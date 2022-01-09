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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4850485148524853

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 3.9 5 20
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
20%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
35%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
15%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
20%
4
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:00

  Hotab написав:
  Ромасик написав:она пришла на работу

Это победа. Но очень ненадолго. Через полгода ее уволят после нескольких проверок уроков. Это бюджетники, там за людей не считают никого. .

хорошо, что Хотаб верит в беспредел, но она и второй раз пойдет в суд, и второй раз по харе :lol:
И опять же, это еще директору повезло - с него лично не стягивали судебной сбор, против него не начали дело о превышении служебных полномочий. Поэтому волноваться, чтобы теперь не уволили, надо кому-то другому.
  IMPRINTER написав:все эти решщения сула до одного места ... ну во первых оно еще не окончательное,

1) чтобы дело было не окончательным, теперь директору нужно подсуетиться, составить аппеляцию и уплатить судебных сбор
2) директору выиграть аппеляцию шансов мало
3) что говорить с человеком, которому решения суда до одного места? может он неосудный? :roll:
  IMPRINTER написав:Адекватныый антивакс или по тихому покупает сертификат...
адекватный антивакс - это законопослушный человек, а не беспредельщик как показывают себя местные ваксы.
  Цитрин написав:Истец не требовал привлечь директора к криминальной відповідальності. А суд рассматривает дело только в пределах заявленных вимог истца.

По собственной инициативе суд не имеет права выйти за пределы требований сторон

Однако суд рассмотрел дело и ясно разъяснил:
Таким чином, виходячи з вищезазначених норм матеріального права, сумлінний громадянин, який проінформований про невідповідність Конституції України певного нормативно-правового акта, зобов`язаний відмовитись від виконання незаконного акту. Якщо він виконає незаконний акт, для нього наступить така ж відповідальність, яка передбачена за видання незаконного акту.

Це правило поширюється як на цивільних осіб (простих громадян), так і на поліцейських та інших представників держави, органів самоврядування, та юридичних осіб, які займаються господарською діяльністю.

Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч.4ст. 41 Кримінального Кодексу України).

Поліцейський чи інша особа, яка вимагає від громадянина виконання акту, що суперечитьКонституції, є злочинцем і її дії є кримінальним правопорушенням, яке кваліфікується відповідною статтеюКримінального Кодексу України.

ни суд, ни истец через суд не может требовать привлечения к уголовной ответственности.
Для этого истец должен подать заявление о преступлении и далее прокурор будет требовать.
Хотя намек судьи очень четкий.
  Hotab написав:Другие органы тоже не возбуждали дело. Выключаем фантазии.

другим органам просто (еще) никто не помог возбудиться.
  detroytred написав:Точно!
Це я прогавив.

*Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження

4. Особа, що виконала явно кримінально!!!! протиправний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.*

да, представьте себе, незаконное увольнение - это преступление, четко описанное ст.172 УК. И выполнение приказов, прямо толкающих на уголовку, есть выполнением преступных приказов.
Так что директор пойдет даже по двум статьям :wink:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:четко описанное ст.172 УК

Какой-то парад вранья от антиваков.

6. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yur ... 24/170.php


  Ромасик написав:даже по двум статьям



А вторая, какая? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:09

  Hotab написав:
  Ромасик написав:четко описанное ст.172 УК

Какой-то парад вранья от антиваков.

6. Кваліфікуючою ознакою цього злочину є незаконне грубе порушення законодавства про працю щодо певних категорій працівників: неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда

http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yur ... 24/170.php


  Ромасик написав:даже по двум статьям



А вторая, какая? :lol:

1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю-

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда,-
рукалицо
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:24

  detroytred написав:В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.

От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора.


Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.

Почитал юридическую трактовку:
Злочинним визнається наказ, що перед­бачає вчинення не тільки діяння, що передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаним цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод).


По поводу слова "явно" правила интересные.
За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відповідальності під­лягає як особа, що видала такий наказ, так і особа, яка виконала явно злочинний наказ. Службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловжи­вання владою або службовим становищем (статті 364, 423 КК) і за підбурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі.

Особа, що одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочин­ного характеру. Проте, якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння шкоди передбачене в КК як злочинне.

Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характе­ру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу, криміналь­ній відповідальності підлягає тільки та особа, що віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41 КК). У цьому випадку особа, що виконала злочинний наказ, виступає як своєрідне знаряддя в руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподіяння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умисного зло­чину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив «руками» невинува­того «виконавця».


тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.

Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".
Наказ визнається законним, якщо він виданий належною особою в межах її повно­важень. Якщо наказ виданий неналежною особою чи хоч і відповідною особою, але з перевищенням її повноважень, він визнається незаконним. Такий наказ не може бути підставою для вчинення діяння, пов’ язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам.

наказ не повинен порушувати конституційні права та свободи людини і громадя­нина.

