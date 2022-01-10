Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4856485748584859> Ваше ставлення до вакцинування від COVID Эпидемия коронавируса в мире 4 5 21 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер 19% 4 Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні 33% 7 Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и) 14% 3 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер 0 0 Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні 0 0 Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою 0 0 Не можу за станом здоров'я 0 0 Не вакцинувався і не буду 24% 5 Ще в роздумах 10% 2 Всього голосів : 21 Додано: Пон 10 січ, 2022 19:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: Страничка его разоблачителя тоже доверия не внушает Страничка его разоблачителя тоже доверия не внушает

Андрей Семьянкив, который Мед Гоблин, достаточно много кого вывел на чистую воду, детально и с аргументами Андрей Семьянкив, который Мед Гоблин, достаточно много кого вывел на чистую воду, детально и с аргументами Faceless

Модератор Повідомлень: 30957 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1307 раз. Подякували: 7434 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 19:55 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: Он меня заинтересовал 22 года назад. Может потому что что то знаю? Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, если вам что то известно - пишите. Он меня заинтересовал 22 года назад. Может потому что что то знаю? Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, если вам что то известно - пишите.

Если так давно интересуетесь, и "что-то знаете" - то уже и пора с другими поделиться своими знаниями Если так давно интересуетесь, и "что-то знаете" - то уже и пора с другими поделиться своими знаниями

Мои знания к ковиду не имеют отношения, а раскрывать про себя персональную инфу что бы меня потом троллили неадекваты, желания нет. Про испытания на детях я написал выше, в 90% случаев его нет. А детей как то лечат. Можете пока интервью с американским доктором почитать если не брезгуете рос. Ресурсами



https://lenta.ru/articles/2020/07/22/poslekovida/



Основы доказательной медицины составляют клинические испытания. Люди обычно не понимают, сколько они стоят. Испытание самого простого химически созданного вещества для одной нозологии обходится примерно в два миллиарда долларов и больше. А что такое одна нозология? Допустим, вы испытываете мексидол при ишемическом инсульте передней доли мозга. А чтобы доказать эффективность мексидола при инсульте задней доли мозга, нужно еще два миллиарда долларов. Это очень серьезные суммы. И организация потратит их только в том случае, если будет уверена, что окупит вложения. Мои знания к ковиду не имеют отношения, а раскрывать про себя персональную инфу что бы меня потом троллили неадекваты, желания нет. Про испытания на детях я написал выше, в 90% случаев его нет. А детей как то лечат. Можете пока интервью с американским доктором почитать если не брезгуете рос. Ресурсами

1. То заявляете, что "заинтересовались вопросом 22 года назад", и "что-то знаете".

2. То "Ваши знания к ковиду не имеют отношения"

3. То

vitaliian написав: Когда разгребаешь последствия, начинаешь изучать в тч препараты которые принимал ребенок, их состав, клинические испытания и все такое. Когда разгребаешь последствия, начинаешь изучать в тч препараты которые принимал ребенок, их состав, клинические испытания и все такое.

Какие клинические испытания? Которые "в 90% случаев не проводятся"?

4. То сливаетесь, якобы кто-то спрашивает какие-то персональные данные. Можно просто сказать, например "работаю xx лет в такой-то сфере, имею доступ и обрабатываю такие данные, например ..."

Или просто привести данные, и направление поиска, сферу. Я сомневаюсь, что Вы знаете что-то такое, на чем гриф "секретно", или какие уникальные знания "в единичном экземпляре"



Про "материальные трудности" фармы, особенно биг-ковид-фармы (всякая мелочь и альтернативы не может к этому корыту пробраться как раз из-за лобби "бедной" биг-фармы) - просто смех сквозь слёзы.



