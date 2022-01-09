Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.



Соответствующее решение было принято в ходе селекторного совещания.



Таким образом, несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить "Вовину тысячу". До этого момента выплаты за вакцинацию предоставлялись только украинцам старше 18 лет.



Кроме этого, в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной Президентом программы "єПідтримка".



"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – рассказал премьер-министр.



Также глава Кабмина добавил, что показатели заболеваемости COVID-19 демонстрируют положительную динамику. В частности, на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.