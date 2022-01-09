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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56
Ромасик написав: justit написав: ЛАД написав:
Риск снижен
для всех
. Но не до 0.
Да, тут я пойман
иногда даже снижен в минус
Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:01
Ромасик написав:
основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами
Суд определил, что увольнение незаконное. Каким боком тут мотивы (личные)? Их определил суд?
Кто, кроме твоей буйной фантазии , определил, что директор руководствовался личными мотивами?
Он руководствовался не законами, а ПКМУ. При чем тут личные мотивы?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 січ, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:05
justit написав:
Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже
ноль тоже есть, учитывая, что это набор данных.
Для некоторых индивидумов он пересекается уже на второй месяц.
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