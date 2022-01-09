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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 03:06
IMPRINTER написав:
все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу
Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.
Там наверняка директора или его начальство ктото подсиживает, просто так она просто не додумалась бы даже, что у неё есть такое право...
Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 10 січ, 2022 03:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 03:52
Цитрин написав:
Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.
Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать
Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
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safonovstanislav
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Додано: Пон 10 січ, 2022 03:58
safonovstanislav написав:
Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера.
Да, обычно простые люди плохо знают законодательство. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. В одном юридическом блоге говорят что предложат ей юридическую поддержку
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Додано: Пон 10 січ, 2022 04:24
Цитрин написав:
Говорят её заметили и вроде готовы помочь профессиональным адвокатом и юридической помощью. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. Обычно простые люди плохо знают законодательство.
Дело даже не в знании законодательства. В наёмные рабочие обычно идут самые покорные, готовые впахивать в лучшем случае
5 дней в неделю по 8 часов в день.
Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости, а всю молодость и средние годы, люди сами добровольно просирают, продаваясь за еду.
Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?
Ладно ещё, если человек сидел на потоке, с которого уже купил авто, дворец, а яхту ещё не успел. Тогда можно походить по судам, повосстанавливаться на должности. А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.
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safonovstanislav
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Додано: Пон 10 січ, 2022 04:32
safonovstanislav написав:
Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?
может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет
safonovstanislav написав:
А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.
Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 04:46
Цитрин написав:
может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет
Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.
Бизнес-идея. За минуту до увольнения, повышаем работнику зарплату до 1 000 000 000 грн. Увольняем. Работник отсуживает зарплату за несколько месяцев у фирмы. Фирма отсуживает выплаченные работнику деньги у государства Украина. Деньги деляться на 3х - фирму, работника и юриста.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 04:53
Цитрин написав:
Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать.
Это бизнес, который кому-то приносит огромные деньги. Никак вы никого не накажете. Фарм-мафия подмяла под себя правительства почти всего мира. Сегодня вы отстоите свои права в своей стране, а завтра вам понадобиться съездить в какую-нибудь условную Чехию, и будете первые в очереди за бустером.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 04:54
safonovstanislav написав:
Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.
Врядли, в постановах все аккуратно прописано. Например полиция имеет право проверять у тех кто добровольно согласился предоставить, но не имеет права требовать. Если ктото требует - это не от большого ума...
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