Вітаю всіх моїх друзів! Ще раз звертаюся до лікарів та пацієнтів - Ковідної пневмонії на рентгені не видно! Тому на 4-5 день хвороби навіть при негативному ПЦР тесті, але при підозрі на Ковід потрібно робити КТ легень! Неправильний діагноз = неправильне лікування! Ось приклад: перше фото - рентген, діагноз "бронхіт". За один день ( !!! )"палиця" штовхнула пацієнта на КТ (фото 2 і 3) - важка ковідна пневмонія, підозра на тромбоболє відділення кінцівкової артерії (КТ було зроблено без контрасту). І - фото 4 - як доказ підозри на тромбоболю, кровопролиття. Ось вам і бронхіт...
Похоже, что дно заболеваемости было на прошлой неделе и дальше - рост. Возможно, взлет. Знакомая семейный доктор говорит, что за последние дни у нее просто огромное количество обращений с ОРВИ. Скоро будет понятно, ковидники, или нет
При этом он понимает, что полный, необрезанный рисунок говорит не в его пользу, а именно, что бустерная вакцинация и Пфайзером, и Модерной усиливает эффективность вакцин минимум до 35% Пфайзером и 45% для модерны по сравнением с двумя дозами, иначе рисунок не обрезал бы.
2.Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта кружки - Омикрон
Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.
С завтрашнего дня клиенты Монобанка, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.
Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту». Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн.
Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн.карт, получили почти 2 млрд.грн. выплат и потратили уже 620 млн.грн.