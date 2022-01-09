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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4846484748484849

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 03:06

  IMPRINTER написав:все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, во вторых на следующий день после восстановления она отстраняется новым приказом - хочет пусть по новой в суд подает и так дальше по кругу


Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.

Там наверняка директора или его начальство ктото подсиживает, просто так она просто не додумалась бы даже, что у неё есть такое право...

Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 03:54, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 03:52

  Цитрин написав:Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.

Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать :)

Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 03:58

  safonovstanislav написав:Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера.


Да, обычно простые люди плохо знают законодательство. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. В одном юридическом блоге говорят что предложат ей юридическую поддержку
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:24

  Цитрин написав:Говорят её заметили и вроде готовы помочь профессиональным адвокатом и юридической помощью. Хотя судя по всему у неё есть адвокат, т.к. простой человек даже не додумлся бы что у нее есть права. Обычно простые люди плохо знают законодательство.

Дело даже не в знании законодательства. В наёмные рабочие обычно идут самые покорные, готовые впахивать в лучшем случае 5 дней в неделю по 8 часов в день.
Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости, а всю молодость и средние годы, люди сами добровольно просирают, продаваясь за еду.
Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?

Ладно ещё, если человек сидел на потоке, с которого уже купил авто, дворец, а яхту ещё не успел. Тогда можно походить по судам, повосстанавливаться на должности. А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:32

  safonovstanislav написав:Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?


может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет :D

  safonovstanislav написав:А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.


отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.

Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:46

  Цитрин написав:может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет :D

Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.

Бизнес-идея. За минуту до увольнения, повышаем работнику зарплату до 1 000 000 000 грн. Увольняем. Работник отсуживает зарплату за несколько месяцев у фирмы. Фирма отсуживает выплаченные работнику деньги у государства Украина. Деньги деляться на 3х - фирму, работника и юриста.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:53

  Цитрин написав:Преступников занимающихся шантажом, вымогательством, работорговлей и принуждением к медицинским экспериментам нужно наказывать.

Это бизнес, который кому-то приносит огромные деньги. Никак вы никого не накажете. Фарм-мафия подмяла под себя правительства почти всего мира. Сегодня вы отстоите свои права в своей стране, а завтра вам понадобиться съездить в какую-нибудь условную Чехию, и будете первые в очереди за бустером.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 04:54

  safonovstanislav написав:Да, работодатель может, кстати, подать в суд на государство Украина, и попробовать с него взыскать деньги, которые взыскал с него работник через суд.


Врядли, в постановах все аккуратно прописано. Например полиция имеет право проверять у тех кто добровольно согласился предоставить, но не имеет права требовать. Если ктото требует - это не от большого ума...
Цитрин
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