Наказ, що приписує порушення зазначених прав і свобод людини і громадянина, визнається незаконним і не може слугувати виправданням для особи, яка виконала такий наказ.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 10 січ, 2022 12:30, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:25

Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

Грубий характер порушення законодавства про працю свідчить про серйозність та високий ступінь суспільної небезпечності цього діяння і виступає основною розмежу­вальною ознакою злочину, передбаченого ст. 172 КК, й адміністративного делікту, пе­редбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП («Порушення вимог законодавства про працю...»).

Наприклад, використання найманої праці без укладення з працівником трудового договору у письмовій формі, а також невиконання фізичною особою - підприємцем вимог ст. 24 [9] КЗпПУ, хоча і є порушенням вимог законодавства про працю, однак не впливає на можливість реалізації працівником його конституційного права на працю і не завдає істотної шкоди трудовим відносинам, а тому «грубим порушенням» вва­жатися не може. Указані дії за наявністю до того інших підстав слід розглядати як адміністративний делікт, передбачений в ч. 1 ст. 41 КУпАП.

Разом з тим порушення роботодавцем вимог законодавства, що формують зміст права на працю і його гарантії, наприклад, передбачених у таких статтях КЗпПУ, як: ст. 50 «Норма тривалості робочого часу», ст. 66 «Перерва для відпочинку і харчуван­ня», ст. 74 «Щорічні відпустки», ст. 94 «Заробітна плата», ст. 106 «Оплата роботи в надурочний час», а саме: ненадання протягом тривалого часу щорічної чи додатко­вої відпустки, на яку працівник має право; систематичне порушення тривалості ро­бочого часу, систематичне ненадання вихідних днів або перерви для відпочинку і харчування; незаконне накладення на працівника матеріальної відповідальності, незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці за наявності до того підстав може розглядатися як «грубе порушення законодавства про працю» і ква­ліфікуватися за ст. 172 КК.
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Где ты в увольнении антивакса увидел грубе порушення ???



  Цитрин написав:тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.


А кто и где определил, что постанова кму злочинна?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:34

  Hotab написав:Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:36

  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами.


Нет, не есть. Может быть ошибочным действием. А не злостным действием по особистим мотивам.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:50

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Hotab написав:Ромасик , где ты увидел в увольнении антивакса "з особистих мотивів"??

все, что не подкреплено НПА, и есть личными мотивами.


Нет, не есть. Может быть ошибочным действием. А не злостным действием по особистим мотивам.

директор - один из немногих лиц на предприятии, который за свои ошибки несет уголовную ответстсвенность.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:51

  Цитрин написав:
  detroytred написав:В останньому реченні не достає ключового слова -- *явно*.

От тоді можна було б хоч якось вести мову про розгляд злочину директора.


Нет. В статье 41 слово "явно" используется только для злочинного наказа.

Почитал юридическую трактовку:
Злочинним визнається наказ, що перед­бачає вчинення не тільки діяння, що передбачене КК, але і діяння, що є злочином відповідно до загальних принципів права, визнаним цивілізованими націями (ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод).


По поводу слова "явно" правила интересные.
За віддання і виконання злочинного наказу кримінальній відповідальності під­лягає як особа, що видала такий наказ, так і особа, яка виконала явно злочинний наказ. Службова особа, що віддала злочинний наказ, підлягає відповідальності за зловжи­вання владою або службовим становищем (статті 364, 423 КК) і за підбурювання чи організацію вчинення злочину, передбаченого в наказі.

Особа, що одержала злочинний наказ, може і не усвідомлювати його злочин­ного характеру. Проте, якщо за обставинами справи вона повинна була і могла це усвідомлювати, то вчинене розглядається як необережний злочин, якщо, звичайно, таке необережне заподіяння шкоди передбачене в КК як злочинне.

Якщо ж особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характе­ру наказу (казус), то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу, криміналь­ній відповідальності підлягає тільки та особа, що віддала злочинний наказ (ч. 5 ст. 41 КК). У цьому випадку особа, що виконала злочинний наказ, виступає як своєрідне знаряддя в руках того, хто видав злочинний наказ (так зване посереднє заподіяння). Останній підлягає відповідальності як виконавець того умисного зло­чину, вчинення якого приписувалося в наказі і який він вчинив «руками» невинува­того «виконавця».


тоесть если исполнителю ктото сообщил о злочинности, то уже не получится отмазаться, что не осознавал.

Насчет законности, в ст.41 нет слова "явно".
Наказ визнається законним, якщо він виданий належною особою в межах її повно­важень. Якщо наказ виданий неналежною особою чи хоч і відповідною особою, але з перевищенням її повноважень, він визнається незаконним. Такий наказ не може бути підставою для вчинення діяння, пов’ язаного із заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам.

наказ не повинен порушувати конституційні права та свободи людини і громадя­нина.

Наказ, що приписує порушення зазначених прав і свобод людини і громадянина, визнається незаконним і не може слугувати виправданням для особи, яка виконала такий наказ.

Так для злочину недостатньо тільки критерію незаконності.

Наскільки я зрозумів, Ви наполягаєте саме на наявності злочину.

Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???
detroytred
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