yanyura написав:2.Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта кружки - Омикрон
Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.
Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.
yanyura написав:2.Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта кружки - Омикрон
Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.
вакцин для дельты нет в природе, проффесор
Опрошенные DW эксперты убеждены в действенности вакцин против дельта-варианта.
А это из уважаемого Igneus сайта ("Судебно-юридическая газета"):
Согласно данным исследования, вакцины от COVID-19 эффективны в предотвращении госпитализаций из-за коронавируса варианта «Дельта». Данные эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.
Соответствующее решение было принято в ходе селекторного совещания.
Таким образом, несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить "Вовину тысячу". До этого момента выплаты за вакцинацию предоставлялись только украинцам старше 18 лет.
Кроме этого, в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной Президентом программы "єПідтримка".
"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – рассказал премьер-министр.
Также глава Кабмина добавил, что показатели заболеваемости COVID-19 демонстрируют положительную динамику. В частности, на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.
Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону" (но это не точно), - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.