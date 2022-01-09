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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 06:22
Цитрин написав:
Привлечь директора к уголовной ответственности, несмотря на наличие оснований он не мог
Он мог много чего, в том числе передать материалы для привлечения, если выявил ознаки . Но вопрос не в мог / не мог. На основании чего, кроме своих фантазий, Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ? Где об этом сказано в решении суда, или другого органа?? То, что суд "разъяснил"?? Это значит директор совершил?? Серьезно?
Цитрин написав:
т.к. истец не заявлял таких требований
Только поэтому?))
Или может дело надо бы расследовать, чтобы установить и доказать вину?)) А не как Цитрин придумал, что "виновен")))
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:36
Hotab написав:
Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ
Опять лжете. Где Цитрин утверждал, что директор совершил нарушение ККУ?
Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности. Т.к. истец таких требований не выдвигал, а суд обязан действовать только в рамках заявленых требований.
Однако суд разъяснил, что
кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови
также суд разъяснил, что
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтею Кримінального Кодексу України.
Теперь вопрос - требовал-ли директор выполнения постановы? И является ли директор злочинцем, действия которого являются криминальным нарушением, как разъяснил суд?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:39
Цитрин написав:
Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности
И одновременно утверждает:
Hotab написав:
У Цитрина снова воспаление фантазийного аппарата. Нет там и близко "явно криминально протиправний наказ".
Вы считаете что нет, а суд считает что есть.[/quote]
Вы указали, где "суд считает" , что есть?? А, шалун?
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