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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4848484948504851

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Привлечь директора к уголовной ответственности, несмотря на наличие оснований он не мог

Он мог много чего, в том числе передать материалы для привлечения, если выявил ознаки . Но вопрос не в мог / не мог. На основании чего, кроме своих фантазий, Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ? Где об этом сказано в решении суда, или другого органа?? То, что суд "разъяснил"?? Это значит директор совершил?? Серьезно? :lol:
  Цитрин написав:т.к. истец не заявлял таких требований

Только поэтому?))
Или может дело надо бы расследовать, чтобы установить и доказать вину?)) А не как Цитрин придумал, что "виновен")))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:36

  Hotab написав:Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ


Опять лжете. Где Цитрин утверждал, что директор совершил нарушение ККУ?

Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности. Т.к. истец таких требований не выдвигал, а суд обязан действовать только в рамках заявленых требований.

Однако суд разъяснил, что
кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови

также суд разъяснил, что
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтею Кримінального Кодексу України.


Теперь вопрос - требовал-ли директор выполнения постановы? И является ли директор злочинцем, действия которого являются криминальным нарушением, как разъяснил суд?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности


И одновременно утверждает:



  Hotab написав:У Цитрина снова воспаление фантазийного аппарата. Нет там и близко "явно криминально протиправний наказ".


Вы считаете что нет, а суд считает что есть.[/quote]

Вы указали, где "суд считает" , что есть?? А, шалун? :lol:
Hotab
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