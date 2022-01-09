Додано: Пон 10 січ, 2022 06:53

Цитрин написав: safonovstanislav написав: Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться? Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?



может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет

Вспоминается один наш силовой министр лет пять+ назад (точно не вспомню), который подал апеляцию через пару лет после своего увольнения, выиграл, получил компенсацию за эти годы. А на работу так и не вышел. Точную причину не помню, типа по состоянию здоровья. Может кто из форумчан поправит.Так и здесь - может не надо сразу в суд? Конечно это в случае, если есть другой вариант прожить/заработать/вообще сменить род деятельности. А через пару лет в суд и компенсацию не за пару месяцев, а лет. И, возможно, и руководство учереждения сменится и т.д.