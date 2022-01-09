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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
21%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
32%
6
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
16%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
21%
4
Ще в роздумах
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Чтоб вы ни написали хотабу, он всё равно будет докалёбываться к каждому слову

Просто надо заявлять ответственно, а не как вы о "максимум 2 года не дожили".

Я и про громозеку то почему думал, что он проверил сам лично, что у ваксов слабое либидо... Все же форумчанин года, явно знает о чем говорит.


  Ромасик написав:А увольняющие незаконно и есть преступники, если за это предусмотрена уголовная ответственность


Если за это предусмотрена ответственность, то любой совершивший есть преступник. При чем тут увольняющие незаконно??? Надо бы найти вам ещё состав преступления в их действиях.


  Ромасик написав:имхо, эти абзацы в этом решении ни к чему, поскольку это не уголовное дело. А комментировать УК и Конституцию - это не дело судьи. Поэтому я и говорю: намек

Это абзацы просто взяты из ппозовной заявы. Констатационная часть, как ее видел позывач.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:18

  Hotab написав:обязывающий преступниками тех, кто увольняет незаконно.


скажем основания для квалификации преступления всетаки есть. Увольнение из-за отказа от медицинских экспериментов с юридической точки зрения квалифицируется как принуждение к медицинским экспериментам.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Увольнение из-за отказа от медицинских экспериментов с юридической точки зрения квалифицируется как принуждение к медицинским экспериментам.

Так можно далеко зайти. Увольнение за несвоевременное прибытие на работу при неработающем ОТ можно трактовать как принуждение к бегу сердечного больного.


  Ромасик написав:Поэтому вполне может быть, что эти абзацы были в иске, и судья их передрал

Молодец. Разобрался и добавил. Я выше это сказал.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:24

  Hotab написав:Так можно далеко зайти. Увольнение за несвоевременное прибытие на работу при неработающем ОТ можно трактовать как принуждение к бегу сердечного больного.


Нет так зайти нельзя. А вот увольнение за отказ от медицинских экспериментов можно. Мы это уже обсуждали с _hunter и я приводил по этому поводу разъяснение специалистов в области права по этому вопросу. Не помню только участвовали ли Вы в том обсуждении.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 09:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Нет так зайти нельзя

Зато сообщить публике, что вы ей наврали о "директора, увольняющие персонал за выполнение незаконных указов и постанов - преступники" - можно .
За обзывание меня "лжец" - не обязательно.
Hotab
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