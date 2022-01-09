Цитрин , понятно. Сливаемся. Никакой статьи ККУ , по которой Цитрин несколько месяцев называет руководителей организаций и установ , увольняющих своих сотрудников за отказ ширяться , преступниками - не существует. Цитрин нам всем врал все это время.
Цитрин написав:так Вы сами всё прекрасно знаете, зачем тогда спрашивали?
"Я ничего не говорил, вы меня неправильно поняли"?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 10:44, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Я спросил статью ККУ. По которой руководитель школы или иной организации назван вами преступником.
Вы ложно приписываете мне то, что сами придумали. Прекратите лгать.
Вот моя цитата:
Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.
Где тут сказано про "руководитель школы или иной организации"?
Тут сходу дыра в защите: какое отношение признанные ВОЗ/МОЗ/СиДиСи и прочими оф-организациями вакцины (а я так понимаю -- именно на них намек?) имеют к "медицинским экспериментам" А если намек не на вакцины -- я не знают ни одного человека в стране, кого бы отстранили от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах
_hunter написав:какое отношение признанные ВОЗ/МОЗ/СиДиСи и прочими оф-организациями вакцины (а я так понимаю -- именно на них намек?) имеют к "медицинским экспериментам"
собственно этот спор начался с обсуждения решения суда, в котором:
03.11.2021 позивачем на ім`я директора Центру позашкільної освіти Шведової Ж.В. було подано обґрунтовану, з посиланнями на норми матеріального права заяву про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від COVID-19).
04.11.2021 позивачем на ім`я начальника відділу освіти Вороненко Н.В. було подано аналогічну обґрунтовану з посиланнями на норми матеріального права заяву про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від COVID-19).
Тобто позивачем, у передбачений Законом спосіб було подано відповідні обґрунтовані заяви про відмову від щеплення проти інфекційної хвороби COVID-19.
А тому у керівництва Центру позашкільної освіти не було законних підстав для запровадження наказу №04-01/21 к/тр від 05.11.2021р. та відсторонення позивача від роботи.
Окрім того, зазначений наказ приймався на виконання незаконних нормативних актів КМ України та МОЗ України, що ще раз підтверджує його незаконність.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.