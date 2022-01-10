vitaliian написав:Вкладчик1234 про "это не точно" в оригинальном тексте нет, зачем что то подтасовывать? Точно или не точно станет понятно после клинических испытаний, что должно быть ясно даже старшекласснику.
2. Даже нынешние "препараты от ковид" не прошли всех этапов клинических испытаний,
Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, двойное, слепое, плацебо-контролируемое, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой Или "лечить" пустышками плацебо в периоды обострения , когда нужен 100% проверенный препарат, а не эксперимент над ребенком? какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?
Критиковать всегда легко, а как предложить альтернативу так все критиканы куда то пропадают. Проблема испытаний не новая и вы здесь америку не открыли.
Думаю, что подавляющее большинство импортных медпрепаратов, продающихся в аптеках Украины не только не прошли клинических испытаний в Украине, но даже и не были на это поданы. Тем не менее, об этом мгновенно "забывают" или сознательно умалчивают, когда речь идет о вакцинах против Ковида - "А где результаты этих испытаний проведенные в Украине?", бья себя пятками в грудь с горящими от благородного гнева глазами спрашивают противники вакцинации от Ковида.
О подобных вакцинациях, но только от всего остального, они "скромно" молчат.
vitaliian написав:Особенно интересно с препаратами для детей, как вы себе представляете это испытание, родители добровольно отдадут детей лечить неизвестным препаратом с неизвестной побочкой? И какая альтернатива, не лечить детей вообще или может лечить дедовскими методами ?
0. Вы меня удивляете. Иногда довольно интересные и глубокие посты пишете, а иногда такое пишете или спрашиваете, что я не пойму - это такой троллинг, флуд, или Вы просто тупите временами? Я даже не знаю, нужно ли на такое отвечать. Вам не нужны пруфы, что 1+1=2 и т.п.? 1. А как испытывают другие препараты для детей? 1.1. Сейчас отдают же (в некоторых странах). Результатов 3 этапа КИ нет, да и не будет скорее всего, т.к. не соблюдаются никакие условия для исследований 2. А сейчас альтернативы нет?
Вообще это касается и препаратов для взрослых, я не совсем понял, почему Вас заинтересовал именно вопрос детей. Там "немножко не так работает"? (Я подозреваю, что там требования должны быть жестче, но кого сейчас волнут эти формальности? "Экстренную бумажку" выписали - и вперёд!)
пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука. А он не так прост как кажется:
Теперь оценим результаты (в статье они представлены в таблицах, я же для удобства восприятия сделал графики на основании данных этих таблиц). Итак, рис. 1 свидетельствует, что не вакцинированные люди чаще заболевали симптоматической COVID-19, чем вакцинированные: через 15-30 дней – в 11.9 раза, через 31-60 дней – в 7.1 раза, через 61-120 дней – в 3.1 раза. Данные, представленные на рис. 2 подтверждают, что вакцинация защищает от госпитализации и смерти: показатель госпитализация/смерть был выше в группе не вакцинированных: через 15-30 дней в 6.2 раза, через 31-60 дней – в 5.5 раза, через 61-120 дней – в 3.0 раза. Таким образом, в течение 4-х месяцев после двух прививок мРНК-вакцинами и векторной вакцины Оксфорд или их комбинациями защита от симптоматической COVID-19 и госпитализации/смерти сомнений не вызывает. Ну, а что происходит дальше – уровень нейтрализующих антител уменьшается и соответственно снижается и степень защиты? «Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. А задом-наперед, совсем наоборот. Такова логика вещей» – как говорила Алиса. Смотрим рисунок 3. Через 121-180 дней симптоматическая COVID-19 у вакцинированных людей в 2.1 раза превышает таковую у не вакцинированных, через 181-210 дней – в 4.5 раза, в период более 210 дней после полной вакцинации – в 8.4 раза! А что с показателем госпитализация/смерть? Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют, что вакцинированные госпитализируются и умирают чаще, чем не вакцинированные: через 121-180 дней – в 1.3 раза, через 181-210 дней – в 10.2 раза! Данные о госпитализации/смерти через 211 дней и более не представлены. А почему??? Вопрос риторический... Если бы защитное действие вакцин просто ослабевало, то цифры симптоматической болезни, госпитализации и смерти должны были бы быть одинаковыми в обеих группах! Однако мы наблюдаем полную инверсию!!! Разумеется, авторы приходят к заключению о необходимости бустерной (третьей) дозы вакцин. Иначе их статью и к препринту бы не допустили. Тем не менее, они дали реальный цифровой материал – мол, Sapienti Sat, думайте сами…
Вкладчик1234 написав: Вообще это касается и препаратов для взрослых, я не совсем понял, почему Вас заинтересовал именно вопрос детей. !)
Он меня заинтересовал 22 года назад. По роду своей учебы и профессии. Сам я медпрепараты не испытывал, и врачом тоже не являюсь, но косвенно связан с медициной, особенно с ее последствиями. Когда разгребаешь последствия, начинаешь изучать в тч препараты которые принимал ребенок, их состав, клинические испытания и все такое. Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, и нет времени вникать, если вам что то известно - пишите.
Вам не нужны пруфы
если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:43, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Он меня заинтересовал 22 года назад. Может потому что что то знаю? Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, если вам что то известно - пишите.
Если так давно интересуетесь, и "что-то знаете" - то уже и пора с другими поделиться своими знаниями
Мои знания к ковиду не имеют отношения, а раскрывать про себя персональную инфу что бы меня потом троллили неадекваты, желания нет. Про испытания на детях я написал выше, в 90% случаев его нет. А детей как то лечат. Можете пока интервью с американским доктором почитать если не брезгуете рос. Медиа-Ресурсами
Основы доказательной медицины составляют клинические испытания. Люди обычно не понимают, сколько они стоят. Испытание самого простого химически созданного вещества для одной нозологии обходится примерно в два миллиарда долларов и больше. А что такое одна нозология? Допустим, вы испытываете мексидол при ишемическом инсульте передней доли мозга. А чтобы доказать эффективность мексидола при инсульте задней доли мозга, нужно еще два миллиарда долларов. Это очень серьезные суммы. И организация потратит их только в том случае, если будет уверена, что окупит вложения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:53, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит
vitaliian написав:если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит
Давайте пожалеем бедненькую фарму
Проблема не в том бедная она или богатая, это бизнес, а не благотворительность. Чем бизнес от благотворительности отличается рассказывать не нужно? Но именно бизнес двигает прогресс, ради денег придумали мерседесы и все остальное. Если бы вместо бизнеса была благотворительность (как вы хотите) все бы до сих пор жили в пещерах и ездили на ослах.
Так что ваш комментарий минимум странный. Вам никто не запрещает создать благотворительную фарм компанию и вложить деньги в испытания тех лекарств которые вы считаете нужными. У меня тоже есть вопрос почему этим не занимается государство, как например космосом, или армией, но видимо там считают что и так хорошо. А может какая то часть исследований оплачивается государством.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Тут - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого
Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования
не везет сегодня витальену)) интерферон я тоже заметил, хотя у меня мнение 50/50 о нем. профилактика алкоголем меня больше обнадеживает, чем жрать цинк и витамин Д. Страничка его разоблачителя тоже доверия не внушает) А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит...