Теперь оценим результаты (в статье они представлены в таблицах, я же для удобства восприятия сделал графики на основании данных этих таблиц). Итак, рис. 1 свидетельствует, что не вакцинированные люди чаще заболевали симптоматической COVID-19, чем вакцинированные: через 15-30 дней – в 11.9 раза, через 31-60 дней – в 7.1 раза, через 61-120 дней – в 3.1 раза. Данные, представленные на рис. 2 подтверждают, что вакцинация защищает от госпитализации и смерти: показатель госпитализация/смерть был выше в группе не вакцинированных: через 15-30 дней в 6.2 раза, через 31-60 дней – в 5.5 раза, через 61-120 дней – в 3.0 раза.

Таким образом, в течение 4-х месяцев после двух прививок мРНК-вакцинами и векторной вакцины Оксфорд или их комбинациями защита от симптоматической COVID-19 и госпитализации/смерти сомнений не вызывает.

Ну, а что происходит дальше – уровень нейтрализующих антител уменьшается и соответственно снижается и степень защиты? «Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. А задом-наперед, совсем наоборот. Такова логика вещей» – как говорила Алиса.

Смотрим рисунок 3. Через 121-180 дней симптоматическая COVID-19 у вакцинированных людей в 2.1 раза превышает таковую у не вакцинированных, через 181-210 дней – в 4.5 раза, в период более 210 дней после полной вакцинации – в 8.4 раза! А что с показателем госпитализация/смерть? Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют, что вакцинированные госпитализируются и умирают чаще, чем не вакцинированные: через 121-180 дней – в 1.3 раза, через 181-210 дней – в 10.2 раза! Данные о госпитализации/смерти через 211 дней и более не представлены. А почему??? Вопрос риторический...

Если бы защитное действие вакцин просто ослабевало, то цифры симптоматической болезни, госпитализации и смерти должны были бы быть одинаковыми в обеих группах! Однако мы наблюдаем полную инверсию!!!

Разумеется, авторы приходят к заключению о необходимости бустерной (третьей) дозы вакцин. Иначе их статью и к препринту бы не допустили. Тем не менее, они дали реальный цифровой материал – мол, Sapienti Sat, думайте сами…