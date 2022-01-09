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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4853485448554856>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 20
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
20%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
35%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
15%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
20%
4
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:33

  _hunter написав:Тут все еще сложнее

Зато с Цитрином несложно. Столько лопочет глупостей, что только хватай его за язык))

Со ст.41 ККУ усадили его в его лужу.
Теперь черед 141 и 142, я так понимаю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:37

  Hotab написав:Я спросил статью ККУ. По которой руководитель школы или иной организации назван вами преступником.


Вы ложно приписываете мне то, что сами придумали. Прекратите лгать.

Вот моя цитата:
  Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.


Где в ней сказано про "руководитель школы или иной организации"?

  Hotab написав:Теперь черед 141 и 142, я так понимаю.


так Вы сами всё прекрасно знаете, зачем тогда спрашивали?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:43

Цитрин , понятно. Сливаемся. Никакой статьи ККУ , по которой Цитрин несколько месяцев называет руководителей организаций и установ , увольняющих своих сотрудников за отказ ширяться , преступниками - не существует. Цитрин нам всем врал все это время.


  Цитрин написав:так Вы сами всё прекрасно знаете, зачем тогда спрашивали?

"Я ничего не говорил, вы меня неправильно поняли"? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:43

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Я спросил статью ККУ. По которой руководитель школы или иной организации назван вами преступником.


Вы ложно приписываете мне то, что сами придумали. Прекратите лгать.

Вот моя цитата:
  Цитрин написав:отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.


Где тут сказано про "руководитель школы или иной организации"?

Тут сходу дыра в защите: какое отношение признанные ВОЗ/МОЗ/СиДиСи и прочими оф-организациями вакцины (а я так понимаю -- именно на них намек?) имеют к "медицинским экспериментам" :?:
А если намек не на вакцины -- я не знают ни одного человека в стране, кого бы отстранили от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:47

_hunter, здесь просто словоблудие от Цитрина))
Теперь уже "я ничего такого не говорил")))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:51

  _hunter написав:какое отношение признанные ВОЗ/МОЗ/СиДиСи и прочими оф-организациями вакцины (а я так понимаю -- именно на них намек?) имеют к "медицинским экспериментам"


собственно этот спор начался с обсуждения решения суда, в котором:
03.11.2021 позивачем на ім`я директора Центру позашкільної освіти Шведової Ж.В. було подано обґрунтовану, з посиланнями на норми матеріального права заяву про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від COVID-19).

04.11.2021 позивачем на ім`я начальника відділу освіти Вороненко Н.В. було подано аналогічну обґрунтовану з посиланнями на норми матеріального права заяву про відмову від участі в медичних експериментах (щеплення від COVID-19).

Тобто позивачем, у передбачений Законом спосіб було подано відповідні обґрунтовані заяви про відмову від щеплення проти інфекційної хвороби COVID-19.

А тому у керівництва Центру позашкільної освіти не було законних підстав для запровадження наказу №04-01/21 к/тр від 05.11.2021р. та відсторонення позивача від роботи.

Окрім того, зазначений наказ приймався на виконання незаконних нормативних актів КМ України та МОЗ України, що ще раз підтверджує його незаконність.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:53

Вы меня неправильно поняли и перекрутили, ))))))) Флер

Вы ложно приписываете мне то, что сами придумали. Прекратите лгать.



Цитрин писал(а):
отстранение от работы за отказ участвовать в медицинских экспериментах - это преступление.


  Цитрин написав:Где в ней сказано про "руководитель школы или иной организации"?



Так а кто отстраняет от работы?? Не руководители? :lol:

Так они преступники?))
По какой статье ККУ?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:06

  vitaliian написав:Некоторые даже считают что 50-60 самый лучший возраст.


Однозначно!
Когда мне было 25 - я считал этот лучшими годами.
В 30 - тоже
В 40 - точно так же...
И так далее.

А то, что не берут на работу после ХХ лет, так это эйджизм.
Он у нас ого-го как присутствует :?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:09

  ЛАД написав:
  justit написав:.........
И так понятно, что вакцина снижает риск, но не для всех (вот это нюанс).
Кому-то везет и не болеет, а чей-то организм плевал на вакцины и вперед с песней.
.....

Вакцина снижает риск для всех.
Вторая фраза верна и является следствием того, что именно снижает риск, а не ликвидирует его. На то и вероятность.


Я лично видел случай, когда вакцинированный умер от КОВИД.
Я лично видел случай, когда вакцинированный повторно переболел КОВИД, и очень серьезно.

Так что не для всех - это о них.
И, соответственно для всех - неверное утверждение.
Просто %% низок тех, кто не для всех.
Ну либо не озвучивается.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 11:13

Hotab, Я не вижу смысла с Вами общаться, т.к. Вы постоянно и ложно приписываете мне перекрученные Вами до неузнаваемости цитаты.

Если бы Вы это сделали 1 или 2 раза, это можно было бы списать на недопонимание и ошибки. Но Вы это делаете практически в каждом сообщении.
Цитрин
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