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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 485448554856485748584859>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 17:57

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:00

  yanyura написав:2. Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта
кружки - Омикрон


Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.

вакцин для дельты нет в природе, проффесор
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Странно, чтобы на сайте, предоставляющем услуги КТ, было написано что-то другое.

А на каком сайте вам показалось бы её размещение норм, журнала Мурзилка?
  Ромасик написав:Статья длинная - вы ее хоть читали?

Я вам сдаю какой то экзамен? У каждого есть возможность и право высказаться по сути написанного, но вы решили меня и за одно сайт потроллить.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:10

  vitaliian написав:
  Ромасик написав:Странно, чтобы на сайте, предоставляющем услуги КТ, было написано что-то другое.

А на каком сайте вам показалось бы её размещение норм, журнала Мурзилка?
  Ромасик написав:Статья длинная - вы ее хоть читали?

Я вам сдаю какой то экзамен? У каждого есть возможность и право высказаться по сути написанного, но вы решили меня и за одно сайт потроллить.

вот я и высказался.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:15

Ромасик спасибо. Продолжайте высказываться.

Американская фармацевтическая компания Moderna этой осенью выпустит специальную бустерную вакцину. Она будет нацелена против штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

По его словам, этот бустер скоро начнет клинические испытания.

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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:23

  Ромасик написав:
  yanyura написав:2. Ромасик даже не понял условные обозначения для таблицы, а именно
квадраты - Дельта
кружки - Омикрон


Ладно, на его первую публикацию этого рисунка, 24 декабря, еще было мало данных о том, как действуют вакцины на Омикрон, но на сегодня даже на этой ветке уже расжевано, что вакцины для Дельты не особо помогают для Омикрона.

вакцин для дельты нет в природе, проффесор

Опрошенные DW эксперты убеждены в действенности вакцин против дельта-варианта.

https://www.dw.com/ru/zashhishhajut-li- ... a-58569290
Эффективны ли вакцины против COVID-19 в отношении варианта «Дельта»?

Да. Одобренные ВОЗ вакцины против COVID-19 по-прежнему весьма эффективны в плане предотвращения развития тяжелой формы заболевания и наступления смерти, в том числе и в отношении варианта «Дельта».

https://www.unicef.org/eca/ru/%D0%9D%D0 ... 0%B0%C2%BB

А это из уважаемого Igneus сайта ("Судебно-юридическая газета"):
Согласно данным исследования, вакцины от COVID-19 эффективны в предотвращении госпитализаций из-за коронавируса варианта «Дельта». Данные эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute.

https://sud.ua/ru/news/abroad/219236-ka ... amma-delta

Свободен студент, "неуд" тебе. Придешь через месяц на пересдачу!
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Соответствующее решение было принято в ходе селекторного совещания.

Таким образом, несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить "Вовину тысячу". До этого момента выплаты за вакцинацию предоставлялись только украинцам старше 18 лет.

Кроме этого, в ходе совещания премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение 1 тыс. грн помощи от государства в рамках инициированной Президентом программы "єПідтримка".

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", – рассказал премьер-министр.

Также глава Кабмина добавил, что показатели заболеваемости COVID-19 демонстрируют положительную динамику. В частности, на сегодняшний день количество заболевших составляет 92,3 тыс. человек, из них госпитализировано 14,7 тыс.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:02

  Hotab написав:
  Ромасик написав:основания для увольнения/отстранения предусмотрены законами

Суд определил, что увольнение незаконное. Каким боком тут мотивы (личные)? Их определил суд?

Кто, кроме твоей буйной фантазии , определил, что директор руководствовался личными мотивами?
Он руководствовался не законами, а ПКМУ. При чем тут личные мотивы?

А у відповідь від Ромасика тиша.

Цікаво було б почути який саме особистий мотив у директора він побачив?
Якщо б був особистий мотив, то та вчителька наврядчи не вказала б на нього в поданні до суду.
Да навіть якщо забула, то суддя-то сам би обов'язково поцікавився, щоб не розводити сир-бор з законністю Постанови КМУ (тобто мотиві для звільнення від директора), а наголосити на саме особистому мотиві звільнення і крапка.
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:05

  vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.

Этого нет ни в оригинальном тексте https://www.cnbc.com/2022/01/10/covid-v ... icron.html ни в его пересказе на https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/mod ... 30244.html но разве подобное когда-нибудь останавливало противников вакцинации? Их цель на этой ветке исказить информацию, вырезать из всего массива статей и принести сюда только негативное о вакцинации, подтасовать данные.

Странно, что вы до сих пор этого не заметили. Когда fler поняла, что подобное ей здесь не удается, она предпочла удалиться под благовидным предлогом. Оставшиеся здесь не имеют ни совести, ни честности и готовы идти на любую фальсификацию, но забывают, или знают, но считают, что это неприменимо к ним
Единожды солгавший, кто тебе поверит? (с)

И какую бы потом истинную правду они не писали на этой и других ветках, отношение к ним останется как к патологическим лгунам/лжецам (это не оскорбление, это признанный медицинский термин - https://bit.ly/3zR3YSg, https://bit.ly/3FhULmN, https://bit.ly/3taMgYn).
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:06

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.

2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,

Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?

На большинстве препаратов указана нижняя планка 6 лет. Таким образом производители снимают с себя ответственность. Чем таких детей лечат не сложно догадаться?

Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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