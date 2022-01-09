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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4853485448554856

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:57

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:00

  yanyura написав:2. Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта
кружки - Омикрон


Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.

вакцин для дельты нет в природе, проффесор
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Странно, чтобы на сайте, предоставляющем услуги КТ, было написано что-то другое.

А на каком сайте вам показалось бы её размещение норм, журнала Мурзилка?
  Ромасик написав:Статья длинная - вы ее хоть читали?

Я вам сдаю какой то экзамен? У каждого есть возможность и право высказаться по сути написанного, но вы решили меня и за одно сайт потроллить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:10

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Странно, чтобы на сайте, предоставляющем услуги КТ, было написано что-то другое.

А на каком сайте вам показалось бы её размещение норм, журнала Мурзилка?
  Ромасик написав:Статья длинная - вы ее хоть читали?

Я вам сдаю какой то экзамен? У каждого есть возможность и право высказаться по сути написанного, но вы решили меня и за одно сайт потроллить.

вот я и высказался.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:15

Ромасик спасибо. Продолжайте высказываться.

Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:23

  Ромасик написав:
  yanyura написав:2. Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта
кружки - Омикрон


Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.

вакцин для дельты нет в природе, проффесор

Опрошенные DW эксперты убеждены в действенности вакцин против дельта-варианта.

https://www.dw.com/ru/zashhishhajut-li- ... a-58569290
Эффективны ли вакцины против COVID-19 в отношении варианта «Дельта»?

Да. Одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19 по-прежнему весьма эффективны в плане предотвращения развития тяжелой формы заболевания и наступления смерти, в том числе и в отношении варианта «Дельта».

https://www.unicef.org/eca/ru/%D0%9D%D0 ... 0%B0%C2%BB

А это из уважаемого Igneus сайта ("Судебно-юридическая газета"):
Согласно данным исследования, вакцины от COVID-19 эффективны в предотвращении госпитализаций из-за коронавируса варианта «Дельта». Данные эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute.

https://sud.ua/ru/news/abroad/219236-ka ... amma-delta

Свободен студент, "неуд" тебе. Придешь через месяц на пересдачу!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Соответствующее решение было принято в ходе селекторного совещания.

Таким образом, несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить "Вовину тысячу". До этого момента выплаты за вакцинацию предоставлялись только украинцам старше 18 лет.

Кроме этого, в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной Президентом программы "єПідтримка".

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – рассказал премьер-министр.

Также глава Кабмина добавил, что показатели заболеваемости COVID-19 демонстрируют положительную динамику. В частности, на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:33

  vitaliian написав:Ромасик спасибо. Продолжайте высказываться.

Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону" (но это не точно), - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.


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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:44

Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать?

Лживая сущность. Коверкает исходное сообщение.
Hotab
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