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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
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0
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Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Привлечь директора к уголовной ответственности, несмотря на наличие оснований он не мог

Он мог много чего, в том числе передать материалы для привлечения, если выявил ознаки . Но вопрос не в мог / не мог. На основании чего, кроме своих фантазий, Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ? Где об этом сказано в решении суда, или другого органа?? То, что суд "разъяснил"?? Это значит директор совершил?? Серьезно? :lol:
  Цитрин написав:т.к. истец не заявлял таких требований

Только поэтому?))
Или может дело надо бы расследовать, чтобы установить и доказать вину?)) А не как Цитрин придумал, что "виновен")))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:36

  Hotab написав:Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ


Опять лжете. Где Цитрин утверждал, что директор совершил нарушение ККУ?

Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности. Т.к. истец таких требований не выдвигал, а суд обязан действовать только в рамках заявленых требований.

Однако суд разъяснил, что
кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови

также суд разъяснил, что
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтею Кримінального Кодексу України.


Теперь вопрос - требовал-ли директор выполнения постановы? И является ли директор злочинцем, действия которого являются криминальным нарушением, как разъяснил суд?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности


И одновременно утверждает:

  Цитрин написав:
  Hotab написав:У Цитрина снова воспаление фантазийного аппарата. Нет там и близко "явно криминально протиправний наказ".


Вы считаете что нет, а суд считает что есть.


Вы указали, где "суд считает" , что есть?? Где же он считает?) А, шалун? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 06:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав: И является ли директор злочинцем, действия которого являются криминальным нарушением, как разъяснил суд?

Вы для себя давно решили, что да. Хотелось бы от вас, чтобы вы показали, что так считает и суд. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:53

  Цитрин написав:
  safonovstanislav написав:Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?


может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет :D




Вспоминается один наш силовой министр лет пять+ назад (точно не вспомню), который подал апеляцию через пару лет после своего увольнения, выиграл, получил компенсацию за эти годы. А на работу так и не вышел. Точную причину не помню, типа по состоянию здоровья. Может кто из форумчан поправит.

Так и здесь - может не надо сразу в суд? Конечно это в случае, если есть другой вариант прожить/заработать/вообще сменить род деятельности. А через пару лет в суд и компенсацию не за пару месяцев, а лет. И, возможно, и руководство учереждения сменится и т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:53

  Hotab написав:Хотелось бы от вас, чтобы вы показали, что так считает и суд. :lol:


Например тут:
А тому у керівництва Центру позашкільної освіти не було законних підстав для запровадження наказу №04-01/21 к/тр від 05.11.2021р. та відсторонення позивача від роботи.

Окрім того, зазначений наказ приймався на виконання незаконних нормативних актів КМ України та МОЗ України, що ще раз підтверджує його незаконність.


и тут:
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтею Кримінального Кодексу України.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 06:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 06:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Опять лжете. Где Цитрин утверждал, что директор совершил нарушение ККУ?



Здесь:

  safonovstanislav написав:А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.

  Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.



Преступление - злочин.
Ст.11 ККУ.


Что там с судом, который якобы утверждает, что директор совершил злочин??

  Цитрин написав:Например тут:

Тут ни слова про злочин , якобы совершенный директором.

Будет что-то, чтобы доказать, что суд считает директора злочинцем?)))

Или Цитрин записал в злочинци, значит таки злочынець?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:03

  Hotab написав:Здесь:
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.


и? Где в этой фразе утверждается, что тот директор совершил криминальное преступление?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:08

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Здесь:
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.


и? Где в этой фразе утверждается, что тот директор совершил криминальное преступление?



Вы уже отказываетесь от своих слов?

  Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.



:lol:

Уже такие люди не попадают под
  Цитрин написав:Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження

??

Все, амнистия от Цитрина??

Суд уже тоже не говорил ничего такого о директоре?))

Цитрин нам все наврал?))
:mrgreen:



Подведем итоги утра:

Станислав придумал "максимум 2 года не дожили"
Цитрин придумал (и уже включил заднюю) , что работодатели и директора , отстраняющие от работы своих подчинённых антиваксов попадают под ст.41 ККУ.

ЯСНО-ПОНЯТНО))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 07:17, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:16

  Hotab написав:Тут ни слова про злочин , якобы совершенный директором.

Будет что-то, чтобы доказать, что суд считает директора злочинцем?)))


Почему именно директора? В решении сказано что злочинец тот кто выполнил незаконный акт. И сказано что незаконный акт выполнило руководство. А руководство - это не обязательно директор. :wink:

Насколько понимаю, суд не выяснял кто именно из руководства выполнял незаконный акт. Потому, что задача привлечь к уголовной ответственности у суда не стояла. Т.к. в требованиях истца было только восстановление на работе и взыскание зарплаты. А по собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон.

Соответственно суд рассмотрев дело удовлетворил требования истца.
Цитрин
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