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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
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Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:27

  Цитрин написав:Насколько понимаю

Главное чтобы поняли, что наврали всем, утверждая,

Цитрин писал(а):
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление. Не нужно стесняться если Вы стали жертвой таких преступников.
и указали якобы статью:


Цитрин писал(а):
Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження



Ну и заодно до вас дошло, что суд не называл никакое "руководство" школы , включая директора, ​злочинцями.


Как-то многовато у вас в штангу, Цитрин.
Заносит вас в своих фантазиях по взрослому. Стоило бы угомонится в своих оценках.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:41

  Hotab написав:Ну и заодно до вас дошло, что суд не называл никакое "руководство" школы , включая директора, ​злочинцями.


Директора не называет, однако в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта. И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.

Чтобы назвать конкретного злочинца необходимо как минимум разобраться кто именно из руководства издавал незаконный указ. Однако для рассмотрения дела в этом не было необходимости, т.к. истец требовал только восстановления на работе и взыскание зарплаты.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 07:49, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:42

  safonovstanislav написав:
  Цитрин написав:Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.

Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать :)

Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
теперь записывайте рецепт, если бы все работники к кому применяются незаконные или несправедливые методы уволились, эта система бы рухнула, потому что блатные, любовницы и ополизы как работники неэффективны. Итого из из того что часть общества терпилы страдают - все.

Вирусолог считает, что "Омикрон" нельзя считать просто тяжелой простудой, поскольку проведенные исследования доказали низкую способность иммунной системы человека справляться с заболеванием, вызванным этим штаммом.

В связи с этим, по его словам, в условиях быстрого распространения "Омикрона" страны должны гарантировать достаточную обеспеченность медицинскими препаратами, которые могли бы лечить случаи с низким иммунологическим уровнем.

"Если медицинских ресурсов не слишком много, "Омикрон" будет "кусать" людей", - сказал Вэньхун.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта.


  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
(false!!) Отсебятина от Цитрина, суд такого не указывал и не мог указать.




True:
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).


Слишком много дури от вас как для одного утра.
Самое время сообщить всем, что вы им наврали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:03

  Hotab написав:
  Цитрин написав:в решении сказано, что руководство издало незаконный указ на основе незаконного акта.


  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.
(false!!)


Вы лжёте, в указанных цитатах все верно.

В подтверждение, вот цитаты из решения суда:

про незаконный указ тут:
зазначений наказ приймався на виконання незаконних нормативних актів КМ України та МОЗ України, що ще раз підтверджує його незаконність.


и тут:
В И Р І Ш И В:

Визнати незаконним та скасувати наказ директора



про злочинца тут:
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 08:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы лжёте, в указанных цитатах все верно.



Покажете??
  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.




Или все же в ст.4 не так?



Особа, що виконала злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.(ч. 4 ст. 41 Кримінального кодексу України).



Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:16

  Hotab написав:Покажете??
  Цитрин написав:И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем.


А самому найти в решении суда религия не позволяет?

На підставіст.60 Конституції України кожна людина зобов`язана відмовитись від виконання постанови Уряду про введення карантину. На підставі ст.19 Конституції Україниу взаємозв`язку із ст.60 Конституції України, жодний орган чи посадова особа, втому числі юридичні особи, які займаються господарською діяльністю не мають права вимагати від людини виконання постанови Уряду про введення карантину.


Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем


  Hotab написав:Или все же в ст.4 не так?


Да, я немного ошибся написав, что злочинец это тот кто "выполняет акт", в решении суда дословно сказано, что злочинец - это тот кто "вымогає виконання акту". Но сути это не меняет.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:20

  Цитрин написав:А самому найти в решении суда религия не позволяет?

От вас другое просят.
Цитрин писал(а):
И сказано, что тот кто выполняет незаконный акт, является злочинцем

Это ваши слова??
Где и кем, кроме вас, такое сказано??




А это кем заявляется??
Позывачом??

Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечить Конституції, є злочинцем

Вы же утверждаете, что судом.
У вас там что в голове происходит??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 08:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:28

  Hotab написав:От вас другое просят.
Где и кем такое сказано??


выше уже ответил.

  Hotab написав:А это кем заявляется??
Позывачом??


Вы издеваетесь? Это суть ст.60 Конституции, на которую ссылается решение суда.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:28

  Hotab написав:
  Ромасик написав:она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .

хорошо, что Хотаб верит в беспредел, но она и второй раз пойдет в суд, и второй раз по харе :lol:
И опять же, это еще директору повезло - с него лично не стягивали судебной сбор, против него не начали дело о превышении служебных полномочий. Поэтому волноваться, чтобы теперь не уволили, надо кому-то другому.
  IMPRINTER написав:все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное,

1) чтобы дело было не окончательным, теперь директору нужно подсуетиться, составить аппеляцию и уплатить судебных сбор
2) директору выиграть аппеляцию шансов мало
3) что говорить с человеком, которому решения суда до одного места? может он неосудный? :roll:
  IMPRINTER написав:Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат...
адекватный антивакс - это законопослушный человек, а не беспредельщик как показывают себя местные ваксы.
  Цитрин написав:Истец не требовал привлечь директора к криминальной відповідальності. А суд рассматривает дело только в пределах заявленных вимог истца.

По собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон

Однако суд рассмотрел дело и ясно разъяснил:
Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.

Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.

Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).

Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечитьКонституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтеюКримінального Кодексу України.

ни суд, ни истец через суд не может требовать привлечения к уголовной ответственности.
Для этого истец должен подать заявление о преступлении и далее прокурор будет требовать.
Хотя намек судьи очень четкий.
  Hotab написав:Другие органы тоже не возбуждали дело. Выключаем фантазии.

другим органам просто (еще) никто не помог возбудиться.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 10 січ, 2022 08:51, всього редагувалось 5 разів.
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