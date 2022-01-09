safonovstanislav написав:Если бы я был директором учреждения, которое работник оштрафовал, я бы снял с себя ответственность, подав иск на государство, т.к. именно оттуда пришли незаконные приказ и постановление.
Снять ответственность за выполнение преступного приказа сославшись на то, что приказ поступил сверху - не получится.
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
4. Особа, що виконала явно кримінально протиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.
комментарий к статье 41 Уголовного кодекса Украины:
Деяние (действие или бездействие) лица, в результате которого причинен вред правоохраняемым интересам других субъектов, не влечет за собой юридической, в том числе уголовной ответственности, если оно вчинялось на основании законного приказа или распоряжения.
В понимании ст. 41 приказы и распоряжения — это властные обращения компетентных субъектов, адресованные конкретному лицу (лицам) и содержащие требования совершить или воздержаться от совершения определенных действий. Они могут отдаваться как в письменной, так и в устной форме.
Законными будут те приказы и распоряжения, имеющие в совокупности следующие признаки: — их содержание не противоречит законодательству Украины; — они касаются вопросов, решение которых отнесено к полномочиям субъектов, что их отдали; — лица, которым они адресованы, входят в круг субъектов, в отношении которых эти приказы и распоряжения имеющие обязательную силу; — они отданы в полном соответствии с установленной для этого процедурой; — их выполнение не влечет нарушений прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции Украины.
Цитрин написав:Вы считаете что нет, а суд считает что есть.
Суд считает, что нарушены права, что директор превысил полномочия. И вернул все взад. Суд НЕ привлек директора до кримінальної відповідальності.Как рассказывает тут Цитрин, размахивая ККУ.Полицией или органами прокуратуры Уголовное дело тоже не было возбуждено. Цитрина в полете фантазии заносит непадецки. Впрочем, яке їхало, таке і здибало. Станислав тоже придумал "максимум 2 года" неплохо.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 06:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Суд НЕ привлек директора до кримінальної відповідальності.Как рассказывает тут Цитрин, размахивая ККУ.
Истец не требовал привлечь директора к криминальной відповідальності. А суд рассматривает дело только в пределах заявленных вимог истца.
По собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон
Однако суд рассмотрел дело и ясно разъяснил:
Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.
Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечитьКонституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтеюКримінального Кодексу України.
safonovstanislav написав:Только, вот, коронавирус отбирает максимум пару лет от глубокой старости,
Так как об этой цифре было немало дискуссий, хотелось бы "пруфец" сего заявления.
Если обрезать по пол предложения, можно исказить любое высказывание. Тем более не нужно всё воспринимать буквально. Очевидно, что от ковида в каких-то случаях умирают и молодые, не дожившие по пол столетия. Суть необрезанного вами высказывания в другом, что люди сначала сами добровольно сжигают лучшие годы своей жизни, а потом недовольны тем, что очередная болезнь не дала им помучиться жизнью ещё пару лет. Жить нужно вовремя. Важно не количество прожитых лет, а их качество. Тем более, вместо одной жизни продолжительностью 100 лет, можно успеть прожить 2 жизни по 50 лет. Да, начинать жизнь заново с рождения может не так уж и прикольно, но это всё-таки лучше, чем доживать 80+ в болезнях и мучениях всеми забытый, а часто ещё и с разбитым мозгом, с всякими помутнениями и альцгеймерами, когда даже родственников уже не узнаёшь. Лучше уж следующую жизнь сразу начинать, чем так жить.
safonovstanislav , ясно, цифра "максимум 2 года" из довидныка стеля. Спасибо. Разобрались. Остальные рассказы о качестве жизни мне мало интересны. С Цитрином тоже разобрались. Придумал уголовку директору, наш фантазер. Расходимся.
Таким чином, діюча Постанова КМУ від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами внесеними Постановою КМУ від 20.10.2021р. № 1096 про введення карантину є незаконною і не підлягає виконанню.
На підставіст.60 Конституції України кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови Уряду про введення карантину. На підставіст.19 Конституції Україниу взаємозв`язку ізст.60 Конституції України, жодний орган чи посадова особа, втому числі юридичні особи, які займаються господарською діяльністю не мають права вимагати від людини виконання постанови Уряду про введення карантину.
Привлечь директора к уголовной ответственности, несмотря на наличие оснований он не мог, т.к. истец не заявлял таких требований. А по собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон.