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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4850485148524853 Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 20 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 20% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 35% 7 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 15% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 20% 4 Ще в роздумах 10% 2 Всього голосів : 20 Додано: Пон 10 січ, 2022 12:00 Hotab написав: Ромасик написав: она пришла на работу она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. . Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .

хорошо, что Хотаб верит в беспредел, но она и второй раз пойдет в суд, и второй раз по харе

И опять же, это еще директору повезло - с него лично не стягивали судебной сбор, против него не начали дело о превышении служебных полномочий. Поэтому волноваться, чтобы теперь не уволили, надо кому-то другому.

IMPRINTER написав: все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное, все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное,

1) чтобы дело было не окончательным, теперь директору нужно подсуетиться, составить аппеляцию и уплатить судебных сбор

2) директору выиграть аппеляцию шансов мало

3) что говорить с человеком, которому решения суда до одного места? может он неосудный?

IMPRINTER написав: Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат... Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат... адекватный антивакс - это законопослушный человек, а не беспредельщик как показывают себя местные ваксы.

Цитрин написав: Истец не требовал привлечь директора к криминальной відповідальності. А суд рассматривает дело только в пределах заявленных вимог истца.



По собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон



Однако суд рассмотрел дело и ясно разъяснил:

Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.



Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.



Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).



Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечитьКонституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтеюКримінального Кодексу України. Истец не требовал привлечь директора к криминальной відповідальності. А суд рассматривает дело только в пределах заявленных вимог истца.По собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторонОднако суд рассмотрел дело и ясно разъяснил:

ни суд, ни истец через суд не может требовать привлечения к уголовной ответственности.

Для этого истец должен подать заявление о преступлении и далее прокурор будет требовать.

Хотя намек судьи очень четкий.

Hotab написав: Другие органы тоже не возбуждали дело. Выключаем фантазии. Другие органы тоже не возбуждали дело. Выключаем фантазии.

другим органам просто (еще) никто не помог возбудиться.

detroytred написав: Точно!

Це я прогавив.



*Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження



4. Особа, що виконала явно кримінально!!!! протиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.* Точно!Це я прогавив.*Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження4. Особа, що виконала явнопротиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.*

да, представьте себе, незаконное увольнение - это преступление, четко описанное ст.172 УК. И выполнение приказов, прямо толкающих на уголовку, есть выполнением преступных приказов.

Так что директор пойдет даже по двум статьям хорошо, что Хотаб верит в беспредел, но она и второй раз пойдет в суд, и второй раз по хареИ опять же, это еще директору повезло - с него лично не стягивали судебной сбор, против него не начали дело о превышении служебных полномочий. Поэтому волноваться, чтобы теперь не уволили, надо кому-то другому.1) чтобы дело было не окончательным, теперь директору нужно подсуетиться, составить аппеляцию и уплатить судебных сбор2) директору выиграть аппеляцию шансов мало3) что говорить с человеком, которому решения суда до одного места? может он неосудный?адекватный антивакс - это законопослушный человек, а не беспредельщик как показывают себя местные ваксы.ни суд, ни истец через суд не может требовать привлечения к уголовной ответственности.Для этого истец должен подать заявление о преступлении и далее прокурор будет требовать.Хотя намек судьи очень четкий.другим органам просто (еще) никто не помог возбудиться.да, представьте себе, незаконное увольнение - это преступление, четко описанное ст.172 УК. И выполнение приказов, прямо толкающих на уголовку, есть выполнением преступных приказов.Так что директор пойдет даже по двум статьям Ромасик

Повідомлень: 3970 З нами з: 30.03.15 Подякував: 979 раз. Подякували: 551 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: четко описанное ст.172 УК четко описанное ст.172 УК

Какой-то парад вранья от антиваков.



6. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда



http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yur ... 24/170.php





Ромасик написав: даже по двум статьям даже по двум статьям





А вторая, какая? Какой-то парад вранья от антиваков.А вторая, какая? Hotab

Повідомлень: 6474 З нами з: 15.02.09 Подякував: 419 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:09 Hotab написав: Ромасик написав: четко описанное ст.172 УК четко описанное ст.172 УК

Какой-то парад вранья от антиваков.



6. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда



http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yur ... 24/170.php





Ромасик написав: даже по двум статьям даже по двум статьям





А вторая, какая? Какой-то парад вранья от антиваков.А вторая, какая?

1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю-



караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.



2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда,- рукалицо рукалицо Ромасик

Повідомлень: 3970 З нами з: 30.03.15 Подякував: 979 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24 detroytred написав: В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.



От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора. В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора.



Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.



Почитал юридическую трактовку:

Злочинним визнається наказ, що перед­бачає вчинення не тільки діяння, що передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаним цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод).





По поводу слова "явно" правила интересные.

За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відповідальності під­лягає як особа, що видала такий наказ, так і особа, яка виконала явно злочинний наказ. Службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловжи­вання владою або службовим становищем (статті 364, 423 КК) і за підбурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі.



Особа, що одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочин­ного характеру. Проте, якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння шкоди передбачене в КК як злочинне.



Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характе­ру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу, криміналь­ній відповідальності підлягає тільки та особа, що віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41 КК). У цьому випадку особа, що виконала злочинний наказ, виступає як своєрідне знаряддя в руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподіяння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умисного зло­чину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив «руками» невинува­того «виконавця».





тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.



Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".

Наказ визнається законним, якщо він виданий належною особою в межах її повно­важень. Якщо наказ виданий неналежною особою чи хоч і відповідною особою, але з перевищенням її повноважень, він визнається незаконним. Такий наказ не може бути підставою для вчинення діяння, пов’ язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам.



наказ не повинен порушувати конституційні права та свободи людини і громадя­нина.



Наказ, що приписує порушення зазначених прав і свобод людини і громадянина, визнається незаконним і не може слугувати виправданням для особи, яка виконала такий наказ. Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.Почитал юридическую трактовку:По поводу слова "явно" правила интересные.тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно". Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 12:30, всього редагувалось 2 разів. Цитрин

Повідомлень: 1198 З нами з: 26.06.21 Подякував: 162 раз. Подякували: 431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:25 Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??



Грубий характер порушення законодавства про працю свідчить про серйозність та високий ступінь суспільної небезпечності цього діяння і виступає основною розмежу­вальною ознакою злочину, передбаченого ст. 172 КК, й адміністративного делікту, пе­редбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП («Порушення вимог законодавства про працю...»).



Наприклад, використання найманої праці без укладення з працівником трудового договору у письмовій формі, а також невиконання фізичною особою - підприємцем вимог ст. 24 [9] КЗпПУ, хоча і є порушенням вимог законодавства про працю, однак не впливає на можливість реалізації працівником його конституційного права на працю і не завдає істотної шкоди трудовим відносинам, а тому «грубим порушенням» вва­жатися не може. Указані дії за наявністю до того інших підстав слід розглядати як адміністративний делікт, передбачений в ч. 1 ст. 41 КУпАП.



Разом з тим порушення роботодавцем вимог законодавства, що формують зміст права на працю і його гарантії, наприклад, передбачених у таких статтях КЗпПУ, як: ст. 50 «Норма тривалості робочого часу», ст. 66 «Перерва для відпочинку і харчуван­ня», ст. 74 «Щорічні відпустки», ст. 94 «Заробітна плата», ст. 106 «Оплата роботи в надурочний час», а саме: ненадання протягом тривалого часу щорічної чи додатко­вої відпустки, на яку працівник має право; систематичне порушення тривалості ро­бочого часу, систематичне ненадання вихідних днів або перерви для відпочинку і харчування; незаконне накладення на працівника матеріальної відповідальності, незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці за наявності до того підстав може розглядатися як «грубе порушення законодавства про працю» і ква­ліфікуватися за ст. 172 КК.

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Где ты в увольнении антивакса увидел грубе порушення ???







Цитрин написав: тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал. тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.



