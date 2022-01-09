Додано: Пон 10 січ, 2022 16:41

justit написав: Все верно.

Ноля на графике нет.

Есть выше и ниже Все верно.Ноля на графике нет.Есть выше и ниже

П'ят 24 гру, 2021

Додано: Нед 02 січ, 2022 16:35

квадраты - Дельта

кружки - Омикрон

Уточнения:уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок (в оригинале "Figure 6", стр. 14 на), первый развторой рази вот теперь третий раз.При этом он понимает, что полный, необрезанный рисунок говорит не в его пользу, а именно, что бустерная вакцинация и Пфайзером, и Модерной усиливает эффективность вакцин минимум до 35% Пфайзером и 45% для модерны по сравнением с двумя дозами, иначе рисунок не обрезал бы.даже не понял условные обозначения для таблицы, а именноЛадно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.Что с'омили он вполне осознанно вновь и вновь постит свой фейк