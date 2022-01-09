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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4846484748484849 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 21% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 32% 6 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 16% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 21% 4 Ще в роздумах 11% 2 Всього голосів : 19 Додано: Пон 10 січ, 2022 03:06 IMPRINTER написав: все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу



Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.



Там наверняка директора или его начальство ктото подсиживает, просто так она просто не додумалась бы даже, что у неё есть такое право...



Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.Там наверняка директора или его начальство ктото подсиживает, просто так она просто не додумалась бы даже, что у неё есть такое право...Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 03:54, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 1188 З нами з: 26.06.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 03:52 Цитрин написав: Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.



Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать

Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения. Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения. safonovstanislav Повідомлень: 3466 З нами з: 10.05.14 Подякував: 373 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 03:58 safonovstanislav написав: Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера.



Да, обычно простые люди плохо знают законодательство. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. В одном юридическом блоге говорят что предложат ей юридическую поддержку Да, обычно простые люди плохо знают законодательство. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. В одном юридическом блоге говорят что предложат ей юридическую поддержку Цитрин

Повідомлень: 1188 З нами з: 26.06.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 04:24 Цитрин написав: Говорят её заметили и вроде готовы помочь профессиональным адвокатом и юридической помощью. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. Обычно простые люди плохо знают законодательство. Говорят её заметили и вроде готовы помочь профессиональным адвокатом и юридической помощью. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. Обычно простые люди плохо знают законодательство.

Дело даже не в знании законодательства. В наёмные рабочие обычно идут самые покорные, готовые впахивать в лучшем случае 5 дней в неделю по 8 часов в день.

Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости, а всю молодость и средние годы, люди сами добровольно просирают, продаваясь за еду.

Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?



Ладно ещё, если человек сидел на потоке, с которого уже купил авто, дворец, а яхту ещё не успел. Тогда можно походить по судам, повосстанавливаться на должности. А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то. Дело даже не в знании законодательства. В наёмные рабочие обычно идут самые покорные, готовые впахивать5 дней в неделю по 8 часов в день.Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости, а всю молодость и средние годы, люди сами добровольно просирают, продаваясь за еду.Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?Ладно ещё, если человек сидел на потоке, с которого уже купил авто, дворец, а яхту ещё не успел. Тогда можно походить по судам, повосстанавливаться на должности. А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то. safonovstanislav Повідомлень: 3466 З нами з: 10.05.14 Подякував: 373 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 04:32 safonovstanislav написав: Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться? Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?



может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет



safonovstanislav написав: А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то. А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.



отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.



Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать. может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будетотстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать. Цитрин

Повідомлень: 1188 З нами з: 26.06.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 426 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 04:46 Цитрин написав: может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет

Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.



Бизнес-идея. За минуту до увольнения, повышаем работнику зарплату до 1 000 000 000 грн. Увольняем. Работник отсуживает зарплату за несколько месяцев у фирмы. Фирма отсуживает выплаченные работнику деньги у государства Украина. Деньги деляться на 3х - фирму, работника и юриста. Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.Бизнес-идея. За минуту до увольнения, повышаем работнику зарплату до 1 000 000 000 грн. Увольняем. Работник отсуживает зарплату за несколько месяцев у фирмы. Фирма отсуживает выплаченные работнику деньги у государства Украина. Деньги деляться на 3х - фирму, работника и юриста. safonovstanislav Повідомлень: 3466 З нами з: 10.05.14 Подякував: 373 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 04:53 Цитрин написав: Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать. Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать.

Это бизнес, который кому-то приносит огромные деньги. Никак вы никого не накажете. Фарм-мафия подмяла под себя правительства почти всего мира. Сегодня вы отстоите свои права в своей стране, а завтра вам понадобиться съездить в какую-нибудь условную Чехию, и будете первые в очереди за бустером. Это бизнес, который кому-то приносит огромные деньги. Никак вы никого не накажете. Фарм-мафия подмяла под себя правительства почти всего мира. Сегодня вы отстоите свои права в своей стране, а завтра вам понадобиться съездить в какую-нибудь условную Чехию, и будете первые в очереди за бустером. safonovstanislav Повідомлень: 3466 З нами з: 10.05.14 Подякував: 373 раз. Подякували: 637 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 04:54 safonovstanislav написав: Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд. Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.



Врядли, в постановах все аккуратно прописано. Например полиция имеет право проверять у тех кто добровольно согласился предоставить, но не имеет права требовать. Если ктото требует - это не от большого ума... Врядли, в постановах все аккуратно прописано. Например полиция имеет право проверять у тех кто добровольно согласился предоставить, но не имеет права требовать. Если ктото требует - это не от большого ума... Цитрин

Повідомлень: 1188 З нами з: 26.06.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4846484748484849 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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