Вот уж не думал, что напишу это Вам: "слив защитан". 1. То заявляете, что "заинтересовались вопросом 22 года назад", и "что-то знаете".2. То "Ваши знания к ковиду не имеют отношения"3. ТоКакие клинические испытания? Которые "в 90% случаев не проводятся"?4. То сливаетесь, якобы кто-то спрашивает какие-то персональные данные. Можно просто сказать, например "работаю xx лет в такой-то сфере, имею доступ и обрабатываю такие данные, например ..."Или просто привести данные, и направление поиска, сферу. Я сомневаюсь, что Вы знаете что-то такое, на чем гриф "секретно", или какие уникальные знания "в единичном экземпляре"Про "материальные трудности" фармы, особенно биг-ковид-фармы (всякая мелочь и альтернативы не может к этому корыту пробраться как раз из-за лобби "бедной" биг-фармы) - просто смех сквозь слёзы.Вот уж не думал, что напишу это Вам: "слив защитан". Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15826 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9080 раз. Подякували: 4333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:02 vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: vitaliian написав: если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит

Давайте пожалеем бедненькую фарму Давайте пожалеем бедненькую фарму

Проблема не в том бедная она или богатая, это бизнес, а не благотворительность. Чем бизнес от благотворительности отличается рассказывать не нужно? Но именно бизнес двигает прогресс, ради денег придумали мерседесы и все остальное. Если бы вместо бизнеса была благотворительность (как вы хотите) все бы до сих пор жили в пещерах и ездили на ослах.



Так что ваш комментарий минимум странный. Вам никто не запрещает создать благотворительную фарм компанию и вложить деньги в испытания тех лекарств которые вы считаете нужными. У меня тоже есть вопрос почему этим не занимается государство, как например космосом, или армией, но видимо там считают что и так хорошо. А может какая то часть исследований оплачивается государством. Проблема не в том бедная она или богатая, это бизнес, а не благотворительность. Чем бизнес от благотворительности отличается рассказывать не нужно? Но именно бизнес двигает прогресс, ради денег придумали мерседесы и все остальное. Если бы вместо бизнеса была благотворительность (как вы хотите) все бы до сих пор жили в пещерах и ездили на ослах.Так что ваш комментарий минимум странный. Вам никто не запрещает создать благотворительную фарм компанию и вложить деньги в испытания тех лекарств которые вы считаете нужными. У меня тоже есть вопрос почему этим не занимается государство, как например космосом, или армией, но видимо там считают что и так хорошо. А может какая то часть исследований оплачивается государством.

Это бизнес - ничего больше. Согласен.



Именно поэтому, никто ничего "не гарантирует", "слишком мало знает", не лечит - а "помогает облегчить симптомы с вероятностью xx % в группе риска" и т.д.



Соответственно, у меня и других нормальных людей возникает вопрос: а с чего вдруг такое насаживание этих препаратов, не прошедших все испытания, не доказавших свою безопасность и эффективность?

Потому что кто-то перепугался, или их перепугали? Или потому что "это просто бизнес, а не благотворительность"? Это бизнес - ничего больше. Согласен.Именно поэтому, никто ничего "не гарантирует", "слишком мало знает", не лечит - а "помогает облегчить симптомы с вероятностью xx % в группе риска" и т.д.Соответственно, у меня и других нормальных людей возникает вопрос: а с чего вдруг такое насаживание этих препаратов, не прошедших все испытания, не доказавших свою безопасность и эффективность?Потому что кто-то перепугался, или их перепугали? Или потому что "это просто бизнес, а не благотворительность"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15826 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9080 раз. Подякували: 4333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:05 Вкладчик1234 вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?



Никаких секретов в моей работе нет, но она не имеет отношения к ковиду и этого достаточно чтобы не разводить на ветке флуд и оффтоп про мою личность, образование, карьеру и прочее.



На других ветках писал, что долго работал на дядю, сейчас у меня свой бизнес, от государства никаких преференций не имею, эффективность бизнеса на 100% зависит от моих знаний и опыта. Поэтому приходится ковыряться даже в тех областях, к которым прямого отношения не имею. Отсюда знаю проблему испытания мед.препаратов для детей. Если для вас новость, детей часто лечат препаратами которые на детях не испытывались, потому что в таких испытаниях есть юридические сложности, а лечить чем то надо.



Поэтому америк вы не открыли что вакцины "не до конца испытаны". Поищите более серьёзные аргументы, кроме банальных что "в фарме все плохо".



Соответственно, у меня и других нормальных людей возникает вопрос: а с чего вдруг такое насаживание этих препаратов, не прошедших все испытания, не доказавших свою безопасность и эффективность? вопрос не по адресу, свою точку зрения я уже высказывал. В кратце, утопающий хватается за соломинку, от онкологии тоже море лекарств есть, подороже вакцин, но люди как умирали от рака так умирают. К счастью рак не передается воздушно капельным путём, иначе была бы истерика и вокруг него.



