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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4853485448554856>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:56

  Ромасик написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:Риск снижен для всех. Но не до 0.


Да, тут я пойман :D

иногда даже снижен в минус


Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами

Суд определил, что увольнение незаконное. Каким боком тут мотивы (личные)? Их определил суд?

Кто, кроме твоей буйной фантазии , определил, что директор руководствовался личными мотивами?
Он руководствовался не законами, а ПКМУ. При чем тут личные мотивы?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:05

  justit написав:Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:

ноль тоже есть, учитывая, что это набор данных.
Для некоторых индивидумов он пересекается уже на второй месяц.
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тут писали что кт в протоколах нет.
Вітаю всіх моїх друзів!
Ще раз звертаюся до лікарів та пацієнтів - Ковідної пневмонії на рентгені не видно! Тому на 4-5 день хвороби навіть при негативному ПЦР тесті, але при підозрі на Ковід потрібно робити КТ легень!
Неправильний діагноз = неправильне лікування!
Ось приклад: перше фото - рентген, діагноз "бронхіт". За один день ( !!! )"палиця" штовхнула пацієнта на КТ (фото 2 і 3) - важка ковідна пневмонія, підозра на тромбоболє відділення кінцівкової артерії (КТ було зроблено без контрасту). І - фото 4 - як доказ підозри на тромбоболю, кровопролиття. Ось вам і бронхіт...

https://xn----ttbeqkc.xn--j1amh/kt/diahnostyka-pnevmonii
Статья длинная всю копипастить не стал, чтобы оставить место для флуда.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:12

vitaliian , та сопли обычные.
Ну и что, что пневмония. А если бы укололся, то вообще б


Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 січ, 2022 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:14

Похоже, что дно заболеваемости было на прошлой неделе и дальше - рост. Возможно, взлет. Знакомая семейный доктор говорит, что за последние дни у нее просто огромное количество обращений с ОРВИ. Скоро будет понятно, ковидники, или нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:41

  justit написав:Все верно.
Ноля на графике нет.
Есть выше и ниже :mrgreen:

Уточнения:

1. Ромасик уже третий раз приводит этот обрезанный рисунок (в оригинале "Figure 6", стр. 14 на https://bit.ly/3q9qB0X), первый раз
П'ят 24 гру, 2021

Эпидемия коронавируса в мире

второй раз
Додано: Нед 02 січ, 2022 16:35

Эпидемия коронавируса в мире

и вот теперь третий раз.

При этом он понимает, что полный, необрезанный рисунок говорит не в его пользу, а именно, что бустерная вакцинация и Пфайзером, и Модерной усиливает эффективность вакцин минимум до 35% Пфайзером и 45% для модерны по сравнением с двумя дозами, иначе рисунок не обрезал бы.

2. Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта
кружки - Омикрон


Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.

Что с Ромасик'ом :?:
https://www.youtube.com/watch?v=L-UqwMntWZI
или он вполне осознанно вновь и вновь постит свой фейк :?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 16:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

С завтрашнего дня клиенты Монобанка, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.

Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту». Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн.

Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн.карт, получили почти 2 млрд.грн. выплат и потратили уже 620 млн.грн.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:49

  vitaliian написав:Тут писали что кт в протоколах нет.
Вітаю всіх моїх друзів!
Ще раз звертаюся до лікарів та пацієнтів - Ковідної пневмонії на рентгені не видно! Тому на 4-5 день хвороби навіть при негативному ПЦР тесті, але при підозрі на Ковід потрібно робити КТ легень!
Неправильний діагноз = неправильне лікування!
Ось приклад: перше фото - рентген, діагноз "бронхіт". За один день ( !!! )"палиця" штовхнула пацієнта на КТ (фото 2 і 3) - важка ковідна пневмонія, підозра на тромбоболє відділення кінцівкової артерії (КТ було зроблено без контрасту). І - фото 4 - як доказ підозри на тромбоболю, кровопролиття. Ось вам і бронхіт...

https://xn----ttbeqkc.xn--j1amh/kt/diahnostyka-pnevmonii
Статья длинная всю копипастить не стал, чтобы оставить место для флуда.

Странно, чтобы на сайте, предоставляющем услуги КТ, было написано что-то другое.
Статья длинная - вы ее хоть читали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:54

Київська міська прокуратура
6 ч. ·
У Києві викрито чергову схему з фейковою вакцинацією від COVID-19

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами центрального апарату СБУ викрито групу осіб, які займалися підробленням свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду.

Установлено, що до вказаної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень міста Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду у розмірі від 4 до 6 тисяч гривень.

Так, один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів та приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам. Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія».

Отримані від клієнтів грошові кошти переховувались на рахунок іншого учасника групи, який їх обготівковував та розподіляв між учасниками протиправної схеми.

На даний час на підставі ухвал суду проведено обшуки в одній з столичних лікарень та місцями проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1, 8 млн грн.

Слідчі дії тривають.
Пресслужба Київської міської прокуратури

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
yanyura
 
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