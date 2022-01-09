Вітаю всіх моїх друзів! Ще раз звертаюся до лікарів та пацієнтів - Ковідної пневмонії на рентгені не видно! Тому на 4-5 день хвороби навіть при негативному ПЦР тесті, але при підозрі на Ковід потрібно робити КТ легень! Неправильний діагноз = неправильне лікування! Ось приклад: перше фото - рентген, діагноз "бронхіт". За один день ( !!! )"палиця" штовхнула пацієнта на КТ (фото 2 і 3) - важка ковідна пневмонія, підозра на тромбоболє відділення кінцівкової артерії (КТ було зроблено без контрасту). І - фото 4 - як доказ підозри на тромбоболю, кровопролиття. Ось вам і бронхіт...
Похоже, что дно заболеваемости было на прошлой неделе и дальше - рост. Возможно, взлет. Знакомая семейный доктор говорит, что за последние дни у нее просто огромное количество обращений с ОРВИ. Скоро будет понятно, ковидники, или нет
При этом он понимает, что полный, необрезанный рисунок говорит не в его пользу, а именно, что бустерная вакцинация и Пфайзером, и Модерной усиливает эффективность вакцин минимум до 35% Пфайзером и 45% для модерны по сравнением с двумя дозами, иначе рисунок не обрезал бы.
2.Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта кружки - Омикрон
Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.
С завтрашнего дня клиенты Монобанка, которые оформили карту «єПідтримка», могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты.
Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту». Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн.
Всего с момента старта проекта наши клиенты оформили 2,36 млн.карт, получили почти 2 млрд.грн. выплат и потратили уже 620 млн.грн.
vitaliian написав:Тут писали что кт в протоколах нет.
Вітаю всіх моїх друзів! Ще раз звертаюся до лікарів та пацієнтів - Ковідної пневмонії на рентгені не видно! Тому на 4-5 день хвороби навіть при негативному ПЦР тесті, але при підозрі на Ковід потрібно робити КТ легень! Неправильний діагноз = неправильне лікування! Ось приклад: перше фото - рентген, діагноз "бронхіт". За один день ( !!! )"палиця" штовхнула пацієнта на КТ (фото 2 і 3) - важка ковідна пневмонія, підозра на тромбоболє відділення кінцівкової артерії (КТ було зроблено без контрасту). І - фото 4 - як доказ підозри на тромбоболю, кровопролиття. Ось вам і бронхіт...
Київська міська прокуратура 6 ч. · У Києві викрито чергову схему з фейковою вакцинацією від COVID-19
Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами центрального апарату СБУ викрито групу осіб, які займалися підробленням свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду.
Установлено, що до вказаної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень міста Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду у розмірі від 4 до 6 тисяч гривень.
Так, один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів та приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам. Надалі відомості про начебто здійснену вакцинацію цих громадян вносились іншим учасником групи до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія».
Отримані від клієнтів грошові кошти переховувались на рахунок іншого учасника групи, який їх обготівковував та розподіляв між учасниками протиправної схеми.
На даний час на підставі ухвал суду проведено обшуки в одній з столичних лікарень та місцями проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1, 8 млн грн.
Слідчі дії тривають. Пресслужба Київської міської прокуратури