RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48554856485748584859>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID

Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
19%
4
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
33%
7
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
14%
3
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
0
0
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
0
0
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
0
0
Не можу за станом здоров'я
0
0
Не вакцинувався і не буду
24%
5
Ще в роздумах
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:18

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.

2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,

Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?

Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.

Думаю, что подавляющее большинство импортных медпрепаратов, продающихся в аптеках Украины не только не прошли клинических испытаний в Украине, но даже и не были на это поданы. Тем не менее, об этом мгновенно "забывают" или сознательно умалчивают, когда речь идет о вакцинах против Ковида
- "А где результаты этих испытаний проведенные в Украине?", бья себя пятками в грудь с горящими от благородного гнева глазами спрашивают противники вакцинации от Ковида.

О подобных вакцинациях, но только от всего остального, они "скромно" молчат.
yanyura
 
Повідомлень: 6484
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:19

  vitaliian написав:Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой? И какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?

0. Вы меня удивляете. Иногда довольно интересные и глубокие посты пишете, а иногда такое пишете или спрашиваете, что я не пойму - это такой троллинг, флуд, или Вы просто тупите временами? Я даже не знаю, нужно ли на такое отвечать. Вам не нужны пруфы, что 1+1=2 и т.п.?
1. А как испытывают другие препараты для детей?
1.1. Сейчас отдают же (в некоторых странах). Результатов 3 этапа КИ нет, да и не будет скорее всего, т.к. не соблюдаются никакие условия для исследований
2. А сейчас альтернативы нет?

Вообще это касается и препаратов для взрослых, я не совсем понял, почему Вас заинтересовал именно вопрос детей. Там "немножко не так работает"? (Я подозреваю, что там требования должны быть жестче, но кого сейчас волнут эти формальности? "Экстренную бумажку" выписали - и вперёд!)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15825
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9080 раз.
Подякували: 4333 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:23

пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука. А он не так прост как кажется:
Теперь оценим результаты (в статье они представлены в таблицах, я же для удобства восприятия сделал графики на основании данных этих таблиц). Итак, рис. 1 свидетельствует, что не вакцинированные люди чаще заболевали симптоматической COVID-19, чем вакцинированные: через 15-30 дней – в 11.9 раза, через 31-60 дней – в 7.1 раза, через 61-120 дней – в 3.1 раза. Данные, представленные на рис. 2 подтверждают, что вакцинация защищает от госпитализации и смерти: показатель госпитализация/смерть был выше в группе не вакцинированных: через 15-30 дней в 6.2 раза, через 31-60 дней – в 5.5 раза, через 61-120 дней – в 3.0 раза.
Таким образом, в течение 4-х месяцев после двух прививок мРНК-вакцинами и векторной вакцины Оксфорд или их комбинациями защита от симптоматической COVID-19 и госпитализации/смерти сомнений не вызывает.
Ну, а что происходит дальше – уровень нейтрализующих антител уменьшается и соответственно снижается и степень защиты? «Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. А задом-наперед, совсем наоборот. Такова логика вещей» – как говорила Алиса.
Смотрим рисунок 3. Через 121-180 дней симптоматическая COVID-19 у вакцинированных людей в 2.1 раза превышает таковую у не вакцинированных, через 181-210 дней – в 4.5 раза, в период более 210 дней после полной вакцинации – в 8.4 раза! А что с показателем госпитализация/смерть? Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют, что вакцинированные госпитализируются и умирают чаще, чем не вакцинированные: через 121-180 дней – в 1.3 раза, через 181-210 дней – в 10.2 раза! Данные о госпитализации/смерти через 211 дней и более не представлены. А почему??? Вопрос риторический...
Если бы защитное действие вакцин просто ослабевало, то цифры симптоматической болезни, госпитализации и смерти должны были бы быть одинаковыми в обеих группах! Однако мы наблюдаем полную инверсию!!!
Разумеется, авторы приходят к заключению о необходимости бустерной (третьей) дозы вакцин. Иначе их статью и к препринту бы не допустили. Тем не менее, они дали реальный цифровой материал – мол, Sapienti Sat, думайте сами…

https://www.facebook.com/profalexkukhar ... 7038067623
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 30.03.15
Подякував: 982 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:27

  Вкладчик1234 написав:
Вообще это касается и препаратов для взрослых, я не совсем понял, почему Вас заинтересовал именно вопрос детей. !)

