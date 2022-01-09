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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4852485348544855

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56

  Ромасик написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:Риск снижен для всех. Но не до 0.


Да, тут я пойман :D

иногда даже снижен в минус


Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами

Суд определил, что увольнение незаконное. Каким боком тут мотивы (личные)? Их определил суд?

Кто, кроме твоей буйной фантазии , определил, что директор руководствовался личными мотивами?
Он руководствовался не законами, а ПКМУ. При чем тут личные мотивы?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:05

  justit написав:Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:

ноль тоже есть, учитывая, что это набор данных.
Для некоторых индивидумов он пересекается уже на второй месяц.
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тут писали что кт в протоколах нет.
Вітаю всіх моїх друзів!
Ще раз звертаюся до лікарів та пацієнтів - Ковідної пневмонії на рентгені не видно! Тому на 4-5 день хвороби навіть при негативному ПЦР тесті, але при підозрі на Ковід потрібно робити КТ легень!
Неправильний діагноз = неправильне лікування!
Ось приклад: перше фото - рентген, діагноз "бронхіт". За один день ( !!! )"палиця" штовхнула пацієнта на КТ (фото 2 і 3) - важка ковідна пневмонія, підозра на тромбоболє відділення кінцівкової артерії (КТ було зроблено без контрасту). І - фото 4 - як доказ підозри на тромбоболю, кровопролиття. Ось вам і бронхіт...

https://xn----ttbeqkc.xn--j1amh/kt/diahnostyka-pnevmonii
Статья длинная всю копипастить не стал, чтобы оставить место для флуда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:12

vitaliian , та сопли обычные.
Ну и что, что пневмония. А если бы укололся, то вообще б


Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:14

Похоже, что дно заболеваемости было на прошлой неделе и дальше - рост. Возможно, взлет. Знакомая семейный доктор говорит, что за последние дни у нее просто огромное количество обращений с ОРВИ. Скоро будет понятно, ковидники, или нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:41

  justit написав:Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:

Уточнения:

1. Ромасик уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок (в оригинале "Figure 6", стр. 14 на https://bit.ly/3q9qB0X), первый раз
П'ят 24 гру, 2021

Эпидемия коронавируса в мире

второй раз
Додано: Нед 02 січ, 2022 16:35

Эпидемия коронавируса в мире

и вот теперь третий раз.

При этом он понимает, что полный, необрезанный рисунок говорит не в его пользу, а именно, что бустерная вакцинация и Пфайзером, и Модерной усиливает эффективность вакцин минимум до 35% Пфайзером и 45% для модерны по сравнением с двумя дозами, иначе рисунок не обрезал бы.

2. Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта
кружки - Омикрон


Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.

Что с Ромасик'ом :?:
https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI
или он вполне осознанно вновь и вновь постит свой фейк :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

С завтрашнего дня клиенты Монобанка, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.

Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту». Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн.

Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн.карт, получили почти 2 млрд.грн. выплат и потратили уже 620 млн.грн.
vitaliian
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П'ят 07 січ, 2022 12:19
ЛОБ

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