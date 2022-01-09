Ромасик написав:[quote="5372021:detroytred"Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ. Да і грубість (порушення) -- ???[/quote демагоги, не путайте грешное с праведным: [quote[bНезаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,[/b] а також інше грубе порушення законодавства про працю[/quote здесь два отдельных предложения
Звісно, що окремі. Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".
Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".
Какое мне дело до ваше "да и" если это не касается сути дела? о личных мотивах отвечал Хотабу
_________________________________ Як це какое дело??? Ваше звернення - "демагоги" і вказівка на кепочевидне про два окремі положення, випливає виключно з ігнорування в мене зв'язки "да і".
Бачив я вашу відповідь Хотабу. Тому й підкреслив спеціально для вас, що який в біса особистий мотив у директора, коли його мотивом була Постанова КМУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 січ, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.