Вероятно все правительства мира стараются проявить свою эффективность в борьбе с ковидом, поэтому цепляются за вакцины как за единственную возможность. В "мировой сговор" правительств с несколькими фарм компаниями я не верю. Можно посмотреть как борятся с ковидом в северной корее или Афганистане, если там его игнорируют значит моя догадка верна, тамошних местных правителей мало волнует какая то эффективность, и здоровье рабочей силы - главного двигателя экономики. вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?Никаких секретов в моей работе нет, но она не имеет отношения к ковиду и этого достаточно чтобы не разводить на ветке флуд и оффтоп про мою личность, образование, карьеру и прочее.На других ветках писал, что долго работал на дядю, сейчас у меня свой бизнес, от государства никаких преференций не имею, эффективность бизнеса на 100% зависит от моих знаний и опыта. Поэтому приходится ковыряться даже в тех областях, к которым прямого отношения не имею. Отсюда знаю проблему испытания мед.препаратов для детей. Если для вас новость, детей часто лечат препаратами которые на детях не испытывались, потому что в таких испытаниях есть юридические сложности, а лечить чем то надо.Поэтому америк вы не открыли что вакцины "не до конца испытаны". Поищите более серьёзные аргументы, кроме банальных что "в фарме все плохо".вопрос не по адресу, свою точку зрения я уже высказывал. В кратце, утопающий хватается за соломинку, от онкологии тоже море лекарств есть, подороже вакцин, но люди как умирали от рака так умирают. К счастью рак не передается воздушно капельным путём, иначе была бы истерика и вокруг него.Вероятно все правительства мира стараются проявить свою эффективность в борьбе с ковидом, поэтому цепляются за вакцины как за единственную возможность. В "мировой сговор" правительств с несколькими фарм компаниями я не верю. Можно посмотреть как борятся с ковидом в северной корее или Афганистане, если там его игнорируют значит моя догадка верна, тамошних местных правителей мало волнует какая то эффективность, и здоровье рабочей силы - главного двигателя экономики. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 20:21, всього редагувалось 4 разів. vitaliian

Повідомлень: 10238 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1791 раз. Подякували: 2563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:10 vitaliian , сегодня у громозеки сломается сознание. Оказывается ковидная вакцина - не первый препарат "не до конца испытанный". Ужас-ужас. , сегодня у громозеки сломается сознание. Оказывается ковидная вакцина - не первый препарат "не до конца испытанный". Ужас-ужас. Hotab

Повідомлень: 6480 З нами з: 15.02.09 Подякував: 421 раз. Подякували: 1612 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:11 vitaliian написав: вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа? вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?

1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?)

2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях.

Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу" 1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?)2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях.Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15826 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9080 раз. Подякували: 4333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:12 Faceless написав: Ромасик написав: пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука пока тут витальен дуется, я нашел этого профессора Кухарчука

Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут: https://www.facebook.com/medgoblin/post ... 067503037/



Тут - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого



Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования Что за фрукт єтот Кухарчку, можно почитать тут:Тут - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученогоИтого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования



Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:



- Самым ненадежным источником является единичное мнение, или набор единичных мнений. Иногда - даже видных ученых типа Мечникова и Полинга, примеры заблуждений которых я приводил здесь недавно. О "титулоносцах" вроде этого Кухарчука и говорить не приходится;



- Низкодостоверным источником информации являются ретроспективные исследования, позволяющие при высоком качестве дизайна отслеживать корреляции (при невысоком они вообще не должны использоваться, поскольку могут приводить к ложным выводам);



- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название. Именно такие испытания, к слову, успешно прошли все допущенные на рынок вакцины от ковида;



- И, наконец, мать доказательной медицины - это систематический обзор и мета-анализ, составленный из нескольких десятков подобных друг другу клинических исследований высокого качества. Испытания здесь уже не проводятся, только систематизируются достоверные знания, за чем следует выработка клинических рекомендаций



Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:- Самым ненадежным источником является единичное мнение, или набор единичных мнений. Иногда - даже видных ученых типа Мечникова и Полинга, примеры заблуждений которых я приводил здесь недавно. О "титулоносцах" вроде этого Кухарчука и говорить не приходится;- Низкодостоверным источником информации являются ретроспективные исследования, позволяющие при высоком качестве дизайна отслеживать корреляции (при невысоком они вообще не должны использоваться, поскольку могут приводить к ложным выводам);- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название.- И, наконец, мать доказательной медицины - это систематический обзор и мета-анализ, составленный из нескольких десятков подобных друг другу клинических исследований высокого качества. Испытания здесь уже не проводятся, только систематизируются достоверные знания, за чем следует выработка клинических рекомендаций zРадио

Повідомлень: 12099 З нами з: 02.05.18 Подякував: 3040 раз. Подякували: 6606 раз. Профіль 16 8 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:19 Ромасик написав: А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит.. А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит..



У авторов статьи по их цифрам несколько другое мнение, но Вам с Кухарчуком конечно виднее, кто они в конце концов то эти авторы, их дело - готовить таблички для истинных гуру аналитики



This study showed a progressive waning in vaccine effectiveness against symptomatic Covid19 through 9 months of follow-up. Following the peak during the first month after vaccination, effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 declined to about 30% and 60% respectively, after 6 months. From 7 months and onwards, no effectiveness of BNT162b2 could be detected. The effectiveness waned across all subgroups although it was lower and waned more rapidly among men and older frail individuals, and for ChAdOx1 nCoV-19.Effectiveness against hospitalization and death was maintained through 9 months, although not in men, older frail individuals, and individuals with any comorbidity. Together, these findings strengthen the evidence-based rationale for administration of a booster dose, where the parts of the population who are at high risk of severe illness and death should be prioritized У авторов статьи по их цифрам несколько другое мнение, но Вам с Кухарчуком конечно виднее, кто они в конце концов то эти авторы, их дело - готовить таблички для истинных гуру аналитики IgA Повідомлень: 1214 З нами з: 02.07.15 Подякував: 38 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:22 Интересно девки пляшут! (с)

Сперва Ромасик выложил здесь большую цитату, с преамбулой

я нашел этого профессора Кухарчука. А он не так прост как кажется:

выделив в ней жирным

Через 121-180 дней симптоматическая COVID-19 у вакцинированных людей в 2.1 раза превышает таковую у не вакцинированных, через 181-210 дней – в 4.5 раза, в период более 210 дней после полной вакцинации – в 8.4 раза! А что с показателем госпитализация/смерть? Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют, что вакцинированные госпитализируются и умирают чаще, чем не вакцинированные: через 121-180 дней – в 1.3 раза, через 181-210 дней – в 10.2 раза!

Потом, после того, как Faceless написал о Кухарчуке

Итого - опаснейший генератор бреда, ибо плодит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования

поблагодарил Faceless'а (поставив "+") за развенчивание Кухарчука, т.е. почти мгновенно забыв, что именно он (Ромасик) выделил то, что по мнению Кухарчука вакцинирование способствует госпитализации и повышает смертность, и тут же обвинил в распространении фейков vitaliian'а, написав

не везет сегодня витальену))

(Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?)



Я поражаюсь такой способности мгновенно переобуваться в воздухе! Спервавыложил здесь большую цитату, с преамбулойвыделив в ней жирнымПотом, после того, какнаписал о Кухарчукепоблагодарил'а (поставив "+") за развенчивание Кухарчука, т.е. почти мгновенно забыв, что именно он () выделил то, что по мнению Кухарчука вакцинирование способствует госпитализации и повышает смертность, и тут же обвинил в распространении фейков'а, написав, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?)Я поражаюсь такой способности мгновенно переобуваться в воздухе! yanyura Повідомлень: 6484 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2007 раз. Подякували: 1522 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 січ, 2022 20:23 zРадио написав: Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:

...

- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название. Именно такие испытания, к слову, успешно прошли все допущенные на рынок вакцины от ковида; Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:...- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название.

ужас, это ваше имхо, или откуда-то таки передрали? ужас, это ваше имхо, или откуда-то таки передрали? Ромасик

Повідомлень: 3980 З нами з: 30.03.15 Подякував: 982 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4856485748584859> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7919 17272713

maksimus silvestris Пон 10 січ, 2022 17:53