Hotab написав:обязывающий преступниками тех, кто увольняет незаконно.
скажем основания для квалификации преступления всетаки есть. Увольнение из-за отказа от медицинских экспериментов с юридической точки зрения квалифицируется как принуждение к медицинским экспериментам.
Hotab написав:Так можно далеко зайти. Увольнение за несвоевременное прибытие на работу при неработающем ОТ можно трактовать как принуждение к бегу сердечного больного.
Нет так зайти нельзя. А вот увольнение за отказ от медицинских экспериментов можно. Мы это уже обсуждали с _hunter и я приводил по этому поводу разъяснение специалистов в области права по этому вопросу. Не помню только участвовали ли Вы в том обсуждении.
Hotab написав:Зато сообщить публике, что вы ей наврали о "директора, увольняющие персонал на выполнение незаконных указов и постанов - преступники" - можно .
Вы опять лжёте и перекручиваете слова.
Во первых я не писал такую цитату, Вы её выдумали сами. Вот моя цитата:
Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.
Как видите она сильно отличается от того, что Вы мне ложно приписываете.
Во вторых однією з ознак примусового медичного експерименту є факт застосування будь-якого покарання (наприклад, звільнення або недопущення до роботи, грошові утримання або позбавлення премії тощо). Тобто примусовий медичний експеримент - це медичний експерімент що виконуються під натиском, примусом.
Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.
Значит со статьей 41 ККУ, которую вы лепили все утро, вы наврали, и согласились, что она мимо, но признаваться публично не желаете. С этим ясно. Снова разбираемся. Преступлением по какой статье ККУ является отстранение от работы сотрудника??
Hotab написав:Снова разбираемся. Преступлением по какой статье ККУ является отстранение от работы??
Не прикидывайтесь глупцом. Преступлением является не отстранение от работы, а принуждение к медицинскому эксперименту.
Чтобы отстранение от работы стало принуждением к медицинскому эксперименту необходимо, чтобы это отстранение произошло в случае отказа от медицинского эксперимента. Или чтобы была по крайней мере угроза отстранить от работы в случае отказа.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 10:22, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Так можно далеко зайти. Увольнение за несвоевременное прибытие на работу при неработающем ОТ можно трактовать как принуждение к бегу сердечного больного.
Нет так зайти нельзя. А вот увольнение за отказ от медицинских экспериментов можно. Мы это уже обсуждали с _hunter и я приводил по этому поводу разъяснение специалистов в области права по этому вопросу. Не помню только участвовали ли Вы в том обсуждении.
Тут все еще сложнее: я не помню участвовал ли я в том обсуждении А с разъяснениями "специалистов" в области права есть одна проблема (точнее две): в суде они имеют нулевую ценность. Эти "специалисты" генерируют разъяснения на рандомные темы -- и если есть много лишнего времени -- без особых проблем можно найти диаметрально противоположные разъяснения.