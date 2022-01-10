vitaliian написав:Он меня заинтересовал 22 года назад. Может потому что что то знаю? Испытаниями препаратов для взрослых не интересуюсь, если вам что то известно - пишите.
Если так давно интересуетесь, и "что-то знаете" - то уже и пора с другими поделиться своими знаниями
Мои знания к ковиду не имеют отношения, а раскрывать про себя персональную инфу что бы меня потом троллили неадекваты, желания нет. Про испытания на детях я написал выше, в 90% случаев его нет. А детей как то лечат. Можете пока интервью с американским доктором почитать если не брезгуете рос. Ресурсами
Основы доказательной медицины составляют клинические испытания. Люди обычно не понимают, сколько они стоят. Испытание самого простого химически созданного вещества для одной нозологии обходится примерно в два миллиарда долларов и больше. А что такое одна нозология? Допустим, вы испытываете мексидол при ишемическом инсульте передней доли мозга. А чтобы доказать эффективность мексидола при инсульте задней доли мозга, нужно еще два миллиарда долларов. Это очень серьезные суммы. И организация потратит их только в том случае, если будет уверена, что окупит вложения.
1. То заявляете, что "заинтересовались вопросом 22 года назад", и "что-то знаете". 2. То "Ваши знания к ковиду не имеют отношения" 3. То
vitaliian написав:Когда разгребаешь последствия, начинаешь изучать в тч препараты которые принимал ребенок, их состав, клинические испытания и все такое.
Какие клинические испытания? Которые "в 90% случаев не проводятся"? 4. То сливаетесь, якобы кто-то спрашивает какие-то персональные данные. Можно просто сказать, например "работаю xx лет в такой-то сфере, имею доступ и обрабатываю такие данные, например ..." Или просто привести данные, и направление поиска, сферу. Я сомневаюсь, что Вы знаете что-то такое, на чем гриф "секретно", или какие уникальные знания "в единичном экземпляре"
Про "материальные трудности" фармы, особенно биг-ковид-фармы (всякая мелочь и альтернативы не может к этому корыту пробраться как раз из-за лобби "бедной" биг-фармы) - просто смех сквозь слёзы.
Вот уж не думал, что напишу это Вам: "слив защитан".
vitaliian написав:если бы вы понимали каких денег стоит каждый пруф, то не бросались бы здесь так легко своими хотелками. У меня где то валяется статистика сколько стоит испытать препарат, будет время поищу, если коротко миллионы долларов. По этой причине дешевые препараты не особо испытываются, потому что серьезные испытания себя очень не скоро окупит
Давайте пожалеем бедненькую фарму
Проблема не в том бедная она или богатая, это бизнес, а не благотворительность. Чем бизнес от благотворительности отличается рассказывать не нужно? Но именно бизнес двигает прогресс, ради денег придумали мерседесы и все остальное. Если бы вместо бизнеса была благотворительность (как вы хотите) все бы до сих пор жили в пещерах и ездили на ослах.
Так что ваш комментарий минимум странный. Вам никто не запрещает создать благотворительную фарм компанию и вложить деньги в испытания тех лекарств которые вы считаете нужными. У меня тоже есть вопрос почему этим не занимается государство, как например космосом, или армией, но видимо там считают что и так хорошо. А может какая то часть исследований оплачивается государством.
Это бизнес - ничего больше. Согласен.
Именно поэтому, никто ничего "не гарантирует", "слишком мало знает", не лечит - а "помогает облегчить симптомы с вероятностью xx % в группе риска" и т.д.
Соответственно, у меня и других нормальных людей возникает вопрос: а с чего вдруг такое насаживание этих препаратов, не прошедших все испытания, не доказавших свою безопасность и эффективность? Потому что кто-то перепугался, или их перепугали? Или потому что "это просто бизнес, а не благотворительность"?
Вкладчик1234 вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?
Никаких секретов в моей работе нет, но она не имеет отношения к ковиду и этого достаточно чтобы не разводить на ветке флуд и оффтоп про мою личность, образование, карьеру и прочее.
На других ветках писал, что долго работал на дядю, сейчас у меня свой бизнес, от государства никаких преференций не имею, эффективность бизнеса на 100% зависит от моих знаний и опыта. Поэтому приходится ковыряться даже в тех областях, к которым прямого отношения не имею. Отсюда знаю проблему испытания мед.препаратов для детей. Если для вас новость, детей часто лечат препаратами которые на детях не испытывались, потому что в таких испытаниях есть юридические сложности, а лечить чем то надо.
Поэтому америк вы не открыли что вакцины "не до конца испытаны". Поищите более серьёзные аргументы, кроме банальных что "в фарме все плохо".
Соответственно, у меня и других нормальных людей возникает вопрос: а с чего вдруг такое насаживание этих препаратов, не прошедших все испытания, не доказавших свою безопасность и эффективность?
вопрос не по адресу, свою точку зрения я уже высказывал. В кратце, утопающий хватается за соломинку, от онкологии тоже море лекарств есть, подороже вакцин, но люди как умирали от рака так умирают. К счастью рак не передается воздушно капельным путём, иначе была бы истерика и вокруг него.
