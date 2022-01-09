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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4853485448554856>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:22

  vitaliian написав:Любой суд над этим посмеется и примет сторону работодателя,

вот суд и посмеялся, и мы это смакуем уже который день :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:27

  Ромасик написав:
  detroytred написав:Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???

демагоги, не путайте грешное с праведным:
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

здесь два отдельных предложения

Звісно, що окремі.
Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".

Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:27

  justit написав:
  ЛАД написав:......
Вакцина снижает риск для всех.
Вторая фраза верна и является следствием того, что именно снижает риск, а не ликвидирует его. На то и вероятность.


Я лично видел случай, когда вакцинированный умер от КОВИД.
Я лично видел случай, когда вакцинированный повторно переболел КОВИД, и очень серьезно.

Так что не для всех - это о них.
И, соответственно для всех - неверное утверждение.
Просто %% низок тех, кто не для всех.
Ну либо не озвучивается.

Вы прикалываетесь, а Вкладчик принимает всерьёз.
Риск снижен для всех. Но не до 0.
Просто кому-то выпадает орёл, кому-то решка. Это сравнение не совсем удачно, т.к. орёл-решка вероятность 1/2. Жля корректности надо взять фальшивую монету со смещенным центром тяжести.
Вы применяете "женскую" логику по старому анекдоту:
- Какая вероятность встретить динозавра на улице?
- 1/2.
- Почему? :shock:
- Или встречу, или не встречу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:36

Радостная новость для участников клинических испытаний:

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
https://focus.ua/ukraine/502707-v-ukraine-sokratyat-srok-deystviya-covid-sertifikatov-do-devyati-mesyacev

Теперь они могут побаловать себя любимыми препаратами чаще :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 10 січ, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:37

  detroytred написав:
  Ромасик написав:
  detroytred написав:Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???

демагоги, не путайте грешное с праведным:
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю

здесь два отдельных предложения

Звісно, що окремі.
Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".

Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".

Какое мне дело до ваше "да и" если это не касается сути дела?
о личных мотивах отвечал Хотабу
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:38

  Вкладчик1234 написав:Радостная новость для участников клинических испытаний:

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
https://focus.ua/ukraine/502707-v-ukraine-sokratyat-srok-deystviya-covid-sertifikatov-do-devyati-mesyacev

учитывая, что гарантийный срок - 3 мес, это ни о чем.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:об линых мотивах отвечал Хотабу

Отвечать вы можете свой бредок кому угодно. Только какая здесь взаимосвязь, "не соответствует НПА", значит "по личным мотивам".
Мотивы и нарушение НПА - не лежат в одной плоскости.

Отдельно устанавливают , нарушены ли НПА, и отдельно устанавливают причины и мотивы этого нарушения.

Для 172 нет ни личных мотивов, ни грубого порушення. Ромка выдумал статью 172 сюда. А вторая какая была? 41? Тут кто установил злочиннисть постановы КМУ? Никто??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 13:43, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:Радостная новость для участников клинических испытаний:

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
https://focus.ua/ukraine/502707-v-ukraine-sokratyat-srok-deystviya-covid-sertifikatov-do-devyati-mesyacev

учитывая, что гарантийный срок - 3 мес, это ни о чем.

Согласен. Это несоответствие должно быть устранено. Нельзя халатно подвергать себя угрозе множества штаммов не-сезонного не-гриппа
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:54

Hotab, detroytred, ЛАД

Уже писал:
Вступать в дискуссию есть смысл с теми, кто действительно хочет разобраться в вопросе.

Но не с теми
кто пишет здесь чисто "для прикола", ухмыляясь,
вот я какой герой, написал и взрослые дяди перерывают Инет для ответа мне, который (цитаты из статей действительно специалистов в этой области) я все равно не буду читать, очень прикольно. Я опять задам вопрос и пусть они снова ищут в Инете!

Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:57

Hotab
Вы напрасно затеяли этот спор с цитриноюристами. ​
Доказать им ничего не получится. Не хочу разбираться, на основании каких постанов было увольнение, не знаю, имеет ли право "Іллічівський міський суд Одеської області" признавать постанову Кабмина незаконной или она была признана таковой другим органом. Есть и ещё ряд вопросов.
Обсуждать всё это не имеет особого смысла, т.к. мы не в Англии и у нас не прецедентное право. Іллічівський міський суд принял такое решение, другой суд спокойно может принять противоположное.
А главное написал IMPRINTER.
Если требование о прививке учителей будет действовать и дальше и "сверху" будут требовать его выполнения, то этого учителя найдут как уволить. Без больших проблем.
К тому же, думаю, этого учителя хотели по каким-то причинам уволить независимо от вакцины. Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки, тем более, что требуется 80% привитых в коллективе, а не 100%.
ЛАД
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