А кто и где определил, что постанова кму злочинна?))) , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??Грубий характер порушення законодавства про працю свідчить про серйозність та високий ступінь суспільної небезпечності цього діяння і виступає основною розмежу­вальною ознакою злочину, передбаченого ст. 172 КК, й адміністративного делікту, пе­редбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП («Порушення вимог законодавства про працю...»).Наприклад, використання найманої праці без укладення з працівником трудового договору у письмовій формі, а також невиконання фізичною особою - підприємцем вимог ст. 24 [9] КЗпПУ, хоча і є порушенням вимог законодавства про працю, однак не впливає на можливість реалізації працівником його конституційного права на працю і не завдає істотної шкоди трудовим відносинам, а тому «грубим порушенням» вва­жатися не може. Указані дії за наявністю до того інших підстав слід розглядати як адміністративний делікт, передбачений в ч. 1 ст. 41 КУпАП.Разом з тим порушення роботодавцем вимог законодавства, що формують зміст права на працю і його гарантії, наприклад, передбачених у таких статтях КЗпПУ, як: ст. 50 «Норма тривалості робочого часу», ст. 66 «Перерва для відпочинку і харчуван­ня», ст. 74 «Щорічні відпустки», ст. 94 «Заробітна плата», ст. 106 «Оплата роботи в надурочний час», а саме: ненадання протягом тривалого часу щорічної чи додатко­вої відпустки, на яку працівник має право; систематичне порушення тривалості ро­бочого часу, систематичне ненадання вихідних днів або перерви для відпочинку і харчування; незаконне накладення на працівника матеріальної відповідальності, незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці за наявності до того підстав може розглядатися як «грубе порушення законодавства про працю» і ква­ліфікуватися за ст. 172 КК.[/u]Где ты в увольнении антивакса увидел грубе порушення ???А кто и где определил, что постанова кму злочинна?))) Hotab

Повідомлень: 6474 З нами з: 15.02.09 Подякував: 419 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:34 Hotab написав: Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"?? , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами. все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами. Ромасик

Повідомлень: 3970 З нами з: 30.03.15 Подякував: 979 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:36 Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"?? , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами. все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами.



Нет, не есть. Может быть ошибочным действием. А не злостным действием по особистим мотивам. Нет, не есть. Может быть ошибочным действием. А не злостным действием по особистим мотивам. Hotab

Повідомлень: 6474 З нами з: 15.02.09 Подякував: 419 раз. Подякували: 1611 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:50 Hotab написав: Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"?? , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами. все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами.



Нет, не есть. Может быть ошибочным действием. А не злостным действием по особистим мотивам. Нет, не есть. Может быть ошибочным действием. А не злостным действием по особистим мотивам.

директор - один из немногих лиц на предприятии, который за свои ошибки несет уголовную ответстсвенность. директор - один из немногих лиц на предприятии, который за свои ошибки несет уголовную ответстсвенность. Ромасик

Повідомлень: 3970 З нами з: 30.03.15 Подякував: 979 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 12:51 Цитрин написав: detroytred написав: В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.



От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора. В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора.



Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.



Почитал юридическую трактовку:

Злочинним визнається наказ, що перед­бачає вчинення не тільки діяння, що передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаним цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод).





По поводу слова "явно" правила интересные.

За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відповідальності під­лягає як особа, що видала такий наказ, так і особа, яка виконала явно злочинний наказ. Службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловжи­вання владою або службовим становищем (статті 364, 423 КК) і за підбурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі.



Особа, що одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочин­ного характеру. Проте, якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння шкоди передбачене в КК як злочинне.



Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характе­ру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу, криміналь­ній відповідальності підлягає тільки та особа, що віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41 КК). У цьому випадку особа, що виконала злочинний наказ, виступає як своєрідне знаряддя в руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподіяння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умисного зло­чину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив «руками» невинува­того «виконавця».





тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.



Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".

Наказ визнається законним, якщо він виданий належною особою в межах її повно­важень. Якщо наказ виданий неналежною особою чи хоч і відповідною особою, але з перевищенням її повноважень, він визнається незаконним. Такий наказ не може бути підставою для вчинення діяння, пов’ язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам.



наказ не повинен порушувати конституційні права та свободи людини і громадя­нина.



Наказ, що приписує порушення зазначених прав і свобод людини і громадянина, визнається незаконним і не може слугувати виправданням для особи, яка виконала такий наказ. Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.Почитал юридическую трактовку:По поводу слова "явно" правила интересные.тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".

Так для злочину недостатньо тільки критерію незаконності.



Наскільки я зрозумів, Ви наполягаєте саме на наявності злочину.



Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.

Да і грубість (порушення) -- ??? Так для злочину недостатньо тільки критерію незаконності.Наскільки я зрозумів, Ви наполягаєте саме на наявності злочину.Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.Да і грубість (порушення) -- ??? detroytred

Повідомлень: 24893 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2096 раз. Подякували: 3237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4850485148524853 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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