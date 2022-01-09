Вступать в дискуссию есть смысл с теми, кто действительно хочет разобраться в вопросе.
Но не с теми
кто пишет здесь чисто "для прикола", ухмыляясь,
вот я какой герой, написал и взрослые дяди перерывают Инет для ответа мне, который (цитаты из статей действительно специалистов в этой области) я все равно не буду читать, очень прикольно. Я опять задам вопрос и пусть они снова ищут в Инете!
Hotab Вы напрасно затеяли этот спор Доказать им ничего не получится. Не хочу разбираться, на основании каких постанов было увольнение, не знаю, имеет ли право "Іллічівський міський суд Одеської області" признавать постанову Кабмина незаконной или она была признана таковой другим органом. Есть и ещё ряд вопросов. Обсуждать всё это не имеет особого смысла, т.к. мы не в Англии и у нас не прецедентное право. Іллічівський міський суд принял такое решение, другой суд спокойно может принять противоположное. А главное написал IMPRINTER. Если требование о прививке учителей будет действовать и дальше и "сверху" будут требовать его выполнения, то этого учителя найдут как уволить. Без больших проблем. К тому же, думаю, этого учителя хотели по каким-то причинам уволить независимо от вакцины. Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки, тем более, что требуется 80% привитых в коллективе, а не 100%.
Ромасик написав:[quote="5372021:detroytred"Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ. Да і грубість (порушення) -- ???[/quote демагоги, не путайте грешное с праведным: [quote[bНезаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,[/b] а також інше грубе порушення законодавства про працю[/quote здесь два отдельных предложения
Звісно, що окремі. Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".
Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".
Какое мне дело до ваше "да и" если это не касается сути дела? о личных мотивах отвечал Хотабу
_________________________________ Як це какое дело??? Ваше звернення - "демагоги" і вказівка на кепочевидне про два окремі положення, випливає виключно з ігнорування в мене зв'язки "да і".
Бачив я вашу відповідь Хотабу. Тому й підкреслив спеціально для вас, що який в біса особистий мотив у директора, коли його мотивом була Постанова КМУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 січ, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.