Додано: Пон 10 січ, 2022 19:05

vitaliian написав: Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику. про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.

Единожды солгавший, кто тебе поверит? (с)

патологическим лгунам/лжецам

Этого нет ни в оригинальном текстени в его пересказе нано разве подобное когда-нибудь останавливало противников вакцинации? Их цель на этой ветке исказить информацию, вырезать из всего массива статей и принести сюда только негативное о вакцинации, подтасовать данные.Странно, что вы до сих пор этого не заметили. Когдапоняла, что подобное ей здесь не удается, она предпочла удалиться под благовидным предлогом. Оставшиеся здесь не имеют ни совести, ни честности и готовы идти на любую фальсификацию, но забывают, или знают, но считают, что это неприменимо к нимИ какую бы потом истинную правду они не писали на этой и других ветках, отношение к ним останется как к(это не оскорбление, это признанный медицинский термин -).