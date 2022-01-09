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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4852485348544855

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56

  Ромасик написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:Риск снижен для всех. Но не до 0.


Да, тут я пойман :D

иногда даже снижен в минус


Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами

Суд определил, что увольнение незаконное. Каким боком тут мотивы (личные)? Их определил суд?

Кто, кроме твоей буйной фантазии , определил, что директор руководствовался личными мотивами?
Он руководствовался не законами, а ПКМУ. При чем тут личные мотивы?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:05

  justit написав:Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:

ноль тоже есть, учитывая, что это набор данных.
Для некоторых индивидумов он пересекается уже на второй месяц.
Зображення
Ромасик
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