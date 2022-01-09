RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4852485348544855>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:40

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:Радостная новость для участников клинических испытаний:

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
https://focus.ua/ukraine/502707-v-ukraine-sokratyat-srok-deystviya-covid-sertifikatov-do-devyati-mesyacev

учитывая, что гарантийный срок - 3 мес, это ни о чем.

Согласен. Это несоответствие должно быть устранено. Нельзя халатно подвергать себя угрозе множества штаммов не-сезонного не-гриппа
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15818
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9078 раз.
Подякували: 4332 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:54

Hotab, detroytred, ЛАД

Уже писал:
Вступать в дискуссию есть смысл с теми, кто действительно хочет разобраться в вопросе.

Но не с теми
кто пишет здесь чисто "для прикола", ухмыляясь,
вот я какой герой, написал и взрослые дяди перерывают Инет для ответа мне, который (цитаты из статей действительно специалистов в этой области) я все равно не буду читать, очень прикольно. Я опять задам вопрос и пусть они снова ищут в Инете!

Эпидемия коронавируса в мире

Зображення

https://bit.ly/3q8ZS4D
https://bit.ly/3JX1WED
yanyura
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 1521 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:57

Hotab
Вы напрасно затеяли этот спор
Доказать им ничего не получится. Не хочу разбираться, на основании каких постанов было увольнение, не знаю, имеет ли право "Іллічівський міський суд Одеської області" признавать постанову Кабмина незаконной или она была признана таковой другим органом. Есть и ещё ряд вопросов.
Обсуждать всё это не имеет особого смысла, т.к. мы не в Англии и у нас не прецедентное право. Іллічівський міський суд принял такое решение, другой суд спокойно может принять противоположное.
А главное написал IMPRINTER.
Если требование о прививке учителей будет действовать и дальше и "сверху" будут требовать его выполнения, то этого учителя найдут как уволить. Без больших проблем.
К тому же, думаю, этого учителя хотели по каким-то причинам уволить независимо от вакцины. Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки, тем более, что требуется 80% привитых в коллективе, а не 100%.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21340
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5031 раз.
Подякували: 4670 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:58

  Ромасик написав:
  detroytred написав:
  Ромасик написав:[quote="5372021:detroytred"Навіть посилання Ромасика не підходять, бо який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ.
Да і грубість (порушення) -- ???[/quote
демагоги, не путайте грешное с праведным:
[quote[bНезаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів,[/b] а також інше грубе порушення законодавства про працю[/quote
здесь два отдельных предложения

Звісно, що окремі.
Ви чомусь не помітили в мене - "да і...".

Як і проігнорували стосовно виділеної вами першої частини - "який же особистий мотив у директора, коли він мотивований постановою КМУ".

Какое мне дело до ваше "да и" если это не касается сути дела?
о личных мотивах отвечал Хотабу

_________________________________
Як це какое дело???
Ваше звернення - "демагоги" і вказівка на кепочевидне про два окремі положення, випливає виключно з ігнорування в мене зв'язки "да і".

Бачив я вашу відповідь Хотабу. Тому й підкреслив спеціально для вас, що який в біса особистий мотив у директора, коли його мотивом була Постанова КМУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 січ, 2022 14:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24895
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2096 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вряд ли хорошего учителя при нормальных отношениях с директором уволили бы за отсутствие прививки
ему(ей) бы подарили ковид сертификат с цветами и шампанским. Потому что у нас в стране к каждому человеку применяется индивидуальное право.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10224
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1790 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:03

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:Радостная новость для участников клинических испытаний:

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
https://focus.ua/ukraine/502707-v-ukraine-sokratyat-srok-deystviya-covid-sertifikatov-do-devyati-mesyacev

учитывая, что гарантийный срок - 3 мес, это ни о чем.

Согласен. Это несоответствие должно быть устранено. Нельзя халатно подвергать себя угрозе множества штаммов не-сезонного не-гриппа

3 месяца срок действия сертификатов после болезни.
После вакцинации срок действия - 9 месяцев.
Вы не знали?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21340
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5031 раз.
Подякували: 4670 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:20

  BìnhAutoDat написав:
  justit написав:А то, что не берут на работу после ХХ лет, так это эйджизм.
Он у нас ого-го как присутствует

Ой не пугайте меня, а то мне до 40 не так долго осталось.


40 это ОК еще.
Не знаю надолго ли.
48-52 - это уже совсем не ОК.
Работодатели часто предпочитают тех, кто моложе.
justit
 
Повідомлень: 5667
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1670 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:25

  ЛАД написав:Риск снижен для всех. Но не до 0.


Да, тут я пойман :D
justit
 
Повідомлень: 5667
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1670 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:48

  justit написав:
  ЛАД написав:Риск снижен для всех. Но не до 0.


Да, тут я пойман :D

иногда даже снижен в минус
Зображення
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 30.03.15
Подякував: 980 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56

  detroytred написав:Як це какое дело???
Ваше звернення - "демагоги" і вказівка на кепочевидне про два окремі положення, випливає виключно з ігнорування в мене зв'язки "да і".
очередная демагогия
  detroytred написав:Бачив я вашу відповідь Хотабу. Тому й підкреслив спеціально для вас, що який в біса особистий мотив у директора, коли його мотивом була Постанова КМУ.

основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами.

Hotab да, мотивы есть производственные и личные.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 10 січ, 2022 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3972
З нами з: 30.03.15
Подякував: 980 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4852485348544855>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, ЛОБ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7918 17267868
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.