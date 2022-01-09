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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:12
safonovstanislav написав:
Чтоб вы ни написали хотабу, он всё равно будет докалёбываться к каждому слову
Просто надо заявлять ответственно, а не как вы о "максимум 2 года не дожили".
Я и про громозеку то почему думал, что он проверил сам лично, что у ваксов слабое либидо... Все же форумчанин года, явно знает о чем говорит.
Ромасик написав:
А увольняющие незаконно и есть преступники, если за это предусмотрена уголовная ответственность
Если за это предусмотрена ответственность, то любой совершивший есть преступник. При чем тут увольняющие незаконно??? Надо бы найти вам ещё состав преступления в их действиях.
Ромасик написав:
имхо, эти абзацы в этом решении ни к чему, поскольку это не уголовное дело. А комментировать УК и Конституцию - это не дело судьи. Поэтому я и говорю: намек
Это абзацы просто взяты из ппозовной заявы. Констатационная часть, как ее видел позывач.
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Hotab
в Пон 10 січ, 2022 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:18
Hotab написав:
обязывающий преступниками тех, кто увольняет незаконно.
скажем основания для квалификации преступления всетаки есть. Увольнение из-за отказа от медицинских экспериментов с юридической точки зрения квалифицируется как принуждение к медицинским экспериментам.
Цитрин
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:21
Цитрин написав:
Увольнение из-за отказа от медицинских экспериментов с юридической точки зрения квалифицируется как принуждение к медицинским экспериментам.
Так можно далеко зайти. Увольнение за несвоевременное прибытие на работу при неработающем ОТ можно трактовать как принуждение к бегу сердечного больного.
Ромасик написав:
Поэтому вполне может быть, что эти абзацы были в иске, и судья их передрал
Молодец. Разобрался и добавил. Я выше это сказал.
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Hotab
в Пон 10 січ, 2022 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:24
Hotab написав:
Так можно далеко зайти. Увольнение за несвоевременное прибытие на работу при неработающем ОТ можно трактовать как принуждение к бегу сердечного больного.
Нет так зайти нельзя. А вот увольнение за отказ от медицинских экспериментов можно. Мы это уже обсуждали с _hunter и я приводил по этому поводу разъяснение специалистов в области права по этому вопросу. Не помню только участвовали ли Вы в том обсуждении.
Цитрин
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Додано: Пон 10 січ, 2022 09:27
Цитрин написав:
Нет так зайти нельзя
Зато сообщить публике, что вы ей наврали о "директора, увольняющие персонал за выполнение незаконных указов и постанов - преступники" - можно .
За обзывание меня "лжец" - не обязательно.
Hotab
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