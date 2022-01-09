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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 12:58
BìnhAutoDat написав: justit написав:
А то, что не берут на работу после ХХ лет, так это эйджизм.
Он у нас ого-го как присутствует
Ой не пугайте меня, а то мне до 40 не так долго осталось.
Пугайся не пугайся а свой бизнес в 40 маст хэв. После 40 начинается целая серия проблем, перестают продвигать по службе, поднимать зарплату, потом ещё поставят над вами начальником пацана лет 25-30 который будет издеваться придираюсь к каждому пуку. Если уволят то новые работодатели начнут крутить носом на вашу кандидатуру. Ну и здоровья работать как электровеник после 40 не у всех есть.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:02
detroytred написав:
Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???
демагоги, не путайте грешное с праведным:
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю
здесь два отдельных предложения
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Ромасик
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:08
Развели оффтоп про увольнение... Оффтопьие хотя бы сюда, эта ветка для тех кто жалуется. Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
От себя добавлю, уволить человека в рамках закона мегапросто, 1. сократить его должность, 2. уменьшить оплату, 3. увеличить нагрузку, 4. посадить в холодное сырое помещение (или наоборот на крышу). Любой суд над этим посмеется и примет сторону работодателя, птамуш некоторые вообще в будках 2*2 работают, законом не запрещено.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 10 січ, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:10
vitaliian написав:
После 40 начинается целая серия проблем, перестают продвигать по службе, поднимать зарплату, потом ещё поставят над вами начальником пацана лет 25-30 который будет издеваться придираюсь к каждому пуку. Если уволят то новые работодатели начнут крутить носом на вашу кандидатуру. Ну и здоровья работать как электровеник после 40 не у всех есть.
это если вы ничтожество.
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Ромасик
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:10
vitaliian , та то понятно. То Ромка пробует притянуть за уши админку к уголовке. Ну а Цитрин вообще "я ничего не говорил, вы меня не так поняли".
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Hotab
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:13
Hotab написав:vitaliian
, та то понятно. То Ромка пробует притянуть за уши админку к уголовке. Ну а Цитрин вообще "я ничего не говорил, вы меня не так поняли".
За отсутствие прививки адекватный работодатель увольнять не будет. Зачем ему геморрой с законом? Есть другие способы уволить. Кого уволили за прививку пусть обращаются в суды, шансы получить компенсацию есть.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:14
vitaliian написав:
шансы получить компенсацию есть
Несомненно.
Шансов притянуть по 172 ККУ нет вовсе.
Если он только сам не связал антивака и колол его.
Ромасик написав:
С материала дела вытекает, что работник неоднократно предупреждал работодателя, о том что его действия несут преступный характер.
Кто он такой, чтобы оценивать преступность и говорить об этом?
У нас граждане уполномочены давать оценку НПА? Или может таки суды?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 13:26, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:15
Ромасик написав:
это если вы ничтожество.
один был премьером, потом президентом, а потом бежал в Ростов как ничтожество. Так что аргумент так себе. Умножить на ноль можно кого угодно.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:17
vitaliian написав: Ромасик написав:
это если вы ничтожество.
один был премьером, потом президентом, а потом бежал в Ростов как ничтожество. Так что аргумент так себе. Умножить на ноль можно кого угодно.
да, с молодой любовницей. А вы?
И в Барвихе, говорят, живет. Это почти как Ирпень
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Додано: Пон 10 січ, 2022 13:20
Ромасик написав: vitaliian написав: Ромасик написав:
это если вы ничтожество.
один был премьером, потом президентом, а потом бежал в Ростов как ничтожество. Так что аргумент так себе. Умножить на ноль можно кого угодно.
да, с молодой любовницей. А вы?
а мы нет.
Когда у вас есть деньги, купить молодую любовницу не сложнее булки хлеба. А сохранить свой статус никакие деньги не помогут, если толпа решит что вы ничтожество, так оно и будет. Элементарные вещи... чему вас в школе учили?!
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 10 січ, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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