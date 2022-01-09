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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:58

  BìnhAutoDat написав:
  justit написав:А то, что не берут на работу после ХХ лет, так это эйджизм.
Он у нас ого-го как присутствует

Ой не пугайте меня, а то мне до 40 не так долго осталось.

Пугайся не пугайся а свой бизнес в 40 маст хэв. После 40 начинается целая серия проблем, перестают продвигать по службе, поднимать зарплату, потом ещё поставят над вами начальником пацана лет 25-30 который будет издеваться придираюсь к каждому пуку. Если уволят то новые работодатели начнут крутить носом на вашу кандидатуру. Ну и здоровья работать как электровеник после 40 не у всех есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:02

  detroytred написав:Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???

демагоги, не путайте грешное с праведным:
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

здесь два отдельных предложения
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Развели оффтоп про увольнение... Оффтопьие хотя бы сюда, эта ветка для тех кто жалуется. Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

От себя добавлю, уволить человека в рамках закона мегапросто, 1. сократить его должность, 2. уменьшить оплату, 3. увеличить нагрузку, 4. посадить в холодное сырое помещение (или наоборот на крышу). Любой суд над этим посмеется и примет сторону работодателя, птамуш некоторые вообще в будках 2*2 работают, законом не запрещено.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:10

  vitaliian написав:После 40 начинается целая серия проблем, перестают продвигать по службе, поднимать зарплату, потом ещё поставят над вами начальником пацана лет 25-30 который будет издеваться придираюсь к каждому пуку. Если уволят то новые работодатели начнут крутить носом на вашу кандидатуру. Ну и здоровья работать как электровеник после 40 не у всех есть.

это если вы ничтожество.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:10

vitaliian , та то понятно. То Ромка пробует притянуть за уши админку к уголовке. Ну а Цитрин вообще "я ничего не говорил, вы меня не так поняли".
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:13

  Hotab написав:vitaliian , та то понятно. То Ромка пробует притянуть за уши админку к уголовке. Ну а Цитрин вообще "я ничего не говорил, вы меня не так поняли".

За отсутствие прививки адекватный работодатель увольнять не будет. Зачем ему геморрой с законом? Есть другие способы уволить. Кого уволили за прививку пусть обращаются в суды, шансы получить компенсацию есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:шансы получить компенсацию есть

Несомненно.
Шансов притянуть по 172 ККУ нет вовсе.
Если он только сам не связал антивака и колол его. :lol:


  Ромасик написав:С материала дела вытекает, что работник неоднократно предупреждал работодателя, о том что его действия несут преступный характер.

Кто он такой, чтобы оценивать преступность и говорить об этом?

У нас граждане уполномочены давать оценку НПА? Или может таки суды?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 13:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:это если вы ничтожество.
один был премьером, потом президентом, а потом бежал в Ростов как ничтожество. Так что аргумент так себе. Умножить на ноль можно кого угодно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:17

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:это если вы ничтожество.
один был премьером, потом президентом, а потом бежал в Ростов как ничтожество. Так что аргумент так себе. Умножить на ноль можно кого угодно.

да, с молодой любовницей. А вы?
И в Барвихе, говорят, живет. Это почти как Ирпень :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:20

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:это если вы ничтожество.
один был премьером, потом президентом, а потом бежал в Ростов как ничтожество. Так что аргумент так себе. Умножить на ноль можно кого угодно.

да, с молодой любовницей. А вы?
а мы нет.

Когда у вас есть деньги, купить молодую любовницу не сложнее булки хлеба. А сохранить свой статус никакие деньги не помогут, если толпа решит что вы ничтожество, так оно и будет. Элементарные вещи... чему вас в школе учили?!
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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