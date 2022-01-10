yanyura написав:2.Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта кружки - Омикрон
Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.
Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.
По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.
yanyura написав:2.Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта кружки - Омикрон
Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.
вакцин для дельты нет в природе, проффесор
Опрошенные DW эксперты убеждены в действенности вакцин против дельта-варианта.
А это из уважаемого Igneus сайта ("Судебно-юридическая газета"):
Согласно данным исследования, вакцины от COVID-19 эффективны в предотвращении госпитализаций из-за коронавируса варианта «Дельта». Данные эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.
Соответствующее решение было принято в ходе селекторного совещания.
Таким образом, несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить "Вовину тысячу". До этого момента выплаты за вакцинацию предоставлялись только украинцам старше 18 лет.
Кроме этого, в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной Президентом программы "єПідтримка".
"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – рассказал премьер-министр.
Также глава Кабмина добавил, что показатели заболеваемости COVID-19 демонстрируют положительную динамику. В частности, на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.
Ромасик написав:основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами
Суд определил, что увольнение незаконное. Каким боком тут мотивы (личные)? Их определил суд?
Кто, кроме твоей буйной фантазии , определил, что директор руководствовался личными мотивами? Он руководствовался не законами, а ПКМУ. При чем тут личные мотивы?
А у відповідь від Ромасика тиша.
Цікаво було б почути який саме особистий мотив у директора він побачив? Якщо б був особистий мотив, то та вчителька наврядчи не вказала б на нього в поданні до суду. Да навіть якщо забула, то суддя-то сам би обов'язково поцікавився, щоб не розводити сир-бор з законністю Постанови КМУ (тобто мотиві для звільнення від директора), а наголосити на саме особистому мотиві звільнення і крапка.
vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.
Странно, что вы до сих пор этого не заметили. Когда fler поняла, что подобное ей здесь не удается, она предпочла удалиться под благовидным предлогом. Оставшиеся здесь не имеют ни совести, ни честности и готовы идти на любую фальсификацию, но забывают, или знают, но считают, что это неприменимо к ним
vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.
2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,
Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?
На большинстве препаратов указана нижняя планка 6 лет. Таким образом производители снимают с себя ответственность. Чем таких детей лечат не сложно догадаться?
Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:17, всього редагувалось 1 раз.