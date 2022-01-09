Додано: Пон 10 січ, 2022 08:39

Цитрин написав: Считать, что раз она один раз суд выиграла, то второй раз не пойдет - это просто верх глупости Считать, что раз она один раз суд выиграла, то второй раз не пойдет - это просто верх глупости

Ромасик написав: Хотя намек судьи очень четкий Хотя намек судьи очень четкий

Цитрин написав: В решении сказано что злочинец тот кто выполнил незаконный акт В решении сказано что злочинец тот кто выполнил незаконный акт

Считать, что уволят ее, не соблюдая все процедуры, чтобы в суде ничего не предьявишь - верх глупости. Либо она каждый выговор будет в суде оскаржувать. Но наученный директор их ей объявит с соблюдением всех процедур.Что там у нас с ККУ и выполнением незаконных (не злочинних) наказов??Ждём ваш камингаут перед честной публикой, которую вы обманывали.Не бойтесь, это не тот камингаут, с которым недавно пришел наш громозека, любитель вакцинированной либидо.Нет там никакого намека. Не говоря о том, что намеки - это к барышням. Ну или у тебя уже друг мутный появился .А в суде не намекают, а утверждаютСуд утверждал, что в действиях директора или его руководсива есть ознаки злочину? Нет.На основании чего цитрин тогда возбуждается??Или может суд это утверждал:??