Додано: Пон 10 січ, 2022 10:43

не существует. Цитрин нам всем врал все это время

Цитрин написав: так Вы сами всё прекрасно знаете, зачем тогда спрашивали? так Вы сами всё прекрасно знаете, зачем тогда спрашивали?

, понятно. Сливаемся. Никакой статьи ККУ , по которой Цитрин несколько месяцев называет руководителей организаций и установ , увольняющих своих сотрудников за отказ ширяться ,"Я ничего не говорил, вы меня неправильно поняли"?