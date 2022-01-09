RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4849485048514852

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:27

  Цитрин написав:Насколько понимаю

Главное чтобы поняли, что наврали всем, утверждая,

Цитрин писал(а):
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.
и указали якобы статью:


Цитрин писал(а):
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження



Ну и заодно до вас дошло, что суд не называл никакое "руководство" школы , включая директора, ​злочинцями.


Как-то многовато у вас в штангу, Цитрин.
Заносит вас в своих фантазиях по взрослому. Стоило бы угомонится в своих оценках.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 15.02.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:41

  Hotab написав:Ну и заодно до вас дошло, что суд не называл никакое "руководство" школы , включая директора, ​злочинцями.


Директора не называет, однако в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта. И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.

Чтобы назвать конкретного злочинца необходимо как минимум разобраться кто именно из руководства издавал незаконный указ. Однако для рассмотрения дела в этом не было необходимости, т.к. истец требовал только восстановления на работе и взыскание зарплаты.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 07:49, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 26.06.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:42

  safonovstanislav написав:
  Цитрин написав:Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.

Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать :)

Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
теперь записывайте рецепт, если бы все работники к кому применяются незаконные или несправедливые методы уволились, эта система бы рухнула, потому что блатные, любовницы и ополизы как работники неэффективны. Итого из из того что часть общества терпилы страдают - все.

Вирусолог считает, что "Омикрон" нельзя считать просто тяжелой простудой, поскольку проведенные исследования доказали низкую способность иммунной системы человека справляться с заболеванием, вызванным этим штаммом.

В связи с этим, по его словам, в условиях быстрого распространения "Омикрона" страны должны гарантировать достаточную обеспеченность медицинскими препаратами, которые могли бы лечить случаи с низким иммунологическим уровнем.

"Если медицинских ресурсов не слишком много, "Омикрон" будет "кусать" людей", - сказал Вэньхун.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10214
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1789 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта.


  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
(false!!) Отсебятина от Цитрина, суд такого не указывал и не мог указать.




True:
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).


Слишком много дури от вас как для одного утра.
Самое время сообщить всем, что вы им наврали.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 15.02.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:03

  Hotab написав:
  Цитрин написав:в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта.


  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
(false!!)


Вы лжёте, в указанных цитатах все верно.

В подтверждение, вот цитаты из решения суда:

про незаконный указ тут:
зазначений наказ приймався на виконання незаконних нормативних актів КМ України та МОЗ України, що ще раз підтверджує його незаконність.


и тут:
В И Р І Ш И В:

Визнати незаконним та скасувати наказ директора



про злочинца тут:
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 08:06, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 26.06.21
Подякував: 162 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы лжёте, в указанных цитатах все верно.



Покажете??
  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6466
З нами з: 15.02.09
Подякував: 417 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4849485048514852
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17246950
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.