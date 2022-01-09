Hotab написав:Ну и заодно до вас дошло, что суд не называл никакое "руководство" школы , включая директора, злочинцями.
Директора не называет, однако в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта. И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
Чтобы назвать конкретного злочинца необходимо как минимум разобраться кто именно из руководства издавал незаконный указ. Однако для рассмотрения дела в этом не было необходимости, т.к. истец требовал только восстановления на работе и взыскание зарплаты.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 07:49, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин написав:Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.
Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать
Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
теперь записывайте рецепт, если бы все работники к кому применяются незаконные или несправедливые методы уволились, эта система бы рухнула, потому что блатные, любовницы и ополизы как работники неэффективны. Итого из из того что часть общества терпилы страдают - все.
Вирусолог считает, что "Омикрон" нельзя считать просто тяжелой простудой, поскольку проведенные исследования доказали низкую способность иммунной системы человека справляться с заболеванием, вызванным этим штаммом.
В связи с этим, по его словам, в условиях быстрого распространения "Омикрона" страны должны гарантировать достаточную обеспеченность медицинскими препаратами, которые могли бы лечить случаи с низким иммунологическим уровнем.
"Если медицинских ресурсов не слишком много, "Омикрон" будет "кусать" людей", - сказал Вэньхун.
Цитрин написав:в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта.
Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
(false!!) Отсебятина от Цитрина, суд такого не указывал и не мог указать.
True:
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).
Слишком много дури от вас как для одного утра. Самое время сообщить всем, что вы им наврали.