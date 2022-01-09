Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .
хорошо, что Хотаб верит в беспредел, но она и второй раз пойдет в суд, и второй раз по харе И опять же, это еще директору повезло - с него лично не стягивали судебной сбор, против него не начали дело о превышении служебных полномочий. Поэтому волноваться, чтобы теперь не уволили, надо кому-то другому.
IMPRINTER написав:все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное,
1) чтобы дело было не окончательным, теперь директору нужно подсуетиться, составить аппеляцию и уплатить судебных сбор 2) директору выиграть аппеляцию шансов мало 3) что говорить с человеком, которому решения суда до одного места? может он неосудный?
IMPRINTER написав:Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат...
адекватный антивакс - это законопослушный человек, а не беспредельщик как показывают себя местные ваксы.
Цитрин написав:Истец не требовал привлечь директора к криминальной відповідальності. А суд рассматривает дело только в пределах заявленных вимог истца.
По собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон
Однако суд рассмотрел дело и ясно разъяснил:
Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.
Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.
Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).
Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечитьКонституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтеюКримінального Кодексу України.
ни суд, ни истец через суд не может требовать привлечения к уголовной ответственности. Для этого истец должен подать заявление о преступлении и далее прокурор будет требовать. Хотя намек судьи очень четкий.
Hotab написав:Другие органы тоже не возбуждали дело. Выключаем фантазии.
другим органам просто (еще) никто не помог возбудиться.
detroytred написав:Точно! Це я прогавив.
*Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження
4. Особа, що виконала явно кримінально!!!! протиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.*
да, представьте себе, незаконное увольнение - это преступление, четко описанное ст.172 УК. И выполнение приказов, прямо толкающих на уголовку, есть выполнением преступных приказов. Так что директор пойдет даже по двум статьям
6. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда
6. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда
1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю-
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда,-
detroytred написав:В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.
От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора.
Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.
Почитал юридическую трактовку:
Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення не тільки діяння, що передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаним цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод).
По поводу слова "явно" правила интересные.
За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відповідальності підлягає як особа, що видала такий наказ, так і особа, яка виконала явно злочинний наказ. Службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (статті 364, 423 КК) і за підбурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі.
Особа, що одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте, якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння шкоди передбачене в КК як злочинне.
Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу, кримінальній відповідальності підлягає тільки та особа, що віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41 КК). У цьому випадку особа, що виконала злочинний наказ, виступає як своєрідне знаряддя в руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподіяння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умисного злочину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив «руками» невинуватого «виконавця».
тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.
Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".
Наказ визнається законним, якщо він виданий належною особою в межах її повноважень. Якщо наказ виданий неналежною особою чи хоч і відповідною особою, але з перевищенням її повноважень, він визнається незаконним. Такий наказ не може бути підставою для вчинення діяння, пов’ язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам.
наказ не повинен порушувати конституційні права та свободи людини і громадянина.
Наказ, що приписує порушення зазначених прав і свобод людини і громадянина, визнається незаконним і не може слугувати виправданням для особи, яка виконала такий наказ.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 12:30, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??
Грубий характер порушення законодавства про працю свідчить про серйозність та високий ступінь суспільної небезпечності цього діяння і виступає основною розмежувальною ознакою злочину, передбаченого ст. 172 КК, й адміністративного делікту, передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП («Порушення вимог законодавства про працю...»).
Наприклад, використання найманої праці без укладення з працівником трудового договору у письмовій формі, а також невиконання фізичною особою - підприємцем вимог ст. 24 [9] КЗпПУ, хоча і є порушенням вимог законодавства про працю, однак не впливає на можливість реалізації працівником його конституційного права на працю і не завдає істотної шкоди трудовим відносинам, а тому «грубим порушенням» вважатися не може. Указані дії за наявністю до того інших підстав слід розглядати як адміністративний делікт, передбачений в ч. 1 ст. 41 КУпАП.
Разом з тим порушення роботодавцем вимог законодавства, що формують зміст права на працю і його гарантії, наприклад, передбачених у таких статтях КЗпПУ, як: ст. 50 «Норма тривалості робочого часу», ст. 66 «Перерва для відпочинку і харчування», ст. 74 «Щорічні відпустки», ст. 94 «Заробітна плата», ст. 106 «Оплата роботи в надурочний час», а саме: ненадання протягом тривалого часу щорічної чи додаткової відпустки, на яку працівник має право; систематичне порушення тривалості робочого часу, систематичне ненадання вихідних днів або перерви для відпочинку і харчування; незаконне накладення на працівника матеріальної відповідальності, незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці за наявності до того підстав може розглядатися як «грубе порушення законодавства про працю» і кваліфікуватися за ст. 172 КК. [/u]
Где ты в увольнении антивакса увидел грубе порушення ???
Цитрин написав:тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.
А кто и где определил, что постанова кму злочинна?)))
detroytred написав:В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.
От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора.
Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.
Почитал юридическую трактовку:
Злочинним визнається наказ, що передбачає вчинення не тільки діяння, що передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаним цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод).
По поводу слова "явно" правила интересные.
За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відповідальності підлягає як особа, що видала такий наказ, так і особа, яка виконала явно злочинний наказ. Службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (статті 364, 423 КК) і за підбурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі.
Особа, що одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочинного характеру. Проте, якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння шкоди передбачене в КК як злочинне.
Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу, кримінальній відповідальності підлягає тільки та особа, що віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41 КК). У цьому випадку особа, що виконала злочинний наказ, виступає як своєрідне знаряддя в руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподіяння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умисного злочину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив «руками» невинуватого «виконавця».
тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.
Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".
Наказ визнається законним, якщо він виданий належною особою в межах її повноважень. Якщо наказ виданий неналежною особою чи хоч і відповідною особою, але з перевищенням її повноважень, він визнається незаконним. Такий наказ не може бути підставою для вчинення діяння, пов’ язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам.
наказ не повинен порушувати конституційні права та свободи людини і громадянина.
Наказ, що приписує порушення зазначених прав і свобод людини і громадянина, визнається незаконним і не може слугувати виправданням для особи, яка виконала такий наказ.
Так для злочину недостатньо тільки критерію незаконності.
Наскільки я зрозумів, Ви наполягаєте саме на наявності злочину.
Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ. Да і грубість (порушення) -- ???