Он меня заинтересовал 22 года назад. По роду своей учебы и профессии. Сам я медпрепараты не испытывал, и врачом тоже не являюсь, но косвенно связан с медициной, особенно с ее последствиями. Когда разгребаешь последствия, начинаешь изучать в тч препараты которые принимал ребенок, их состав, клинические испытания и все такое. Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, и нет времени вникать, если вам что то известно - пишите.
Вам не нужны пруфы
если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:39

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:Он меня заинтересовал 22 года назад. Может потому что что то знаю? Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, если вам что то известно - пишите.

Если так давно интересуетесь, и "что-то знаете" - то уже и пора с другими поделиться своими знаниями

Мои знания к ковиду не имеют отношения, а раскрывать про себя персональную инфу что бы меня потом троллили неадекваты, желания нет. Про испытания на детях я написал выше, в 90% случаев его нет. А детей как то лечат. Можете пока интервью с американским доктором почитать если не брезгуете рос. Медиа-Ресурсами

https://lenta.ru/articles/2020/07/22/poslekovida/

Основы доказательной медицины составляют клинические испытания. Люди обычно не понимают, сколько они стоят. Испытание самого простого химически созданного вещества для одной нозологии обходится примерно в два миллиарда долларов и больше. А что такое одна нозология? Допустим, вы испытываете мексидол при ишемическом инсульте передней доли мозга. А чтобы доказать эффективность мексидола при инсульте задней доли мозга, нужно еще два миллиарда долларов. Это очень серьезные суммы. И организация потратит их только в том случае, если будет уверена, что окупит вложения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:53, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука

Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут: https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 067503037/

Тут (https://tinyurl.com/y3mbt3lv) - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого

Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30957
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7434 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:43

  vitaliian написав:если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит

Давайте пожалеем бедненькую фарму
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15825
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9080 раз.
Подякували: 4333 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:48

  Вкладчик1234 написав:
  vitaliian написав:если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит

Давайте пожалеем бедненькую фарму

Проблема не в том бедная она или богатая, это бизнес, а не благотворительность. Чем бизнес от благотворительности отличается рассказывать не нужно? Но именно бизнес двигает прогресс, ради денег придумали мерседесы и все остальное. Если бы вместо бизнеса была благотворительность (как вы хотите) все бы до сих пор жили в пещерах и ездили на ослах.

Так что ваш комментарий минимум странный. Вам никто не запрещает создать благотворительную фарм компанию и вложить деньги в испытания тех лекарств которые вы считаете нужными. У меня тоже есть вопрос почему этим не занимается государство, как например космосом, или армией, но видимо там считают что и так хорошо. А может какая то часть исследований оплачивается государством.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10238
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1791 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:49

  Faceless написав:
  Ромасик написав:пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука

Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут: https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 067503037/

Тут - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого

Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования

не везет сегодня витальену))
интерферон я тоже заметил, хотя у меня мнение 50/50 о нем.
профилактика алкоголем меня больше обнадеживает, чем жрать цинк и витамин Д.
Страничка его разоблачителя тоже доверия не внушает)
А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит... :roll:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 30.03.15
Подякував: 982 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:51

Ромасик
Тобто ви вказали теж саме.
Тільки замість мотивації від КМУ мотивацію від ГорОно.

Імхо. Була б особиста мотивація, то суддя й не парився би над підставою задоволення позову вчительки.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24897
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2098 раз.
Подякували: 3237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 48554856485748584859>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, Denik, Ромасик, холява і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 790, 791, 792
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7919 17272713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 17:53
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Отзывы про ICU (8)
10.01.2022 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.