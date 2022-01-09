Додано: Пон 10 січ, 2022 06:10

Hotab написав: safonovstanislav написав: Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости, Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости,

Так как об этой цифре было немало дискуссий, хотелось бы "пруфец" сего заявления. Так как об этой цифре было немало дискуссий, хотелось бы "пруфец" сего заявления.

Если обрезать по пол предложения, можно исказить любое высказывание. Тем более не нужно всё воспринимать буквально. Очевидно, что от ковида в каких-то случаях умирают и молодые, не дожившие по пол столетия. Суть необрезанного вами высказывания в другом, что люди сначала сами добровольно сжигают лучшие годы своей жизни, а потом недовольны тем, что очередная болезнь не дала им помучиться жизнью ещё пару лет. Жить нужно вовремя.Важно не количество прожитых лет, а их качество. Тем более, вместо одной жизни продолжительностью 100 лет, можно успеть прожить 2 жизни по 50 лет. Да, начинать жизнь заново с рождения может не так уж и прикольно, но это всё-таки лучше, чем доживать 80+ в болезнях и мучениях всеми забытый, а часто ещё и с разбитым мозгом, с всякими помутнениями и альцгеймерами, когда даже родственников уже не узнаёшь. Лучше уж следующую жизнь сразу начинать, чем так жить.