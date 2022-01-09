Додано: Пон 10 січ, 2022 09:12

safonovstanislav написав: Чтоб вы ни написали хотабу, он всё равно будет докалёбываться к каждому слову Чтоб вы ни написали хотабу, он всё равно будет докалёбываться к каждому слову

Ромасик написав: А увольняющие незаконно и есть преступники, если за это предусмотрена уголовная ответственность А увольняющие незаконно и есть преступники, если за это предусмотрена уголовная ответственность

Ромасик написав: имхо, эти абзацы в этом решении ни к чему, поскольку это не уголовное дело. А комментировать УК и Конституцию - это не дело судьи. Поэтому я и говорю: намек имхо, эти абзацы в этом решении ни к чему, поскольку это не уголовное дело. А комментировать УК и Конституцию - это не дело судьи. Поэтому я и говорю: намек

Просто надо заявлять ответственно, а не как вы о "максимум 2 года не дожили".Я и про громозеку то почему думал, что он проверил сам лично, что у ваксов слабое либидо... Все же форумчанин года, явно знает о чем говорит.Если за это предусмотрена ответственность, то любой совершивший есть преступник. При чем тут увольняющие незаконно??? Надо бы найти вам ещё состав преступления в их действиях.Это абзацы просто взяты из ппозовной заявы. Констатационная часть, как ее видел позывач.