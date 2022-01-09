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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4853485448554856

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58

  Ромасик написав:
  detroytred написав:
  Ромасик написав:[quote="5372021:detroytred"Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???[/quote
демагоги, не путайте грешное с праведным:
[quote[bНезаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,[/b] а також інше грубе порушення законодавства про працю[/quote
здесь два отдельных предложения

Звісно, що окремі.
Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".

Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".

Какое мне дело до ваше "да и" если это не касается сути дела?
о личных мотивах отвечал Хотабу

_________________________________
Як це какое дело???
Ваше звернення - "демагоги" і вказівка на кепочевидне про два окремі положення, випливає виключно з ігнорування в мене зв'язки "да і".

Бачив я вашу відповідь Хотабу. Тому й підкреслив спеціально для вас, що який в біса особистий мотив у директора, коли його мотивом була Постанова КМУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 січ, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:напрасно затеяли этот спор с цитриноюристами. ​

Не совсем.
Цитрин публично расписался , что ошибся (или врал, пусть выберет правильный ответ), своим "не хочу больше вам отвечать, вы меня не так понимаете". :lol: ))

Да и поддержка Ромасика оказалась бульки в лужу))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки
ему(ей) бы подарили ковид сертификат с цветами и шампанским. Потому что у нас в стране к каждому человеку применяется индивидуальное право.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:03

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:Радостная новость для участников клинических испытаний:

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
https://focus.ua/ukraine/502707-v-ukraine-sokratyat-srok-deystviya-covid-sertifikatov-do-devyati-mesyacev

учитывая, что гарантийный срок - 3 мес, это ни о чем.

Согласен. Это несоответствие должно быть устранено. Нельзя халатно подвергать себя угрозе множества штаммов не-сезонного не-гриппа

3 месяца срок действия сертификатов после болезни.
После вакцинации срок действия - 9 месяцев.
Вы не знали?
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:04

  Hotab написав:
  ЛАД написав:напрасно затеяли этот спор с цитриноюристами. ​

Не совсем.
Цитрин публично расписался , что ошибся (или врал, пусть выберет правильный ответ), своим "не хочу больше вам отвечать, вы меня не так понимаете". :lol: ))

Да и поддержка Ромасика оказалась бульки в лужу))

Им это как с гуся вода.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:20

  BìnhAutoDat написав:
  justit написав:А то, что не берут на работу после ХХ лет, так это эйджизм.
Он у нас ого-го как присутствует

Ой не пугайте меня, а то мне до 40 не так долго осталось.


40 это ОК еще.
Не знаю надолго ли.
48-52 - это уже совсем не ОК.
Работодатели часто предпочитают тех, кто моложе.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25

  ЛАД написав:Риск снижен для всех. Но не до 0.


Да, тут я пойман :D
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Согласен. Это несоответствие должно быть устранено. Нельзя халатно подвергать себя угрозе множества штаммов не-сезонного не-гриппа

Поводы для радостей антиваков все значимее и значимее.
Если не прочность либидо,так хоть минус три месяца)).
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