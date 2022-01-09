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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:31
Цитрин написав:
выше уже ответил.
Ничего вы не ответили. Вы заврались.
За выполнение незаконного указа или постанови нет ответственности по ККУ. Наказ скасовует суд, позывачу все компенсируют.
За выполнение злочинного наказа - ответственность согласно ККУ.
Кто и где установил злочиннисть тех указов или постанов??
В этом решении суда о том, что указы или постанови злочинни - этом ни слова.
Цитрин написав:
Вы издеваетесь
Нет, не издеваюсь. Вы приписываете суду трактовки, которых он не заявлял.
Вы заявляете ,
кто выполняет незаконный акт, является злочинцем
и это тоже враньё. Ни в конституции, ни в ККУ, ни в решении суда об этом нет.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:39
Цитрин написав:
Считать, что раз она один раз суд выиграла, то второй раз не пойдет - это просто верх глупости
Считать, что уволят ее, не соблюдая все процедуры, чтобы в суде ничего не предьявишь - верх глупости. Либо она каждый выговор будет в суде оскаржувать. Но наученный директор их ей объявит с соблюдением всех процедур.
Что там у нас с ККУ и выполнением незаконных (не злочинних) наказов??
Ждём ваш камингаут перед честной публикой, которую вы обманывали.
Не бойтесь, это не тот камингаут, с которым недавно пришел наш громозека, любитель вакцинированной либидо.
Ромасик написав:
Хотя намек судьи очень четкий
Нет там никакого намека. Не говоря о том, что намеки - это к барышням. Ну или у тебя уже друг мутный появился .
А в суде не намекают, а утверждают
.
Суд утверждал, что в действиях директора или его руководсива есть ознаки злочину? Нет.
На основании чего цитрин тогда возбуждается??
Или может суд это утверждал:
Цитрин написав:
В решении сказано что злочинец тот кто выполнил незаконный акт
??
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 08:58
Hotab написав:
(false!!)
Цитрин написав:
И сказано, что тот кто выполняет незаконный
акт, является злочинцем
.
Отсебятина от Цитрина, суд такого не указывал и не мог указать.True
:
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).
Слишком много дури от вас как для одного утра.
Самое время сообщить всем, что вы им наврали.
а что в Хотабовой голове не сходится?
Лицо, привлеченное к уголовной ответственности, есть преступником.
Hotab написав: Ромасик написав:
Хотя намек судьи очень четкий
Нет там никакого намека. Не говоря о том, что намеки - это к барышням. Ну или у тебя уже друг мутный появился .
А в суде не намекают, а утверждают .
Суд утверждал, что в действиях директора или его руководсива есть ознаки злочину? Нет.
Если бы Хотаб хоть раз видел, как составляются решения судов, то знал бы, что они частично передираются с иска или возражения - тупо абзацами.
Поэтому вполне может быть, что эти абзацы были в иске, и судья их передрал. В таком случае они изачально служат намекнуть директору, что будет дальше.
Если же судья придумал их сам, то это намек судьи, что можно сделать с директором еще.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 10 січ, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:00
Ромасик написав:
Лицо, привлеченное к уголовной ответственности, есть преступником.
А кого привлекли к уголовной ответственности? Кто тут преступник??
Пока только Цитрин, обязывающий преступниками тех, кто увольняет незаконно.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:01
vitaliian написав: safonovstanislav написав: Цитрин написав:
Там наверняка этого только и ждут, чтобы был повод отстранить директора и так дальше по цепочке в верх. Очень удобный повод уволить неудобного директора и его начальство.
Если директор не дурак, то наоборот будет её на руках носить и пылинки сдувать
Большинство работников не могут защитить себя, свои интересы, отстоять свои права. Этим пользуются работодатели вроде импринтера. Это касается не только принуждения к вакинации, но и принуждение к безоплатному выполнению непредусмотренных должностью обязанностей, безоплатная переработка лишних часов, телефонные звонки работнику во внерабочее время и в отпуск и т.д. Для тех, кто не готов мириться с беспределом работодателя, всегда найдётся повод для увольнения.
теперь записывайте рецепт, если бы все работники к кому применяются незаконные или несправедливые методы уволились, эта система бы рухнула, потому что блатные, любовницы и ополизы как работники неэффективны. Итого из из того что часть общества терпилы страдают - все.
Да, так и есть. То же самое и с зарплатами. Пока есть люди, готовые работать за еду, все будут работать за еду.
Причём, пенсионеры демпингуют больше всех, соглашаясь работать практически бесплатно, типа подработка к пенсии, не оставляя другим вообще никаких шансов. Знаю случай, когда пенсионерке на рынке платят 1000 грн в месяц за полный рабочий день.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:06
Может хватит кормить тролля? Чтоб вы ни написали хотабу, он всё равно будет докалёбываться к каждому слову. Просто добавьте его в чёрный список. Человек кайфует от того, что всех тут задалбывает
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:06
Hotab написав:
За выполнение незаконного указа или постанови нет ответственности по ККУ. Наказ скасовует суд, позывачу все компенсируют.
За выполнение злочинного наказа - ответственность согласно ККУ.
Кто и где установил злочиннисть тех указов или постанов??
В этом решении суда о том, что указы или постанови злочинни - этом ни слова.
Хм, да действительно. В решении суда говорится о незаконности указа и постанов.
Про злочинность только разъясняются статьи, но прямо о злочинности указа и постанов вроде ничего не сказано.
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Цитрин
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:09
Цитрин написав: Hotab написав:
За выполнение незаконного указа или постанови нет ответственности по ККУ. Наказ скасовует суд, позывачу все компенсируют.
За выполнение злочинного наказа - ответственность согласно ККУ.
Кто и где установил злочиннисть тех указов или постанов??
В этом решении суда о том, что указы или постанови злочинни - этом ни слова.
Хм, да действительно. В решении суда говорится о незаконности указа и постанов.
Про злочинность только разъясняются статьи, но прямо о злочинности указа и постанов вроде ничего не сказано.
Ааааа????? Вы не прикидывались, а действительно не видели???
Я не знаю, что лучше.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:11
Hotab написав: Ромасик написав:
Лицо, привлеченное к уголовной ответственности, есть преступником.
А кого привлекли к уголовной ответственности? Кто тут преступник??
Пока только Цитрин, обязывающий преступниками тех, кто увольняет незаконно.
имхо, эти абзацы в этом решении ни к чему, поскольку это не уголовное дело. А комментировать УК и Конституцию - это не дело судьи. Поэтому я и говорю: намек.
А увольняющие незаконно и есть преступники, если за это предусмотрена уголовная ответственность.
safonovstanislav написав:
Может хватит кормить тролля? Чтоб вы ни написали хотабу, он всё равно будет докалёбываться к каждому слову. Просто добавьте его в чёрный список. Человек кайфует от того, что всех тут задалбывает
да, есть такое)
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