Вероятно все правительства мира стараются проявить свою эффективность в борьбе с ковидом, поэтому цепляются за вакцины как за единственную возможность. В "мировой сговор" правительств с несколькими фарм компаниями я не верю. Можно посмотреть как борятся с ковидом в северной корее или Афганистане, если там его игнорируют значит моя догадка верна, тамошних местных правителей мало волнует какая то эффективность, и здоровье рабочей силы - главного двигателя экономики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 10 січ, 2022 20:21, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian написав:вы искажаете написанное мной это как минимум некультурно, 22 года назад я слова такого ковид не слышал, потому что орви редко дифференцировали вам хоть раз участковый сказала какой у вас штамм гриппа?
1. Что я "исказил" кроме сегодняшнего "не точно"? Что было полу-шуткой, и правду не исказило (ТОЧНО - он ничего не говорил. Не так ли?) 2. А сейчас дифференцируют? Что сейчас, что тогда - пишут что проще или выгоднее (сейчас), а напрягаются с анализами в отдельных важных и-или зашкварных случаях. Именно поэтому и есть претензии к статистике по "не-гриппу"
Тут - комментарии к источникам, которые Кухарчук лепил в своей работе, стараясь создать видимость ученого
Итого - опаснейший генератор бреда, ибо продит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования
Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине:
- Самым ненадежным источником является единичное мнение, или набор единичных мнений. Иногда - даже видных ученых типа Мечникова и Полинга, примеры заблуждений которых я приводил здесь недавно. О "титулоносцах" вроде этого Кухарчука и говорить не приходится;
- Низкодостоверным источником информации являются ретроспективные исследования, позволяющие при высоком качестве дизайна отслеживать корреляции (при невысоком они вообще не должны использоваться, поскольку могут приводить к ложным выводам);
- Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название. Именно такие испытания, к слову, успешно прошли все допущенные на рынок вакцины от ковида;
- И, наконец, мать доказательной медицины - это систематический обзор и мета-анализ, составленный из нескольких десятков подобных друг другу клинических исследований высокого качества. Испытания здесь уже не проводятся, только систематизируются достоверные знания, за чем следует выработка клинических рекомендаций
Ромасик написав:А шведские циферки нужно бы проверить на свежую голову. А то така зрада вылазит..
У авторов статьи по их цифрам несколько другое мнение, но Вам с Кухарчуком конечно виднее, кто они в конце концов то эти авторы, их дело - готовить таблички для истинных гуру аналитики
This study showed a progressive waning in vaccine effectiveness against symptomatic Covid19 through 9 months of follow-up. Following the peak during the first month after vaccination, effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 declined to about 30% and 60% respectively, after 6 months. From 7 months and onwards, no effectiveness of BNT162b2 could be detected. The effectiveness waned across all subgroups although it was lower and waned more rapidly among men and older frail individuals, and for ChAdOx1 nCoV-19.Effectiveness against hospitalization and death was maintained through 9 months, although not in men, older frail individuals, and individuals with any comorbidity. Together, these findings strengthen the evidence-based rationale for administration of a booster dose, where the parts of the population who are at high risk of severe illness and death should be prioritized
Сперва Ромасик выложил здесь большую цитату, с преамбулой
я нашел этого профессора Кухарчука. А он не так прост как кажется:
выделив в ней жирным
Через 121-180 дней симптоматическая COVID-19 у вакцинированных людей в 2.1 раза превышает таковую у не вакцинированных, через 181-210 дней – в 4.5 раза, в период более 210 дней после полной вакцинации – в 8.4 раза! А что с показателем госпитализация/смерть? Данные, представленные на рисунке 4, свидетельствуют, что вакцинированные госпитализируются и умирают чаще, чем не вакцинированные: через 121-180 дней – в 1.3 раза, через 181-210 дней – в 10.2 раза!
Потом, после того, как Faceless написал о Кухарчуке
Итого - опаснейший генератор бреда, ибо плодит фейки, но тщательно маскирует их под реальные исследования
поблагодарил Faceless'а (поставив "+") за развенчивание Кухарчука, т.е. почти мгновенно забыв, что именно он (Ромасик) выделил то, что по мнению Кухарчука вакцинирование способствует госпитализации и повышает смертность, и тут же обвинил в распространении фейков vitaliian'а, написав
не везет сегодня витальену))
(Igneus, Аууууууууууу! Где ваше возмущение и пост о нарушении пунктов 3.1 и 3.15 Правил форума?)
Я поражаюсь такой способности мгновенно переобуваться в воздухе!
zРадио написав:Во избежание манипуляций со ссылками на маргинальные мнения, которыми любят злоупотреблять антивакцинаторы, спешу рассказать им об иерархии знаний в доказательной медицине: ... - Золотым стандартом в доказательной медицине являются вдойные слепые плацебо-контролируемые рандомизированные клинические испытания, позволяющие видеть не только корреляции, но и причинно-следственные связи. Высокое качество дизайна подобных исследований предполагает само его название. Именно такие испытания, к слову, успешно прошли все допущенные на рынок вакцины от ковида;
ужас, это ваше имхо, или откуда-то таки передрали?