вот суд и посмеялся, и мы это смакуем уже который день
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:22
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:27
Звісно, що окремі.
Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".
Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:27
Вы прикалываетесь, а Вкладчик принимает всерьёз.
Риск снижен для всех. Но не до 0.
Просто кому-то выпадает орёл, кому-то решка. Это сравнение не совсем удачно, т.к. орёл-решка вероятность 1/2. Жля корректности надо взять фальшивую монету со смещенным центром тяжести.
Вы применяете "женскую" логику по старому анекдоту:
- Какая вероятность встретить динозавра на улице?
- 1/2.
- Почему?
- Или встречу, или не встречу.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:36
Радостная новость для участников клинических испытаний:
В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
Теперь они могут побаловать себя любимыми препаратами чаще
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 10 січ, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:37
Какое мне дело до ваше "да и" если это не касается сути дела?
о личных мотивах отвечал Хотабу
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38
учитывая, что гарантийный срок - 3 мес, это ни о чем.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Отвечать вы можете свой бредок кому угодно. Только какая здесь взаимосвязь, "не соответствует НПА", значит "по личным мотивам".
Мотивы и нарушение НПА - не лежат в одной плоскости.
Отдельно устанавливают , нарушены ли НПА, и отдельно устанавливают причины и мотивы этого нарушения.
Для 172 нет ни личных мотивов, ни грубого порушення. Ромка выдумал статью 172 сюда. А вторая какая была? 41? Тут кто установил злочиннисть постановы КМУ? Никто??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 13:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40
Согласен. Это несоответствие должно быть устранено. Нельзя халатно подвергать себя угрозе множества штаммов не-сезонного не-гриппа
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:54
Hotab, detroytred, ЛАД
Уже писал:
Но не с теми
Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:57
Hotab
Вы напрасно затеяли этот спор с цитриноюристами.
Доказать им ничего не получится. Не хочу разбираться, на основании каких постанов было увольнение, не знаю, имеет ли право "Іллічівський міський суд Одеської області" признавать постанову Кабмина незаконной или она была признана таковой другим органом. Есть и ещё ряд вопросов.
Обсуждать всё это не имеет особого смысла, т.к. мы не в Англии и у нас не прецедентное право. Іллічівський міський суд принял такое решение, другой суд спокойно может принять противоположное.
А главное написал IMPRINTER.
Если требование о прививке учителей будет действовать и дальше и "сверху" будут требовать его выполнения, то этого учителя найдут как уволить. Без больших проблем.
К тому же, думаю, этого учителя хотели по каким-то причинам уволить независимо от вакцины. Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки, тем более, что требуется 80% привитых в коллективе, а не 100%.
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