Прощё его насильно отвакцинировать, чем бодаться с властью, защищая свои права, когда будут штрафовать учреждение.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 02:37

Любопытное решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102274193
Там еще интересные выводы по поводу постанов КМУ и МОЗ делаются.

А вижу его тут уже обсудили... Сори за повтор :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 02:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 02:45

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations
Resolution 2361 (2021)
...

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;

7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;
Цитрин
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П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

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