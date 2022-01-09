Додано: Пон 10 січ, 2022 13:57

Hotab

Вы напрасно затеяли этот спор

Доказать им ничего не получится. Не хочу разбираться, на основании каких постанов было увольнение, не знаю, имеет ли право "Іллічівський міський суд Одеської області" признавать постанову Кабмина незаконной или она была признана таковой другим органом. Есть и ещё ряд вопросов.

Обсуждать всё это не имеет особого смысла, т.к. мы не в Англии и у нас не прецедентное право. Іллічівський міський суд принял такое решение, другой суд спокойно может принять противоположное.

А главное написал IMPRINTER.

Если требование о прививке учителей будет действовать и дальше и "сверху" будут требовать его выполнения, то этого учителя найдут как уволить. Без больших проблем.

К тому же, думаю, этого учителя хотели по каким-то причинам уволить независимо от вакцины. Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки, тем более, что требуется 80% привитых в коллективе, а не 100%.