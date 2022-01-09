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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:22
Цитрин написав:
Привлечь директора к уголовной ответственности, несмотря на наличие оснований он не мог
Он мог много чего, в том числе передать материалы для привлечения, если выявил ознаки . Но вопрос не в мог / не мог. На основании чего, кроме своих фантазий, Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ? Где об этом сказано в решении суда, или другого органа?? То, что суд "разъяснил"?? Это значит директор совершил?? Серьезно?
Цитрин написав:
т.к. истец не заявлял таких требований
Только поэтому?))
Или может дело надо бы расследовать, чтобы установить и доказать вину?)) А не как Цитрин придумал, что "виновен")))
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:36
Hotab написав:
Цитрином утверждается, что директор совершил нарушение ККУ
Опять лжете. Где Цитрин утверждал, что директор совершил нарушение ККУ?
Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности. Т.к. истец таких требований не выдвигал, а суд обязан действовать только в рамках заявленых требований.
Однако суд разъяснил, что
кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови
также суд разъяснил, что
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтею Кримінального Кодексу України.
Теперь вопрос - требовал-ли директор выполнения постановы? И является ли директор злочинцем, действия которого являются криминальным нарушением, как разъяснил суд?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:39
Цитрин написав:
Цитрин утверждал, что суд не рассматривал вопрос привлечения директора к криминальной ответственности
И одновременно утверждает:
Цитрин написав: Hotab написав:
У Цитрина снова воспаление фантазийного аппарата. Нет там и близко "явно криминально протиправний наказ".
Вы считаете что нет, а суд считает что есть.
Вы указали, где "суд считает" , что есть?? Где же он считает?) А, шалун?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 06:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:40
Цитрин написав:
И является ли директор злочинцем, действия которого являются криминальным нарушением, как разъяснил суд?
Вы для себя давно решили, что да. Хотелось бы от вас, чтобы вы показали, что так считает и суд.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:53
Цитрин написав: safonovstanislav написав:
Так, может быть, увольнение - это, наоборот, билет в жизнь, которому не стоит сопротивляться?
может и так, но денежная компенсация за незаконное отстранение лишней при этом не будет
Вспоминается один наш силовой министр лет пять+ назад (точно не вспомню), который подал апеляцию через пару лет после своего увольнения, выиграл, получил компенсацию за эти годы. А на работу так и не вышел. Точную причину не помню, типа по состоянию здоровья. Может кто из форумчан поправит.
Так и здесь - может не надо сразу в суд? Конечно это в случае, если есть другой вариант прожить/заработать/вообще сменить род деятельности. А через пару лет в суд и компенсацию не за пару месяцев, а лет. И, возможно, и руководство учереждения сменится и т.д.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:53
Hotab написав:
Хотелось бы от вас, чтобы вы показали, что так считает и суд.
Например тут:
А тому у керівництва Центру позашкільної освіти не було законних підстав для запровадження наказу №04-01/21 к/тр від 05.11.2021р. та відсторонення позивача від роботи.
Окрім того, зазначений наказ приймався на виконання незаконних нормативних актів КМ України та МОЗ України, що ще раз підтверджує його незаконність.
и тут:
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтею Кримінального Кодексу України.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Пон 10 січ, 2022 06:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 06:54
Цитрин написав:
Опять лжете. Где Цитрин утверждал, что директор совершил нарушение ККУ?
Здесь:
safonovstanislav написав:
А ходить по судам, и восстанавливаться на зарплату 20 000 - 25 000 грн (средние по Киеву), или вообще минималку - это уже извращение какое-то.
Цитрин написав:
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление
.
Преступление - злочин.
Ст.11 ККУ.
Что там с судом, который якобы утверждает, что директор совершил злочин??
Цитрин написав:
Например тут:
Тут ни слова про злочин , якобы совершенный директором.
Будет что-то, чтобы доказать, что суд считает директора злочинцем?)))
Или Цитрин записал в злочинци, значит таки злочынець?))
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Додано: Пон 10 січ, 2022 07:03
Hotab написав:
Здесь:
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление
.
и? Где в этой фразе утверждается, что тот директор совершил криминальное преступление?
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Додано: Пон 10 січ, 2022 07:08
Цитрин написав: Hotab написав:
Здесь:
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление
.
и? Где в этой фразе утверждается, что тот директор совершил криминальное преступление?
Вы уже отказываетесь от своих слов?
Цитрин написав:
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.
Уже такие люди не попадают под
Цитрин написав:
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
??
Все, амнистия от Цитрина??
Суд уже тоже не говорил ничего такого о директоре?))
Цитрин нам все наврал?))
Подведем итоги утра:
Станислав придумал "максимум 2 года не дожили"
Цитрин придумал (и уже включил заднюю) , что работодатели и директора , отстраняющие от работы своих подчинённых антиваксов попадают под ст.41 ККУ.
ЯСНО-ПОНЯТНО))
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 07:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 07:16
Hotab написав:
Тут ни слова про злочин , якобы совершенный директором.
Будет что-то, чтобы доказать, что суд считает директора злочинцем?)))
Почему именно директора? В решении сказано что злочинец тот кто выполнил незаконный акт. И сказано что незаконный акт выполнило руководство. А руководство - это не обязательно директор.
Насколько понимаю, суд не выяснял кто именно из руководства выполнял незаконный акт. Потому, что задача привлечь к уголовной ответственности у суда не стояла. Т.к. в требованиях истца было только восстановление на работе и взыскание зарплаты. А по собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон.
Соответственно суд рассмотрев дело удовлетворил требования истца.
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